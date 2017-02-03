Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, поделился мнением о проблемах современной «Формулы-1».

«Формула-1» стала немного скучной. Такое ощущение, что стюарды пытаются стать главными героями шоу. Все помнят мой обгон в «Штопоре» на «Лагуна Секе», когда я выступал в «Индикаре» – проблема в том, что сегодня вы просто не сможете повторить его за рулем болида «Формулы-1». Потому что в этом случае вы моментально будете оштрафованы стюардами.

Изменить нужно и болиды, и правила. В девяностых шины и болиды позволяли гонщикам показывать свой максимум. Конечно, и сегодня есть талантливые гонщики, но в мое время пилоты за рулем болидов были настоящими артистами.

Сегодня гонщиков либо сильно штрафуют за обгоны, либо запутывают указаниями. В результате гонщики опасаются санкций и теряют желание рисковать, что негативно сказывается на самих гонках», – цитирует Дзанарди http://f1grandprix.motorionline.com.