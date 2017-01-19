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    Владельцы «Сильверстоуна» хотят отказаться от проведения Гран-при Великобритании

    Теги Гран-при Великобритании Сильверстоун Формула-1 Донингтон Брэндс-Хэтч

    По информации Кристиана Силта, организаторы Гран-при Великобритании собираются отказаться от проведения гонки в Сильверстоуне. Сообщается, что президент Британского клуба гонщиков уже разослал членам организации письмо о будущем расторжении контракта на проведение Гран-при Великобритании. Причиной отказа считается убыточность этапа.

    Нынешний контракт на проведение Гран-при Великобритании рассчитан до 2019 года и у организаторов будет время найти альтернативное место для проведения гонки, которое бы заменило «Сильверстоун».

    Помимо «Сильверстоуна» Гран-при Великобритании может проводиться на «Донингтон Парке» или трассе «Брэндс-Хэтч» – оба автодрома теперь принадлежат компании Джонатана Палмера, отцу гонщика «Рено» Джолиона Палмера.

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