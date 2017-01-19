Владельцы «Сильверстоуна» хотят отказаться от проведения Гран-при Великобритании

По информации Кристиана Силта, организаторы Гран-при Великобритании собираются отказаться от проведения гонки в Сильверстоуне. Сообщается, что президент Британского клуба гонщиков уже разослал членам организации письмо о будущем расторжении контракта на проведение Гран-при Великобритании. Причиной отказа считается убыточность этапа.

Нынешний контракт на проведение Гран-при Великобритании рассчитан до 2019 года и у организаторов будет время найти альтернативное место для проведения гонки, которое бы заменило «Сильверстоун».

Помимо «Сильверстоуна» Гран-при Великобритании может проводиться на «Донингтон Парке» или трассе «Брэндс-Хэтч» – оба автодрома теперь принадлежат компании Джонатана Палмера, отцу гонщика «Рено» Джолиона Палмера.