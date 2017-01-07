Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выигравший свои титулы в 2005-2006 годах, полагает, что «Формула-1» достигла пика в 2000-х, а эпоха противостояния Алена Проста и Айртона Сенны в 1980-х по нынешним меркам была скучной.

«Формула-1» того времени была очень скучной. Если сейчас включить гонку 1985-го, 1988-го или 1992 года, то вы уснете, потому что увидите лишь два «Макларена», обнаружите, что парня на четвертом месте обгоняют на круг, а разрывы между болидами составляют 25 секунд. Еще 10 машин до финиша не доберутся, поскольку надежность в то время была так себе.

Сейчас рейтинги и число зрителей снизились почти до таких же показателей, что в 80-х, когда Сенна, Прост и другие парни экономили топливо, шины и все остальное – сейчас все такое же скучное, как и тогда.

В 2000-х в «Формуле-1» наблюдался заметный рост. В чемпионат мира приходили автопроизводители – например, «БМВ» и «Тойота», – и в гонках появлялось много людей. Количество зрителей и телевизионные рейтинги достигали максимума.

Мы открыли «Формулу-1» многим странам – выступали в Корее, гонялись в Индии и Сингапуре, дважды за год приезжали в Испанию, – и это был максимум.

Видимо, мы этого не осознавали. Расходы оказались высокими, технологии достигли пика, в итоге некоторые автопроизводители вылетели из гонок», – цитирует Алонсо Autosport.

Испанец также высказался о достижениях гонщиков. По его мнению, пилотов после ухода из спорта начинают переоценивать:

«Когда ты выступаешь в гонках, то подвергаешься критике. Когда же завершаешь выступления, то становишься идолом. После ухода из гонок ты невероятен – посмотрите, например, на Фелипе Массу или Марка Уэббера.

Гонщики 80-х – великие чемпионы, идолы. И пилоты нынешнего поколения для детей в картинге тоже станут идолами».

Алонсо отметил, что технический регламент в «Формуле-1» в последние годы разочаровывал тем, что потенциал болидов раскрывался не полностью:

«Учитывая современные технологии, ресурсы и бюджеты команд, мы могли бы сделать фантастические автомобили за гранью понимания человеком законов физики. Однако ничего подобного – у нас слишком медленные болиды, которым не хватает сцепления. В итоге мы садимся за руль одноместного болида, но чувствуем, словно это машина категории Гран-туризмо.

Думаю, последние изменения в регламенте вернут удовольствие от пилотажа – потому что возрастет сцепление и мы почувствуем, что можно снова атаковать в поворотах».