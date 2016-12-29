Руководитель GPDA Алекс Вурц считает, что если увеличить безопасность болидов «Формулы-1», то можно будет позволить им разгоняться до значительно более высоких скоростей, чем в настоящий момент.

«Если фантазировать о будущем «Формулы-1», то я сделал бы болиды как никогда безопасными, но и заметно увеличил бы их скорость. Мы способны делать болиды, которые будут разгоняться до 450 км/ч и генерировать намного больше прижимной силы. Когда болиды станут безопаснее, мы сможем проводить гонки на самых экстремальных трассах, на городских треках.

Нам бы не понадобились огромные зоны вылета, исчезли бы никому не понятные нарушения. Самое важное, чтобы болельщики сидели и думали: «Я никогда не смог бы этого сделать. На это способны только самые смелые и талантливые пилоты». Тогда я не буду переживать об остальном, болельщик внутри меня будет доволен. Сейчас мы далеки от захватывающих гонок.

Если болиды не станут безопаснее, гоночный директор будет вынужден заботиться о пилотах – ведь он не хочет сесть в тюрьму, если что-то случится. Я считаю, что болиды нужно сделать безопаснее, а в остальном действовать агрессивно, так как человеческая жизнь будет в меньшей степени стоять на кону», – цитирует Вурца Motorsport.