Пилот «Торо Россо» Даниил Квят отметил, что во второй половине сезона-2016 сумел улучшить результаты, так как за время летнего перерыва переосмыслил свой подход к работе на трассе.

«Многие факторы помогли мне изменить ситуацию. Я хорошо отдохнул, решил, что буду выкладываться по полной, чтобы ни о чем не жалеть. После летнего перерыва я сделал все возможное.

Конечно, до перерыва я приезжал на трассу, пилотировал болид, но не более того. Во второй части сезона я работал со 120-процентной самоотдачей, стараясь извлечь максимум из техники, и результаты начали заметно улучшаться.

Всегда есть трассы, которые подходят нам лучше, такие, как Сингапур, но я каждый раз оставлял все силы на треке, и команда это видела. Я снова стал напряженно работать, и этого оказалось достаточно.

Намного легче, когда знаешь, где начнешь следующий сезон. Хорошо, что я остался в «Торо Россо», мы здорово друг друга знаем. Надо просто продолжать усердно работать», – цитирует Квята Motorpsport.