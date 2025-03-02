Олимпийская чемпионка затмила всех на британской музыкальной премии💥

В Лондоне 1 марта состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Brit Awards». Но одной из главных звезд вечера стала вовсе не певица. Олимпийская чемпионка Кили Ходжкинсон затмила всех звездных гостей.

22-летняя бегунья выбрала смелое платье, подчеркнув свою спортивную фигуру.

Напомним, что в возрасте 19 лет Кили выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а в 2024-м взяла золото в Париже.

Английская спортсменка планировала пробежать 800 метров на своем первом соревновании Keely Klassic на Utilita Arena в Бирмингеме в прошлом месяце. Но всего за три дня до мероприятия у нее обострилась травма подколенного сухожилия.

Восстанавливаясь от повреждения, Кили посещает светские мероприятия и радует поклонников красивыми образами в социальных сетях.