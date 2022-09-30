Впервые матч КХЛ комментировала девушка-эксперт. Анна Пругова три раза выигрывала чемпионат России и была самой юной на Олимпиаде

Голкипер женского хоккейного клуба «Агидель» Анна Пругова на этой неделе прокомментировала матч «Спартак» – «Барыс» и стала первой девушкой комментатором-экспертом на КХЛ ТВ!

«Это большая честь и высокая ответственность – представлять весь женский хоккей. Мне кажется, вышло очень круто: профессиональный женский взгляд на игру интересен. Думаю, в скором времени это обязательно повторится!» – поделилась эмоциями Анна после игры.

Итак, знакомьтесь, Анна Пругова!

Анна родилась 20 апреля 1993 года в Хабаровске. Начала заниматься хоккеем в команде «Самородок» и даже провела несколько матчей за мужскую команду – одноклубники, соперники и судьи не возражали.

Профессиональную карьеру начала в подмосковном «Торнадо», один сезон поиграла в петербургском «Динамо», а в 2017 году перебралась в «Агидель» – клуб из структуры «Салавата Юлаева». В Уфе Анна трижды выиграла чемпионат России.

В 2010 году Пругова вошла в заявку сборной России на Олимпиаду в Ванкувере. На турнире Анна провела один матч, став самой юной российской хоккеисткой на турнире – в день игры с США ей было 16 лет 2 месяца 27 дней.

Радость от дебюта омрачили 10 пропущенных шайб. «Я для себя много выводов тогда сделала: и о людях, и об игре. Это был жизненный урок. Сейчас все иначе складывается. Больше я себе такой ошибки не позволю. Считаю, что раз столько пропустила, то это была моя ошибка», – вспоминала тот матч Анна через несколько лет.

Пругова дважды выигрывала бронзу ЧМ: в 2013-м и в 2016-м.

Анна уделяет большое внимание медиа и недавно даже получила награду от ЖХЛ как лучший игрок по ведению соцсетей. Пругова уже работала на матче «Салавата Юлаева» на местном канале, поэтому кажется логичным, что именно она стала первой девушкой комментатором-экспертом на КХЛ ТВ.

Кстати, у Анны классный игровой шлем. На нем изображены герб родного для нее Хабаровского края, герб Башкортостана, логотипы ХК «Самородок» и СДЮШОР «Амур», а также сама хоккеистка в супергеройском образе. Хоть сейчас в музей!

Фото: соцсети Анны Пруговой