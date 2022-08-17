Алина Шеленговская – 18-летняя картингистка из Москвы и дочь гоночного чемпиона СССР. 800 тысяч подписчиков в тиктоке!

Девушки потихоньку захватывают спортивные трассы и в России – и достаточно успешно. Например, Алина Шеленговская – картингистка из Москвы.

Увлечение быстрыми машинами передалось Алине от папы. Девушка рассказывала, что ее отец был чемпионом СССР, в 2008-м создал команду RED Racing, а когда Алине исполнилось четыре года, построил ей карт, на котором она несколько лет наматывала километры на российских гоночных треках. Потом Алине надоело, модельный бизнес и путешествия перевесили детское увлечение.

Но в 2017-м все перевернулось: «После огромного перерыва я решила просто прокатиться на Rotax Max Junior, и тут я поняла, что я не могу без этого жить! Уже в июле я проехала первую гонку, а летом 2018 года меня пригласили в AG Team. Я освоила кузовные гонки, «формулу», да и просто научилась ездить на обычных машинах».

В 2019 году Алина заняла третье место в Кубке РАФ серии Rotax Max.

В 2020-м 16-летняя Алина угодила в мини-скандал: в соцсетях появилось видео с ее лихим вождением, и Российская автомобильная федерация дисквалифицировала девушку на один год условно «за пропаганду небезопасного вождения». Сейчас Алина выступает за команду Aushev Racing.

Алине недавно исполнилось 18 лет, и она живет не только гонками – еще покоряет тикток: на ее аккаунт подписано более 800 тысяч юзеров. Количество просмотров тоже зашкаливает: есть видео, которое глянули почти 6 млн раз, и более десятка роликов с просмотрами за 2-3 млн.