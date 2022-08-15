Клара Андерссон – первая девушка в чемпионате мира по ралли-кроссу. Четвертое место в первой же гонке – выше напарника-ветерана!

Чемпионат мира по ралли-кроссу проводится с 2014 года. Соревнование проходит под эгидой FIA и более известно под аббревиатурой WRX – World Rallycross Championship.

В этом сезоне в чемпионате появилась первая девушка, выступающая в WRX на постоянной основе: Клара Андерссон.

Клара родилась 29 февраля 2000 года. В семь лет начала гонять на картах, в 2018-м дебютировала в ралли-кроссе, а в 2021-м стала чемпионкой Швеции за рулем BMW 120.

В мае этого года Андерссон вошла в состав команды Construction Equipment Dealer Team, в которой стала партнером финна Никласа Гронхольма c опытом в 7 сезонов. И заняла четвертое место в финальных заездах на этапе в Норвегии – первой гонке в WRX! Никлас оказался позади, выше – суперчемпионы вроде Юхана Кристофферсона и Тимми Хансена.

«Дебют был сложным, эмоциональным и веселым! Я горжусь, что добралась до финиша в моей первой гонке против лучших гонщиков мира в ралли-кроссе! Большое спасибо команде и всем, кто в этом участвовал! Я бы не справилась без вас!» – написала Клара в соцсетях после заезда.

Теперь вы знаете, за кого болеть в WRX!