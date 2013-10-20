Как ходить на футбол в Китае? Рассказ фаната «Чанчунь Ятай»

На почту Sports.ru пришло письмо от парня, который прожил несколько лет в Китае и стал фанатом клуба «Чанчунь Ятай». Мы взяли интервью у Ильи, чтобы узнать: что такое китайский футбол изнутри?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @risowarka 5 Июл 2016 в 4:46 PDT

– Как получилось, что ты уехал в Китай?

– Темой Китая я заинтересовался еще в 2006 году, и после трех посещений Поднебесной в 2013-м я на три года оказался в Чанчуне, провинция Цзилинь. Учился там на магистратуре, параллельно работал в коктейльных барах.

Жил я в общежитии (бесплатно), плюс все время платили стипендию, так что вместе с зарплатой денег было достаточно. Касаемо общежития – двухместные комнаты с санузлом и душем, но приходилось часто убираться из-за особенностей самого здания и окон.

После родного Волгограда инфраструктура поражала. Огромное количество торговых центров, кофеен, парков и, конечно, кафе и ресторанов. Я быстро понял, что если не буду сам находить себе развлечения и места отдыха, то сойду с ума со скуки, потому что большинство ребят после занятий сидели дома за сериалами или играли в доту. Так я обошел и объездил почти весь город и знал почти все.

– И ты начал ходить на футбол?

– Футбол я очень люблю уже давно (болею за «Спартак» и «Челси»), и Волгоград – город спортивный, поэтому я сразу изучил, какой спорт есть в Чанчуне. Их оказалось два – футбол и баскетбол. Забегая вперед, хочу отметить: денег у команд в Чанчуне на усиление достаточно, а места занимают в зоне вылета.

Так в моей жизни появился «Чанчунь Ятай». Впервые попал на игру в ноябре 2013 года. Оставалось несколько игр до конца чемпионата, и команда сражалась за выживание. Эмоции от первого матча помню, как сейчас – мы с другом перепутали стадионы, приехали на нужный just in time, и я не знаю, что у меня щелкнуло внутри, но я сразу дико притопил за «Ятай». В перерыве мы пошли на фан-сектор (зайти было непросто) и сразу сдружились с местным активом. Веселые ребята с нестройным барабанным боем и кричалками на китайском, которые я впоследствии выучил.

– Пробивал выезды?

– За все время я пробил один выезд в Харбин, узнал во время домашней игры, пришлось чуть ли не умолять взять меня, потому что деньги нужны были сразу, а с собой не было. В итоге в день игры рано утром мы едем на автобусе (3 часа), приезжаем заранее. Далее инструктаж – когда, на какой сектор, в каком порядке заходим. И очень занятная вещь – каждому – а нас было около 50 человек – раздали по одной игральной карте, а при входе обменяли на билеты. Зачем? Уже не вспомню.

Начали неплохо, отыгрались с 0:1, а потом получили еще два и с середины второго тайма «Харбин» (аутсайдер того сезона, в итоге вылетели) начал дико тянуть время, а «Чанчунь» ответить уже ничем не смог. На обратном пути как-то вышло, что ребята поругались между собой, и уже в следующем сезоне образовалась новая группировка, переместившаяся под табло и зачем-то сделавшая себе баннеры один в один похожие на миланский Curva Sud.

– А футбол вообще популярен в Китае?

– В Чанчуне, кроме тех, кто ходит на футбол, китайскую Суперлигу в барах никто не смотрит. Когда я не попадал на игру, старался смотреть на телефоне или следить за текстовой трансляцией.

– Как китайцы смотрят футбол?

– Эмоционально, особенно если играет любимая команда, тогда стоит лютый мат. Болеют в основном за Германию (в Чанчуне расположены заводы Volkswagen и представительство Audi), Аргентину, Бразилию. Оставляют после себя срач из большого количества пивных бутылок, еще большего числа окурков и шелухи от семечек.

Как-то ночью я с одним из боссов смотрел Англия – Италия (на ЧМ-2014 – Sports.ru). Проснулся от того, что он накрыл меня одеялом. Было мило. Приехал домой и еще умудрился посмотреть Кот-д‘Ивуар – Япония, а это было 9 утра. На пары, естественно, не пошел.

– Встречал игроков «Чанчунь Ятай» вживую?

– После спортбара я устроился в американский пицца-бар, там, даже когда мы купили ТВ, ничего, кроме НФЛ и НБА, ставить было нельзя. Так вот, туда очень часто приходил Анзур Исмаилов (узбекский футболист – Sports.ru), защитник и капитан «Ятая» на тот момент. Когда впервые подошел к нему принять заказ, сильно нервничал, но потом разговорились.

«Да не парься, я знаю тебя, ты на фанку ходишь, – сказал Анзур. – Ну я же слышу, что ты там кричишь». И через пару месяцев он заходит в бар с Саболчем Хусти. Я не мог упустить такого шанса и попросил о фото, они согласились.

– Уровень китайского футбола тебе нравится?

– Большинство игр, в силу относительно осторожной игры команд, были не очень интересными. Могу вспомнить не больше пяти с красивыми атаками и кучей голов, но не буду.

Я видел яростную драку. Кажется, в игре против «Гуйчжоу». Соперник пошел прямой ногой на игрока «Ятая» у боковой линии. Абсолютно бессмысленный эпизод при счете 0:0 на 8-й минуте. Наш игрок лежит в отключке, а вокруг него эпичный замес. Прямая красная, пара желтых для успокоения. Елавич забивает нам, все в шоке. Атака за атакой, их вратарь ловит кураж, все штанги и перекладины за «Гуйчжоу».

Звучит свисток на перерыв – и потом все по новой, еще яростнее. Дело в том, что китайцы по своей сути не включают голову, когда дерутся, готовы уничтожить тебя. На 50-й Игало сравнял, игра закончилась 1:1, у «Гуйчжоу» была еще одна красная.

– В Китае между клубами и фанатами есть связь?

– «Чанчунь Ятай» вообще особо не сотрудничал с фанатами, все сами. Акции, выезды, мероприятия. Сами ездили к парням на тренировки. После сезона 2014 года я как держатель сезонного абонемента, который стоил тогда для студентов копейки (где-то 2000 рублей), попал на подведение итогов. Проще говоря, у нас была попойка в ресторане. Пиво, шашлык, картошка, трэш и угар. Нам подарили мяч, кружку, значок и шарф вроде.

В «Чанчуне» за все время клуб вообще никак не работал с фанатами, максимум – можно было попасть на тренировку и сфоткаться. Видимо, это китайская особенность, Типа, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы есть, вы за нас болеете и вы молодцы, но вот тут, пожалуйста, грань.

В топах, вроде «Гуанчжоу» и «Шанхая», играют звезды первой величины, и если ты не будешь устраивать мероприятия, тебя просто не поймут и заклюют в интернете, а это, поверьте мне, страшнее не придумать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @risowarka 20 Окт 2013 в 4:33 PDT

– Кто из игроков чемпионата тебе запомнился?

– Для меня лучшими всегда были Элкесон и Паулиньо, забивали и отдавали как боги.

Видел Вагнера Лава, когда он приезжал с «Шаньдунем», но ничего не показал, хотя выглядел довольно прилично весь период пребывания. Приезжал Лавесси , когда только начинал за «Хэбэй», но он прям разочаровал.

Выделить сильно могу только своих – Исмаилова за самоотдачу, Хусти за его прорывы и подачи на фланге и, конечно, Одиона Игало, лучший нападающий команды для меня,но, к сожалению, его 21 гол не помог остаться в Суперлиге.

– А Халк?

– Халк – вне конкуренции, красавчик, несмотря на сложный старт после переезда.

– В Китае нормально показывают футбол?

– Уровень китайского ТВ, в частности футбольного, это, уж простите, РФПЛ 2003-2005 годов, не выше. Возьмем трансляции. Помните, мы очень долго ждали, когда наконец у нас будут камеры-пауки, комментаторы у бровки, красивая режиссура? Почти все игры показывают так, будто это «Анжи» – «Енисей», и впечатление такое, что динамики просто нет.

Касаемо комментаторов – порой они могут соперничать с Черданцевым по выплеску эмоций, потому что даже не самый опасный момент встречают охами и ахами. Любому действию, которое может принести результат, обязательно стараются придать эмоциональную окраску.

– Что в Китае популярнее: местный футбол или европейский?

– В Китае больше популярна именно европейская Лига чемпионов, нежели азиатская – ее в баре или дома специально никто не включит. Кому интересно смотреть «Тэгу» – «Гуанчжоу Эвергранд», если можно насладиться игрой «ПСЖ», «Ливерпуля» или «Барсы». Команды средней руки никто не любит, выбирают себе одну.

Но как-то раз я смотрел «Гуанчжоу» – «Мельбурн», еще Каннаваро был, и получил удовольствие, потому что рубились и те, и те – несмотря на итоговые 4:1 или 4:2, уже не помню.

Уровень азиатской ЛЧ довольно неплохой, немного похоже на Лигу Европы, только накал выше в плане стычек и драк. Азиаты не жалеют ни себя, ни других.

– А как дела с посещаемостью?

– Все, как у нас – топовые игры азиатской ЛЧ забивают стадион, рангом ниже – пустые места.

Во второй части мы покажем будни фаната: видео, фото и просто много позитива!