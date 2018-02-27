Николас Ломбертс: «Могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России»

В интервью «ProЗениту» 32-летний защитник, выступающий сейчас за «Остенде», сделал выбор между титулом чемпиона России и Кубком УЕФА, вспомнил Брэда Питта, а также пожаловался на современный футбол.

— Летом 2007-го вы были единственным новичком «Зенита» в трансферное окно. Клуб не подписывал вас как звезду, но в итоге вы остались в «Зените» на 10 лет, выиграли все титулы в новейшей истории. Для вас и для клуба это был счастливый билет?

— Сейчас можно сказать точно: это было лучшее решение в моей жизни. Я не думал, что это растянется на столь длительный срок, но я был счастлив играть здесь. Не могу сказать, что долго размышлял: мне сказали, что принять решение нужно сразу. В итоге я не пожалел ни минуты. Знаете, если бы это было возможно, я бы с удовольствием поиграл за «Зенит» еще. Я очень скучаю — по «Зениту», Санкт-Петербургу, России. Здесь я чувствовал себя как дома.

— Тогда, в 2007-м, еще не было вотсапа, телеграма, других мессенджеров. Сложно было поддерживать связь с родными и близкими?

— Нет. Если бы у меня тогда была дочь, как сейчас, мне было бы сложнее, а молодой я легко со всем справлялся. Мне кажется, сейчас слишком много стало социальных медиа. Иногда это облегчает жизнь, а иногда получается настоящий перегруз. Я уверен, пройдет несколько лет, и люди поймут, что достаточно обходиться чем-то меньшим.

— В современном футболе игроки меняют клубы намного чаще, чем раз в 10 лет. Вы, получается, против современного футбола?

— Все играют в футбол ради денег. Я тоже счастлив, что много заработал, глупо это отрицать, но да, вы в чем-то правы. Мне не нравится то, что происходит. Смотрите, в Англии атмосфера на стадионах теперь совсем не такая, как раньше. Больше нет игроков, которые играли бы за один клуб всю свою карьеру… Мне кажется, и в Европе, и в России футбол сейчас не такой, как еще 5–10 лет назад. Конечно, мне этого не хватает.

— Каждый вратарь вспоминает свой самый-самый эпический сейв, а у вас как защитника был самый-самый запоминающийся подкат или отбор мяча?

— Назову три. Я вспоминаю гол «Спартаку», который забил, когда нашу команду тренировал Анатолий Давыдов. Это был последний матч чемпионата-2009. Мы выиграли 2:1, заняли третье место, и это помогло нам выйти в квалификацию Лиги чемпионов.Конечно, игра Кубка УЕФА с «Вильярреалом». Я получил тяжелую травму во время нашей голевой атаки, но команда за счет этого прошла дальше.Вспоминаю также, как остановил мяч на линии ворот в кубковом финале с «Сибирью». Шли уже последние минуты, и нам удалось сохранить победный счет 1:0.

— Болельщики ценят в игроках патриотические чувства. Среди болельщиков «Зенита» есть выражение: «Играть за Ростральные колонны». У вас возникало чувство, что вы играете за город?

— Мне знакомо это выражение! Я уже сказал, что скучаю, так что, думаю, вы понимаете мои чувства. Я могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Думаю, здесь в Бельгии я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу. Люди в Европе не знают вашу страну по-настоящему. Мне кажется, я хорошо справляюсь с представительскими функциями.

— Вы ходили с болельщиками на Вираж. Это помогло вам лучше их понять?

— Конечно, я стал понимать больше. Посмотрел на футбол глазами болельщика. Иногда мы недооцениваем то, насколько футболисты нужны болельщикам, а ведь футбол для них — вся жизнь.

— Что для вас более памятно: чемпионство-2007 или Кубок УЕФА — 2008?

— Ох! Нужно обязательно выбрать что-то одно, да? Даже не знаю. И одно, и другое — события незабываемые! Правда, в Кубке УЕФА я пропустил из-за травмы почти все решающие матчи, так что, если уж просите, назову все-таки чемпионат.

— В групповом турнире Кубка УЕФА вас удалили в матче с «Эвертоном», и «Зенит» проиграл 0:1. Оставался заключительный тур, который команда пропускала. Все должно было решиться в игре «Эвертона» с АЗ. Вас тогда не терзали мрачные мысли?

— Даже не знаю. Я получил красную карточку за нарушение, которого не совершал. Что можно было поделать? Оставалось только ждать, и мы дождались. Завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.

— Тот эпизод в Вильярреале, когда вы разорвали крестообразные связки колена, до сих пор вспоминают как один из ключевых в борьбе за Кубок УЕФА.

— Соглашусь. Это был тяжелый момент, но он имел решающее значение. Большое значение и для меня, и для команды. В борьбе за мяч я ударился коленом о штангу, после этого пропустил целый год. Но кто знает, не забей мы гол в том эпизоде, может, и не вышли бы в следующий раунд.

—«Зенит» добился победы над «Баварией» при следующем сочетании защитников: Анюков — Крижанац — Широков — Горшков. Вы были удивлены теми 4:0?

— Конечно, это не было тактической импровизацией — просто вынужденная мера. Если у вас в строю все игроки, вам не потребуется переводить полузащитников в линию обороны. Хорошо, что это потребовалось только на одну игру.

— В финале в Манчестере вы тоже сидели на трибуне. Как воспринималась игра оттуда?

— Для футболиста это очень тяжело. Вы ничего не можете изменить, ни на что не можете повлиять. Даже на скамейке мне было бы легче — оттуда хотя бы можно кричать. В общем, очень эмоциональный момент. Не представляете, как много нервов я потратил!

— Фильмы о спорте бьют рекорды по кассовым сборам. Как считаете, победы «Зенита» достойны экранизации?

— Ох! Я мог бы представить себе документальный фильм о «Зените», о других командах, но вот чтобы блокбастер… Нет, мне кажется, все получилось бы неправдоподобно. Это был бы фейк! Сценарий, актеры, которые никогда не играли в футбол, — воссоздать эту историю было бы сложно. Думаю, было бы здорово просто еще показывать архивные кадры, видеозаписи тех наших матчей болельщикам, а чтобы это было кино в кинотеатре — даже не знаю, кто на него пошел бы, ха-ха.

— А если бы вы лично могли пригласить кого-то из голливудских актеров? И вообще кто мог бы сыграть лично вас?

— Сложно сказать. Мне бы хотелось, чтобы это был Брэд Питт. Есть только одна проблема. К сожалению, я не выгляжу как он, вы же понимаете.

— Следите ли за «Зенитом» сейчас? Когда вас ждать на новом стадионе?

— Да, у меня не было проблем с поиском трансляций. Я видел несколько матчей. Команда так здорово начала сезон, что я всем говорил: это будущий чемпион. Конечно, у меня немножко странные ощущения. Я совсем недавно ушел, но состав очень сильно изменился. Много игроков, которых я не знаю. Сейчас мне грустно видеть «Зенит» на втором месте. Я надеюсь, что отыграть этот отрыв за десять туров еще удастся. Желаю команде стать чемпионом в этом сезоне. Что касается стадиона, то я точно не приеду на чемпионат мира — много семейных дел. Но я собираюсь приехать именно на матч «Зенита».

— Как ваши дела сейчас? Что за команда «Остенде»? Почему вы выбрали именно ее?

— Остенде — это совсем недалеко от моего родного Брюгге, что здорово подходит мне по географическому принципу. Мне кажется, в команде я самый титулованный игрок — кроме меня что-то выигрывал только еще один наш футболист. Клуб очень амбициозный, но, к сожалению, президент ушел на работу в «Андерлехт», и для нас все пошло не так позитивно. После этого произошло столько всего — настоящие американские горки! Сейчас мы только одиннадцатые. Посмотрим, что будет по завершении чемпионата.

— Перейдете в «Андерлехт» вслед за президентом?

— Я пока не могу это подтвердить. Не могу сказать точно, но скорее все-таки нет, не перейду.

Источник- Официальный сайт футбольного клуба "Зенит"