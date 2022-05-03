Всадники футбольного апокалипсиса. Колонка Заремы Салиховой о состоянии российского футбола

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Россию официально исключили из международного футбола, и вот посыпались комментарии от деятелей всех уровней – начиная с самого верхнего эшелона, автора «Все нормально», до фигурного «Зато не опозоримся» с империалистическим газовым духом «Мы это запомним».

О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля. В современном интегрированном мире спорта не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома.

Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что еще возможно спасти, РФС подает безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.

В открытых источниках нашла цифры – 210 миллионов евро за три года контракта. Просто вдумайтесь в эти цифры! Зачем они это делали? В чем смысл трат? Ведь «Газпром» и так является монополистом в газовой отрасли, поэтому разговоры о том, что узнаваемость бренда повысит конкурентоспособность компании, – бред. Возможно, цель была другая? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство? Но реальность такова, что и это не помогло. Об успехах «Зенита» в Лиге чемпионов вы и так знаете.

А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!

«Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите? А главное: действуете ли так, оставляя спорт на самом деле нейтральным и неприкосновенным? Этот лозунг – действительно правильный – у нас вспоминают, только когда удобно – сейчас, например.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира. При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту, он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров.

Да и само чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом – спор с Геничем. Удивителен тот факт, что лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же – их главный инфоповод. Дзюба в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент.

Возвращаюсь к главному, то есть к отстранению. Хочется увидеть хотя бы одно дельное и здравое предложение, как нашему футболу быть дальше, но вместо этого – одни лозунги. Презабавно слушать, как мыслят слуги народа, которые советуют нам перейти в азиатскую конфедерацию.

Вопросов много, но назову один, который сразу вернет всех на землю: а потянут ли команды авиаперелеты? Даже по России летать стало дорого, а тут – Япония, Малайзия, Австралия, Корея. И еще: кто-то подумал о болельщиках? Смогут ли они летать за своей командой?

Есть и те, кто ностальгирует по СССР и верит, что можно вернуться и заиграть так же, как советская сборная. Но время улетело вперед, футбол изменился, сейчас игру невозможно представить без использования различных технологий – в основном западных. Российские врачи будут лишены возможности проходить практику в европейских клиниках, узнавать новые методики оперирования и методы реабилитации и восстановления спортсменов. Конкретный пример: вспомните, в каких странах последние двадцать лет оперируют крестообразные связки. И я даже не говорю о новейших тренажерах, спортивном питании и медикаментах. К сожалению, западные спортивные клиники начинают одна за другой отказываться от российских спортсменов. Возвращение к ценностям СССР в нынешних реалиях – это то же самое, что продолжать верить в отечественную зеленку и животворящую силу листа подорожника.

Сколько укора мы слышим: футболисты выбивают многомиллионные контракты, бонусы, подписные, агентские комиссии, катаются на спорткарах, обливаются шампанским в Сен-Тропе. При этом – ни слова критики к тем, кто породил эту систему, к тем, кто выплачивает эти космические зарплаты.

Думаете, вот сейчас-то баланс будет найден? Нет и еще раз нет. Потому что госкорпорации будут по-прежнему платить в соотвествии со своей иерархией в экономике страны.

Еще больше меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола – это сокращение лиги до 12 команд и игра в 4 круга. Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники. Вот сейчас их выход.

А если не получится, то выпускайте Дзюбу в костюме супергероя.

Фото: t.me/zaremaplayboy; globallookpress.com/Petter Arvidson/Keystone Press Agency; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев