Кузнецов прервал длинную безголевую серию – помог Овечкин. Но «Вашингтон» опять проиграл

Пять поражений за шесть матчей.

Неудачная игра «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (3:6) – это одновременно и показательный матч для русских лидеров команды.

До этого Александр Овечкин забивал в двух матчах подряд и прервал серию из 18 матчей без шайб в основное время. В этом сезоне это его самая длинная голевая серия (такая же была в октябре). В матче с «Нью-Джерси» она прервалась, но Овечкин отдал 2 ассиста.

На первый план у «Вашингтона» вышел Евгений Кузнецов. Против «Нью-Джерси» он вообще набрал 1+1 и стал третьей звездой матча. Главное – Кузнецов оставил в прошлом сразу две неудачные серии.

Кузнецов проблемно начал регулярку-2023/24, но «Нью-Джерси» – его любимая команда

К середине игры гости вели 3:1, и именно в этот момент включился Кузнецов. Сначала его точным пасом в пол-оборота между защитниками нашел Овечкин. Евгений выкатился к Нико Доусу и попал ему между щитками. До этого он проводил 10 матчей без очков и 11 без голов. Первая серия вообще была антирекордной у Кузнецова в НХЛ.

За минуту до конца второго периода « Вашингтон» сравнял – в роли ассистента снова выступил Овечкин, но теперь с Кузнецовым. Отличился Джон Карлсон, который до этого не забрасывал 32 игры подряд. Последний раз он это делал 19 октября против « Оттавы» (1:6).

Овечкин не забросил, но голевые передачи тоже важны для команды. До этого он дважды в сезоне делал по два ассиста в одном матче, и оба раза « Вашингтон» побеждал: «Сан-Хосе» (3:1) и « Анахайма» (5:4).

Ассист Кузнецова интересен другим: Евгений вышел на чистое пятое место в истории «Вашингтона» по голевым передачам, обойдя Майка Гартнера.

По сезону у Кузнецова все плохо. Евгений набрал всего 6+7 в 32 играх – один из худших стартов в карьере. Он лишь третий раз в этом сезоне набрал два очка за игру. Интересно, что это всегда происходило только в матчах против «Нью-Джерси». На эту команду пришлась и половина его шайб в этом сезоне.

Главный тренер Спенсер Карбери пытается что-то поменять в игре Кузнецова. Против «Нэшвилла» тот вышел не привычным центром, а с правого края. Сам Евгений был в восторге от перемен, но пока это разовая акция – с «Девилс» он играл на привычной позиции.

После года отсутствия вернулся Пачиоретти – дебютировал за «Вашингтон», но ужасно недоволен

Удивительно, что «Вашингтон» во втором периоде забросил только две шайбы. Да, «Девилс» перебросали хозяев (12:10), но моменты у «Кэпиталс» были гораздо острее. Тот же Кузнецов мог через три минуты после своей шайбы оформлять дубль – попал в перекладину.

После обилия моментов на второй перерыв «Вашингтон» все равно ушел, отставая в счете. За 15 секунд до конца периода форвард «Нью-Джерси» Майкл Маклауд выдал вот такую спинораму.

35-летний Макс Пачиоретти дебютировал за «Кэпиталс» против «Нью-Джерси». Это его первая игра за почти год отсутствия из-за разрыва ахиллового сухожилия. За 11:47 на льду (минимальное время у «Вашингтона») форвард совершил два хита, получил две минуты штрафа и закончил игру с полезностью -1.

Нападающий остался очень недоволен дебютом: «Хуже, чем сегодня, быть не могло».

Хотя нового партнера поддержали в команде, даже Овечкин после игры сказал о нем пару приятных слов: «Макса знают все: он элитный игрок. В нашем составе будет еще одно мощное оружие».

Прерванные безголевые серии дают минимум позитива. У «Вашингтона» пять поражений в шести играх, еще и уступили прямому конкуренту за уайлд-кард. Теперь у обеих команд по 42 очка в 36 матчах, но «Девилс» обогнали «Кэпиталс» в таблице. Впереди у «Вашингтона» матч с еще одним конкурентом – «Каролиной», которая имеет на четыре очка больше. «Нью-Джерси» дальше сыграет против «Чикаго».