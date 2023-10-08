Кислотно-оранжевая форма «Магнитки» не фартовая? Теперь лидера КХЛ хет-триком прихлопнул форвард «Салавата»

6:2 – Уфа удивила.

22-летний Данил Башкиров проводит уже пятый сезон в «Салавате», но на первый хет-трик в КХЛ наиграл только сейчас. Уфа неожиданно разгромила в Магнитогорске лидера Востока – «Металлург» (6:2), а молодой форвард уложил три гола в 37 минут – это его первые шайбы в сезоне.

Дубль пришелся еще на первый период. Шайбы получились похожими – кистевыми бросками.

Третий гол в пустые ворота. Тренер «Магнитки» Андрей Разин снял вратаря за 16 минут до конца при счете 0:5.

Башкиров – один из главных талантов Уфы

После матча тренер «Салавата» Виктор Козлов остался доволен Башкировым: «Не секрет, что когда ты забиваешь и команда выигрывает, это тебя вдохновляет. Мы знаем, как может играть Башкиров, и будем ждать этого».

Пока что Данил не блещет статистикой, но уже считается перспективным форвардом. В прошлой регулярке он провел 61 игру – в среднем по 14 минут на льду. В плей-офф тоже помогает с первого сезона, а этой весной еще и выходил за «Торос» в играх на вылет.

В мае-2022 Башкирова вызывали в сборную России на товарищеские матчи с Беларусью и молодежкой. По итогам того турнира тренер Сергей Зубов назвал тройку Пустозеров – Алалыкин – Башкиров главным открытием.

Возможно, Башкиров спас Козлова – ходили слухи об увольнении

Перед второй игрой в Магнитогорске «Салават» проиграл пять из семи матчей и шел восьмым на Востоке. Уфимцев снизу поджимали дальневосточные клубы – еще пара ошибок, и были бы за пределами плей-офф.

Возможно, Виктору Козлову пришлось бы вот-вот идти за трудовой книжкой. Тем более, другие клубы КХЛ вовсю прощаются с тренерами (тренд задали «Витязь», «Трактор» и «Барыс»). Наверняка, Башкиров с командой помогли тренеру.

Козлову выражали поддержку даже в других клубах. Вот недавняя цитата Игоря Григоренко, советника гендиректора «Лады»:

«Теперь о критике «Салавата». Не могу ее принять. Если учесть тот состав, который сегодня у Уфы, то она выжимает из него если не сто процентов, то девяносто девять. На мой взгляд, Виктор Козлов состоялся как тренер. Видна тренерская рука, команда управляема, а ее тактика выбирается, исходя из кадровых возможностей и работы менеджмента».

«Магнитка» сыграла в оранжевом – очень несчастливая форма

В этом сезоне у «Металлурга» есть третий комплект джерси – для домашних матчей по выходным. Но есть ощущение, что кислотно-оранжевая форма не только вносит разнообразие.

«Магнитка» сыграла в этих джерси две игры, и обе были далеко не лучшими. 16 сентября «Металлург» вышел в ней против «Лады» (которая до этого уступила четыре матча из шести) и проиграл 1:3.

И сегодня – кризисный «Салават» разгромил на выезде лидера Востока. Хотя со старта сезона «Металлург» трижды обыгрывал Уфу, в том числе два дня назад.

Проиграны два матча в оранжевой форме – пока что совпадение. Ждем, оформится ли тенденция.

Фото: hcsalavat.ru; vk.com/hcmetallurg