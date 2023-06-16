7 комментариев

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Как проиграть аутсайдеру 4 матча из 5? Инструкция от «Спартака»

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«Куньлунь» криптонит для красно-белых.

«Спартак» – одна из самых ярких команд межсезонья. Бомбил и трансферами – Голдобин и Порядин все лето налаживали контакт, и было понятно, что они окажутся в одной тройке. И результатами – в межсезонье красно-белые выиграли семь из семи и взяли Кубок Мэра Москвы.

Летняя активность подогревала интригу – удивит ли «Спартак» в новом сезоне? И он начал удивлять еще до первой игры – обменом своего лучшего бомбардира Александра Хохлачева в «Амур». Потеря, конечно, серьезная, но даже она не должна была повлиять на исход стартовой игры с «Куньлунем»

Но китайцы «Спартаку» не покорились  – 3:4. И оказалось, что это уже традиция.

«Спартак» весь прошлый сезон страдал от «Куньлуня»

Можно было подумать, что «Куньлунь» – идеальный соперник для первой игры сезона. Традиционный аутсайдер, который за лето вроде бы никак не изменил свой статус. Это все так – но не для «Спартака».

Еще в прошлом сезоне он сочинил инструкцию для поражений от аутсайдера (хуже «Куньлуня» в прошлом сезоне был только совсем безнадежный «Сочи»; красно-белые тоже не относились к топам, но хотя бы до упора бились за плей-офф) – и отдал подмосковным китайцам три из четырех матчей. Кстати, возможно, именно этих очков «Спартаку» и не хватило, чтобы скинуть минское «Динамо» с восьмой кубковой строчки.  

«Спартак»-2023/24 со стороны не выглядел командой, которая будет отдавать столько «своих» очков. Но пока тенденцию продолжил. А «Куньлунь» вообще регулярно выигрывает стартовые матчи сезона – уже побеждал «Салават», «Амур», «Адмирал», «Сочи», а теперь вот и «Спартак».

Кажется, «Спартак» собрал неплохое первое звено

«Спартак» первую пятерку почти целиком собрал летом. Тройку Голдобин («Металлург») – Морозов («Сочи») – Порядин («Нефтехимик») сзади прикрывали пришедший из «Сибири» Михал Чайковски и 19-летний Даниил Орлов – единственный, кто играл в красно-белой форме в прошлом сезоне.

И лидеры свою работу сделали – у Голдобина и Порядина по голу, Морозов закончил с ассистентским хет-триком, а Чайковски и Орлов набрали 1+1 и 0+1 соответственно. Не доработали другие звенья.

Ну и не лучший матч провел вратарь Патрик Рыбар – четыре гола он пропустил с 18 бросков в створ. Причем в первом и третьем терял шайбу из виду, ее подкарауливали соперники за щитками словака.

Может, не хватило Хохлачева?

С обменом Хохлачева «Спартак» потерял не только лучшего бомбардира  прошлого сезона, но еще и лидера раздевалки. Говорят, что с Александром не договорились по продлению контракта, который истекает только через год. В Хабаровске Хохлачев заработает 150 млн за два сезона (и это без учета бонусов). Нельзя сказать, что это переплата для лидера и лучшего игрока команды.

Жамнов на него как будто рассчитывал – наигрывал в тройке с Бурмистровым и Принсом. И Хохлачев был хорош в межсезонье – забил, например, ЦСКА в финале Кубка Мэра. 

Но перед матчем с «Куньлунем» тренер дал понять, что уход Хохлачева не стал сюрпризом: «Понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, все было сделано по обоюдному согласию».

Спартак – Куньлунь 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Дата проведения
2 сентября, 14.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Броссо (Вонг, Сомерби)
0:2 – 6 Фу (Пу, Родуолд)
1:2 – 19 Чайковски (Морозов, Цыплаков)
1:3 – 19 Челиос (Кэмпбелл, Рич)
2:3 – 21 Голдобин (Орлов, Морозов)
2:4 – 41 Фрэм (Фу, Йип)
3:4 – 58 Порядин (Морозов, Чайковски)
Вратари: Рыбар 14/18 – Джереми Смит 41/44.

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

7 комментариев

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Rudenzik
Как раз из-за таких матчей Спартак потом не досчитается важных очков в концовке регулярки. Когда Цска проигрывает Куньлуню, они могут себе позволить такие поражения, а Спартак нет
+10
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Мелкие лавочники
это какой-то позор...
Спартаку надо поменять руководство...
они Ска топили, Трактор, теперь Спартак уже третий год...
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Александр Иванов
есть стена, это Джереми Смит! Он всё лучший вратарь в КХЛ.
+2
0
+2
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SupoStats
Только же были дифирамбы,что спартак уже не та тряпка
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0
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jps
Тройка про которую пишет автор в атаке безусловно хороша, но именно она пропустила 2 из 3 голов в равных составах...а что касается Хохлачева, то автор видимо невнимательно смотрел матч с ЦСКА или не захотел увидеть что именно потеря Хохлачева в своей зоне обернулась голом в наши ворота да еще и удаление на ровном месте - хотя это все уже как обычно у Хохлачева...
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azar800@mail.ru
За то Саня за Амур бегает, браво менеджменту
+1
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