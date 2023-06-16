7 комментариев

«Куньлунь» – криптонит для красно-белых.

«Спартак» – одна из самых ярких команд межсезонья. Бомбил и трансферами – Голдобин и Порядин все лето налаживали контакт, и было понятно, что они окажутся в одной тройке. И результатами – в межсезонье красно-белые выиграли семь из семи и взяли Кубок Мэра Москвы.

Летняя активность подогревала интригу – удивит ли «Спартак» в новом сезоне? И он начал удивлять еще до первой игры – обменом своего лучшего бомбардира Александра Хохлачева в «Амур». Потеря, конечно, серьезная, но даже она не должна была повлиять на исход стартовой игры с «Куньлунем».

Но китайцы «Спартаку» не покорились – 3:4. И оказалось, что это уже традиция.

«Спартак» весь прошлый сезон страдал от «Куньлуня»

Можно было подумать, что «Куньлунь» – идеальный соперник для первой игры сезона. Традиционный аутсайдер, который за лето вроде бы никак не изменил свой статус. Это все так – но не для «Спартака».

Еще в прошлом сезоне он сочинил инструкцию для поражений от аутсайдера (хуже «Куньлуня» в прошлом сезоне был только совсем безнадежный «Сочи»; красно-белые тоже не относились к топам, но хотя бы до упора бились за плей-офф) – и отдал подмосковным китайцам три из четырех матчей. Кстати, возможно, именно этих очков «Спартаку» и не хватило, чтобы скинуть минское «Динамо» с восьмой кубковой строчки.

«Спартак»-2023/24 со стороны не выглядел командой, которая будет отдавать столько «своих» очков. Но пока тенденцию продолжил. А «Куньлунь» вообще регулярно выигрывает стартовые матчи сезона – уже побеждал «Салават», «Амур», «Адмирал», «Сочи», а теперь вот и «Спартак».

Кажется, «Спартак» собрал неплохое первое звено

«Спартак» первую пятерку почти целиком собрал летом. Тройку Голдобин («Металлург») – Морозов («Сочи») – Порядин («Нефтехимик») сзади прикрывали пришедший из «Сибири» Михал Чайковски и 19-летний Даниил Орлов – единственный, кто играл в красно-белой форме в прошлом сезоне.

И лидеры свою работу сделали – у Голдобина и Порядина по голу, Морозов закончил с ассистентским хет-триком, а Чайковски и Орлов набрали 1+1 и 0+1 соответственно. Не доработали другие звенья.

Ну и не лучший матч провел вратарь Патрик Рыбар – четыре гола он пропустил с 18 бросков в створ. Причем в первом и третьем терял шайбу из виду, ее подкарауливали соперники за щитками словака.

Может, не хватило Хохлачева?

С обменом Хохлачева «Спартак» потерял не только лучшего бомбардира прошлого сезона, но еще и лидера раздевалки. Говорят, что с Александром не договорились по продлению контракта, который истекает только через год. В Хабаровске Хохлачев заработает 150 млн за два сезона (и это без учета бонусов). Нельзя сказать, что это переплата для лидера и лучшего игрока команды.

Жамнов на него как будто рассчитывал – наигрывал в тройке с Бурмистровым и Принсом. И Хохлачев был хорош в межсезонье – забил, например, ЦСКА в финале Кубка Мэра.

Но перед матчем с «Куньлунем» тренер дал понять, что уход Хохлачева не стал сюрпризом: «Понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, все было сделано по обоюдному согласию».

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев