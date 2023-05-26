Сыграют с Канадой в полуфинале.

На ЧМ-2023 в Тампере и Риге не хватает не только России и Беларуси, но и звезд, что обычно положительно сказывается на конкуренции. Такие турниры дают отличный шанс андердогам. И вот уже Швейцария выигрывает группу и считается чуть ли не главным фаворитом. Но вылетает в четвертьфинале от Германии!

Это сочли бы за сенсацию, но в ¼ случился куда более невероятный результат: Латвия выбила Швецию и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира! Прежде латыши в лучшем случае выходили из группы: они играли в четвертьфинале в 2000, 2004, 2009 и 2018 годах.

«Невероятно! Одни из лучших ощущений, что я когда-либо испытывал в хоккее и в жизни, – не сдерживал восторга защитник сборной Латвии Карлис Чуксте. – По ходу игры были моменты, когда они оказывали на нас давление, но мы сопротивлялись. Наша команда всегда бьется. Никогда заранее не скажешь, что произойдет, но мы можем отвечать за свои усилия. И мы всегда выкладываемся на 100%».

Ни один игрок сборной не играет в Латвии

Так что же это за парни, которые преподнесли главный (пока) сюрприз ЧМ-2023? В команде два энхаэловца – и то, такие, с натяжкой. Вратарь Артур Шилов сыграл в этом сезоне 5 матчей за «Ванкувер», а у нападающего Балцерса 17 – за «Флориду» и «Тампу».

Именно этих двоих и можно назвать ключевыми игроками сборной. Шилову – 22, он давно стал первым номером в «Эбботсфорде» из АХЛ, а в этом сезоне дебютировал в НХЛ. На ЧМ Артур отыграл все 8 матчей – единственный из всех вратарей турнира.

После матча со шведами, в котором Шилов сделал 40 сэйвов, его отдельно выделял ветеран Каспарс Даугавиньш: «Очевидно, что Артур – большая часть нашей команды. Он выручает, когда мы совершаем ошибки, но мы стараемся ограничивать его работу. Ошибаемся все реже и реже, и это дает нам шанс».

Балцерсу – 27, он в НХЛ обитает давно, хоть и с переменным успехом. За 5 лет у него набралось 170 матчей. Этот сезона у Рудольфа не задался – «Флорида» выставила его на драфт отказов после 14 матчей. «Тампа» забрала, но там пришлось играть в основном за фарм-клуб. На ЧМ Балцерс лучший бомбардир сборной Латвии – у него 1+7, он входит в топ-5 ассистентов турнира.

Из КХЛ на чемпионат никого не взяли (хотя там и остались только двое – Калниньш в «Амуре» и Елисеев в «Адмирале»). Уникальность этой команды в другом – в ней нет ни одного игрока из местного чемпионата и, главное, из рижского «Динамо». После выхода команды из КХЛ случился мощный отток игроков в европейские лиги.

В составе Латвии, тем не менее, хватает парней, хорошо знакомых нам по КХЛ – Каспарс Даугавиньш (3+3, играл за московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь»), Рихард Букартс (3+4, «Адмирал»), Микс Индрашис (2+3, «Динамо» Москва, «Витязь», «Адмирал»), Янис Якс (1+4, «Сочи»). Букартс как раз выдал свою лучшую игру в четвертьфинале против шведов – у него три голевых паса.

Кроме того, главный тренер сборной Харийс Витолиньш отмечает 19-летнего Дана Лоцмелиса, который забил в четвертьфинале первый гол в ворота шведов: «Пожалуй, это наша самая яркая перспектива в будущем. Лоцмелис подтвердил, что у него высокий IQ, он хорошо понимает игру и быстро реагирует… Своей игрой и отношением к делу он заслуживает места среди этих 25 игроков». В 2022 году на драфте НХЛ Лоцмелиса выбрал «Бостон» в 4-м раунде под 119-м номером.

Рижское «Динамо» без КХЛ: вернулись в чемпионат Латвии, заняли третье место

Год назад единственный клуб из Латвии покинул КХЛ. Уровень латвийской лиги недостаточно хорош, поэтому лучшие игроки «Динамо» разбежались по Европе. При этом почти весь нынешний состав сборной прошел через «Динамо». За него не играли только Артур Шилов, Рудолфс Балцерс, Кристиан Рубинс, Денис Смирновс, Томс Андерсонс и Дан Лоцмелис.

В последнем чемпионате Латвии, кроме рижского «Динамо», сыграли еще пять латвийских клубов и три литовских. Чемпионом стал латвийский клуб «Земгале», который параллельно играл еще и в первой финской лиге. В финале «Земгале» обыграл победиля регулярки «Мого» из города Пиньки, в котором проживают всего 3800 человек. «Динамо» стало третьим в регулярке и проиграло в полуфинале плей-офф.

Понятно, что это уже совсем другая команда. На Олимпиаде в Пекине из рижского «Динамо» было восемь игроков, на этом ЧМ – ни одного. Когда клуб покидал КХЛ, в нем на контрактах было четверо хоккеистов нынешней сборной – Карлис Чуксте, Кристапс Зиле, Оскар Цибульскис и Ралфс Фрейбергс. Сейчас там вообще нет легионеров, а тренирует команду Марек Ясс – это его первый опыт в большой команде, до этого была лишь пара юношеских турниров.

Третья и самая удачная попытка Витолиньша стать главным тренером

Творец этого исторического результата – главный тренер Харийс Витолиньш, легенда латвийского хоккея, сам сыгравший более полусотни матчей за сборную на чемпионатах мира. Долгие годы он работал помощником Олега Знарка – выигрывал с ним Кубок Гагарина в московском «Динамо» и чемпионат мира с Россией. Причем, считалось, что мозг в этом тандеме именно Витолиньш.

Периодически он примерял на себя роль главного. В сезоне-2014/15 встал у руля московского «Динамо» и вылетел с ним в полуфинале конференции, а следующий сезон не доработал до конца. В сезоне-2018/19 тренировал швейцарский «Давос» – тоже трофеев не взял.

Сборная Латвии стала третьей командой, в которой он работает главным тренером. Он пришел в нее в 2021 году, после ухода Боба Хартли. В 2022-м под его руководством латыши неплохо выступили на ЧМ в Финляндии. Заняли в группе 5-е место и в плей-офф не вышли, но проиграли только тем, кому и должны были – США (1:4), Финляндии (1:2), Чехии (1:5) и Швеции (0:1). В этом году получилось лучше – в группе обыграли чехов и швейцарцев в овертайме, а в четвертьфинале – шведов.

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Латвия, потеряв базовый клуб сборной, получила состав из игроков разных европейских чемпионатов. Витолиньш прекрасно склеил этот пазл, и возникает вопрос – а нужен ли был базовый клуб все эти годы?

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund, Edijs Palens