Акира Шмид – главная надежда «дьяволов» этой ночью.

«Нью-Джерси» находится на краю пропасти: одно поражение – и начинается отпуск. Разумеется, Линди Рафф перед пятым матчем с «Каролиной» расскажет своим полевым, как нужно сыграть, но очень многое зависит от вратаря.

Витек Ванечек, которого год назад выменивали из «Вашингтона», а затем подписывали в качестве основного, откровенно заваливает нынешний плей-офф.

На его фоне куда надежнее смотрится 22-летний Акира Шмид, ставший одним из главных героев серии против «Рейнджерс». Он начинал регулярку в АХЛ, но уже с конца октября регулярно мотался между двумя лигами.

По сути, это его второй сезон в НХЛ – хотя оба нельзя назвать полноценными.

До плей-офф вратарь отыграл в чемпионате-2023 18 матчей. Но по ходу серии против «Рейнджерс» внезапно стал основным: Ванечек провалил первые игры (2:10 в сумме), а Шмид пару раз засушил нью-йоркцев – и дальше тренеры делали ставку уже на него. Сейчас Акира – лидер Кубка Стэнли по шатаутам, идет в топ-3 по проценту отраженных бросков среди вратарей, сыгравших минимум 6 матчей, и второй – по коэффициенту надежности при таком же условии.

Но в дебютанте плей-офф больше всего привлекает внимание не его игра, а необычное имя – Акира. И то, что он швейцарец, делает ситуацию только запутаннее. Но у его имени есть целая история.

Родители назвали его в честь автора манги

В недавнем интервью мама вратаря – Андреа – призналась, что с они с супругом давно любят японскую культуру: «Раньше мы с мужем интенсивно занимались карате, он руководил студией и до сих пор проводит тренировки. Мы были очарованы Японией».

Настолько, что даже прониклись поп-культурой этой страны, хоть и не в оригинале. Андреас – отец Акиры – увлекся мангой «Жемчуг дракона», которую читал на французском языке. Позже она стала телесериалом. В итоге манга настолько полюбилась ему, что он решил дать своему сыну имя в честь ее создателя – Акиры Ториямы.

Манга – это японские комиксы, которые имеют огромную популярность в стране как у детей, так и у взрослых. В нынешней форме она стала активно появляться после Второй мировой войны, став симбиозом западных комиксов и раннего японского искусства.

И брата Акиры не миновало влияние японской культуры – свое имя он получил тоже под влиянием «Жемчуга дракона». В манге есть персонаж Криллин – видимо, один из любимых у родителей. В его честь и назвали младшего сына.

Торияма – один из лучших мангак Японии

Торияма считается классиком японской манги. С самого детства он был увлечен изобразительными искусствами и еще в школе начал рисовать портреты одноклассников.

В 1974 году Акира окончил отделение дизайна в одном из училищ и устроился работать в рекламное агентство. Уже через три года он занимал должность художника в Shueisha – крупнейшем издательстве манги в Японии в тот момент. А еще спустя год вышла его первая работа – «Волшебный остров».

Но первую популярность Торияма обрел только в 1980 году после создания манги «Доктор Сламп». Уже через пять недель было решено экранизировать эту мангу, а издательство отдельно отметило автора. В 1981-м манга получила престижную награду Shogakukan Publishing; выпустили 35 млн экземпляров комикса.

Главная его работа – «Жемчуг дракона» или «Dragonball». В основу сюжета легла легенда о воине Сон Гоку – только взрослый мужчина был заменен на мальчика, историю которого и рассказывает манга. Он изучал боевые искусства и стремился найти семь жемчужин, которые бы осуществили любое его желание.

Манга остается одной из самых популярных за всю историю. По ней был снят аниме-сериал из 575 серий, создано 48 видеоигр и 21 полнометражный фильм. Количество проданных экземпляров издания перевалило за 300 млн. Торияма создал огромную франшизу, которая неоднократно переиздавалась и получала продолжения.

Отец Шмида не случайно читал мангу именно на французском языке – во Франции особо любят творчество этого мангаки. Настолько, что в 2019 году Акира был посвящен в рыцари правительством Франции, а также награжден орденом искусств и литературы.

У Шмида популярное японское имя

Вратарь «Нью-Джерси» получил имя, в переводе с японского означающее «рассвет» или «яркий». При этом оно не самое популярное: согласно опросу страховой компании Meiji Yasuda Life имя Акира по итогам 2021 и 2022 годов даже не попадало в стране в топ-10.

Но известных тезок у швейцарского вратаря очень много: Акира Куросава – режиссер, Акира Ямаоко – композитор, Акира Судзуки – лауреат нобелевской премии по химии 2010 года.

Кстати, в манге и аниме тоже очень любят это имя. В 1988 году вышел фильм «Акира», созданный по одноименному комиксу. Для конца XX века это был прорыв – он стал эталоном киберпанка и постапокалипсиса. Его же называют причиной аниме бума в Северной Америке.

Кстати, изначально болельщики предполагали, что Шмид получил имя именно из-за этой манги, автор которой Отомо Кацухиро.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Adam Hunger; instagram.com/akiraschmid93