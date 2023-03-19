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«Миннесота» неожиданно легко пережила травму Капризова – стала больше забивать. Но у первого звена были проблемы

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Ярче всех выстрелил молодой Мэттью Болди.

Когда 9 марта Кирилл Капризов получил травму в матче с «Виннипегом», стало страшно за «Миннесоту». Команда почти на месяц осталась не просто без своего лидера, а без человека, который, казалось, и есть «Миннесота».

Кирилл вернулся ровно через месяц, как и планировалось. На выезд к «Чикаго» и «Нэшвиллу» он не поехал – дали отдохнуть перед плей-офф, а вот на последние две домашние игры с «Сент-Луисом» и «Виннипегом» уже вышел и даже забил, второй раз подряд добравшись до отметки в 40 шайб за сезон.

Но «Миннесота» без Капризова оказалась не такой беспомощной, и его возвращение на плей-офф не спасет, а просто усилит и так крепкую команду.

Капризова меняли трое – получилось ужасно

Что до, что после возвращения Капризов традиционно выходил в тройке с Матсом Зукарелло и Райаном Хартманом. В его отсутствие тренерам приходилось мудрить – шесть матчей на его месте отыграл Маркус Фолиньо. Чуть меньше Сэм Стил и всего два раза Сэмми Уокер.

Было еще одно исключение – игра с «Бостоном» 18 марта, когда Маркус Фолиньо был травмирован, а Стила вернули в третье звено. Дин Эвасон слегка всех удивил, поставив Зукарелло слева, а на его место переведя Сэмми Уокера. У американца на тот момент было всего 7 матчей в НХЛ. 

В итоге – 1 гол на троих за 13 матчей. Ни одному из нападающих не удалось заменить Капризова. Очевидно, что помешали в том числе форс-мажоры: например, Фолиньо по ходу этого отрезка сам получил травму. Возможно, если бы все 13 матчей на месте Кирилла провел один игрок, связка бы худо-бедно заработала. 

Без Капризова «Миннесота» стала гораздо больше забивать

Кирилл в итоге пропустил 13 матчей – 7 из них «Миннесота» выиграла, а очки брала в 10. «Уайлд» остались третьими в дивизионе и почти наверняка сыграли бы с «Далласом» в первом раунде, даже если бы Капризов был в составе. Трудно поверить, что с Кириллом, как бы хорош он ни был, «дикари» взяли бы 12 из 13 матчей.

Капризов выбыл в матче с «Виннипегом» – иронично, что в следующих трех «Уайлд» забивали не меньше четырех голов. А после победы над «Сент-Луисом» 8:5 даже принялись шутить на эту тему.

«Ну и кому нужен Кирилл, верно?» – выдал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Но в каждой шутке действительно есть доля правды. «Миннесота» почти в два раза больше забила без Капризова, чем за такой же период до его травмы!

Игра «Уайлд» отчасти держится на Капризове – это нормально. В 67 матчах, в которых он сыграл, «Уайлд» забросили 192 шайбы. В 75 из них поучаствовал Кирилл – это 39%. Для сравнения, у Макдэвида в «Эдмонтоне» – 41%, у Кросби в «Питтсбурге» – 35%. 

Травма лидера заставила придумывать что-то новенькое. Другие нападающие стали больше брать на себя, играть смелее – видимо, как-то так объясняется взлетевшая ввысь результативность.

При этом в лидерах были вовсе не Зукарелло с Хартманом. Ярче всех на этом отрезке проявил себя 21-летний Мэттью Болди – 19 очков и два хет-трика. Даже у Кирилла в этом сезоне всего один.

Несмотря на то, что с травмой Капризова команда справилась, с ним все равно лучше. Вот что говорил за пару дней до его возвращения Марк-Андре Флери: «Нам не хватает Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге. Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить дыру, когда он выбыл».

В любом случае возвращение Капризова только на пользу команде – это очень важное усиление перед плей-офф. Соперник в первом раунде вполне рабочий – с «Далласом» у «Уайлд» 2-2 в регулярке. У «Миннесоты» есть все шансы пройти первый раунд – а с Капризовым и подавно.

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Фото: eastnews.ru/David Berding

2 комментария

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Андрей Красин
Во-первых, те, кого приобрели перед травмой, наконец стали играть как от них ждали; во-вторых, Болди заиграл, как в прошлом сезоне. Молодцы. А почему не написали, что пропускать тоже больше стали без Кирилла, и что очков в среднем набирали меньше ? И что основную задачу выигрыша дивизиона не выполнили.

Был всплеск на 3-4 матча, а потом не очень стало без Кирилла. Вопрос в том насколько он сейчас здоров. Ну и еще показало, что партнеры у него по звену тоже совсем не звезды, даже Зук.
+11
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+11
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ИваннИванов
Да все просто. Миннесота как раз набрала форму. Забегали Йохансен, Хартман, Цукарелло... Так что неудивительно, что результативность взлетела. Однако вопрос, что будет в плейофф, надолго ли им хватит этой формы. Последние матчи уже были так себе.
+5
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