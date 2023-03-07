816-й гол Овечкина в НХЛ: классически забил из офиса, добавил в свой список нового вратаря, но проиграл «Кингс»
У Гаврикова первый гол за «Кингс».
Последней остановкой в гостевой серии «Вашингтона» стал Лос-Анджелес. Выезд закончился неудачно – и как итог: 2 победы, 2 поражения и смутные шансы на попадание в плей-офф.
Из позитива – только очередная шайба Овечкина.
816-й гол и очередной пробитый вратарь
Два периода закончились не в пользу «Кэпиталс», и в третьем в дело включился капитан. Во время розыгрыша большинства он забросил в любимом стиле – мощным щелчком из офиса.
Последний раз Александр забивал «Лос-Анджелесу» 5 февраля 2020 года – тогда он положил хет-трик. После была серия из трех матчей с «Кингс» без голов – и он ее прервал.
Список жертв Овечкина продолжает пополняться: в прошлом матче с «Сан-Хосе» пострадал Каапо Кяхкенен – 168-й пропустившим от него вратарь, в понедельник под следующим номером добавился Феникс Копли. По этому показателю Алекс – третий в истории, до лидирующего Ягра осталось всего 9 голкиперов. Можно присмотреться, например, к Илье Сорокину или Петру Кочеткову, которым Ови еще не забивал.
У Гаврикова первая шайба за «Лос-Анджелес» – быстро вписался в новую команду
Первую шайбу «Кингс» в матче забросил новичок Владислав Гавриков, которого на прошлой неделе обменяли из «Коламбуса». Он провел на льду 21:21, нанес 3 броска в створ и сделал 2 блока. Кажется, постепенно защитник привыкает к команде Тодда Маклеллана.
Вообще поражает то, как быстро адаптируются в новых командах российские игроки, которых обменяли в последний месяц. Уже пятеро из них забросили хотя бы одну шайбу, а Дмитрий Орлов вообще решил потягаться с Давидом Пастрняком в списке бомбардиров. Даже Гурьянов забил, хотя в «Далласе» у него за 43 игры было только 2 шайбы.
«Вашингтон» по-прежнему штормит – могут пролететь мимо плей-офф
До матча с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталс» выиграли две игры подряд, а «Сан-Хосе» забросили даже 8 шайб. Но о какой-то стабильности, как выяснилось, говорить рано. Тех же «Кингс» они обыгрывали до этого 6 раз в 7 матчах, а в понедельник не вышло от слова «совсем».
«Вашингтон» в ужасном положении: он шестой в столичном дивизионе и отстает от «Питтсбурга» из зоны уайлд-кард на 3 очка, при этом у пингвинов 3 матча в запасе. Если «Кэпс» не выдадут серию побед, то впервые с сезона-2013/14 могут остаться без игр на вылет.
У «ЛА» все прекрасно: набрал 82 очка и борется с «Далласом» (81) и «Вегасом» (82) за первое место на Западе. После победы над «Вашингтоном» серия побед выросла до четырех. Наверняка, фанаты в восторге и от календаря – «Кингз» съездят на выездной матч с «Колорадо», а затем у них 7 игр дома подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 06.30, «Staples Center»
- 0:1 – 31 Сандин (Строум, Милано)
- 1:1 – 33 Гавриков (Арвидссон, Фиала)
- 2:1 – 39 Дано (Рой, Арвидссон)
- 2:2 – 42 Овечкин ( Бэкстрем, Сандин)
- 3:2 – 47 Андерсон (Кемпе, Байфилд)
- 4:2 – 60 Кемпе (Иафалло)
«Лос-Анджелес» – Дарт Вейдер, «Анахайм» – Джа-Джа Бинкс и Мандалорец из «Оттавы». Клубы НХЛ в стиле вселенной «Звездных войн»
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Фото: REUTERS/Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 415! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 296 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 147 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 816 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6313 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 61 очк... (36+25), 60 игр...(идет, ещё 17 игр)
Всего - 1471 очк. (816+655), 1334 игр.
Всего 18 сезонов.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделал рекордной, догнал того же Гартнера, 14 сезонов!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, а у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!