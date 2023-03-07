У Гаврикова первый гол за «Кингс».

Последней остановкой в гостевой серии «Вашингтона» стал Лос-Анджелес. Выезд закончился неудачно – и как итог: 2 победы, 2 поражения и смутные шансы на попадание в плей-офф.

Из позитива – только очередная шайба Овечкина.

816-й гол и очередной пробитый вратарь

Два периода закончились не в пользу «Кэпиталс», и в третьем в дело включился капитан. Во время розыгрыша большинства он забросил в любимом стиле – мощным щелчком из офиса.

Последний раз Александр забивал «Лос-Анджелесу» 5 февраля 2020 года – тогда он положил хет-трик. После была серия из трех матчей с «Кингс» без голов – и он ее прервал.

Список жертв Овечкина продолжает пополняться: в прошлом матче с «Сан-Хосе» пострадал Каапо Кяхкенен – 168-й пропустившим от него вратарь, в понедельник под следующим номером добавился Феникс Копли. По этому показателю Алекс – третий в истории, до лидирующего Ягра осталось всего 9 голкиперов. Можно присмотреться, например, к Илье Сорокину или Петру Кочеткову, которым Ови еще не забивал.

У Гаврикова первая шайба за «Лос-Анджелес» – быстро вписался в новую команду

Первую шайбу «Кингс» в матче забросил новичок Владислав Гавриков, которого на прошлой неделе обменяли из «Коламбуса». Он провел на льду 21:21, нанес 3 броска в створ и сделал 2 блока. Кажется, постепенно защитник привыкает к команде Тодда Маклеллана.

Вообще поражает то, как быстро адаптируются в новых командах российские игроки, которых обменяли в последний месяц. Уже пятеро из них забросили хотя бы одну шайбу, а Дмитрий Орлов вообще решил потягаться с Давидом Пастрняком в списке бомбардиров. Даже Гурьянов забил, хотя в «Далласе» у него за 43 игры было только 2 шайбы.

«Вашингтон» по-прежнему штормит – могут пролететь мимо плей-офф

До матча с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталс» выиграли две игры подряд, а «Сан-Хосе» забросили даже 8 шайб. Но о какой-то стабильности, как выяснилось, говорить рано. Тех же «Кингс» они обыгрывали до этого 6 раз в 7 матчах, а в понедельник не вышло от слова «совсем».

«Вашингтон» в ужасном положении: он шестой в столичном дивизионе и отстает от «Питтсбурга» из зоны уайлд-кард на 3 очка, при этом у пингвинов 3 матча в запасе. Если «Кэпс» не выдадут серию побед, то впервые с сезона-2013/14 могут остаться без игр на вылет.

У «ЛА» все прекрасно: набрал 82 очка и борется с «Далласом» (81) и «Вегасом» (82) за первое место на Западе. После победы над «Вашингтоном» серия побед выросла до четырех. Наверняка, фанаты в восторге и от календаря – «Кингз» съездят на выездной матч с «Колорадо», а затем у них 7 игр дома подряд.

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Фото: REUTERS/Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports