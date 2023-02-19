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«Ак Барс» – лучший клуб Востока в регулярке (официально)! Обыграл «Амур» и почти исключил поездку в Хабаровск в плей-офф

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Ак Барс Ак Барс
Илья Сафонов Илья Сафонов
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Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
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Воронков и Сафонов похоронили шансы «тигров».

Зинэтула Билялетдинов сделал выводы после первой победы над «Амуром»: накануне «Ак Барс» хоть и вел в счете на протяжении всего матча, но позволил хозяевам приблизиться и устроить финальный штурм. В воскресенье все было намного проще – разгромная победа, да еще и сухая. 

Дубль – у Дмитрия Воронкова, но не менее заметным на льду был Илья Сафонов, поучаствовавший в каждом из голов. Причем он чуть не отобрал первую шайбу у Воронкова – Никита Лямкин набросил от синей, а нападающие синхронно махнули клюшками на пятаке. Записали сначала на Илью.

Вторая шайба казанцев заброшена в большинстве – на этот раз точно Сафонов подставил клюшку после наброса Динара Хафизуллина.

При третьем и четвертом голе 21-летний форвард был одним из ассистентов для Радулова и Воронкова.

Сафонов был неплох еще при Знарке, но раскрылся в звене с Радуловым

В этом сезоне 21-летний нападающий наконец-то вышел на новый уровень: 18+18 в 62 матчах – он третий бомбардир и второй снайпер «Ак Барса». По ходу этого сезона он даже носил капитанскую нашивку – кажется, он действительно готов к роли лидера.

Если сравнивать статистику Сафонова при двух тренерах «Ак Барса» в этом сезоне, то можно заметить стабильность, которую обрел форвард с Билялетдиновым. Илью перевели в первое звено – и он отвечает набранными очками.

Возросшая результативность Сафонова – результат удачно подобранных партнеров. Первые шесть матчей при Билялетдинове он провел в четвертом звене в разных сочетаниях. Только начиная с «зеленого дерби» в середине января, Сафонов играет в тройке с Воронковым и Радуловым, которая сейчас и приносит команде результат.

В 10 из 11 последних матчей Илья выбивал голы и передачи, набрав 6+7 – один из лучших результатов в команде. Часть очков – из второй бригады большинства, где нет Радулова, но есть Воронков. Первые два гола «Амуру» отгрузила как раз эта пятерка.

Воронков не только оформил дубль, но и подрался. Теперь пропустит матч с «Магниткой»

Дмитрий Воронков слишком часто попадал в протокол встречи – у него не только дубль, но и драка с Вячеславом Грецким, за которую он получил пять минут. В штрафном боксе он остывал с Александром Радуловым – тот схватил две минуты за грубость.

Возможно, это того стоило – заступился за Дмитрия Юдина, которого в голову атаковал Грецкий и помог избавиться от игрока «Амура» до конца игры. С другой стороны, сам Воронков тоже подвел команду – следующий матч с «Металлургом» он пропустит из-за этой драки.

Хотя с турнирной точки зрения Казани уже все равно на эту игру, да и Воронков против «Магнитки» в сезоне не набрал ни одного очка.

«Ак Барс» – точно первый на Востоке, а вот «Амур» в тяжелом положении

Билялетдинов действительно совершил невозможное: поднял «Ак Барс» на первое место в конференции, которое Казань уже не потеряет. Сейчас у «барсов» 7 побед подряд, и осталось закончить регулярку домашними матчами с  «Металлургом» и «Авангардом».

А вот у «Амура» все плохо – два поражения почти лишили шансов на плей-офф. Хабаровчане остались девятыми на Востоке с 67 очками. У идущего впереди «Нефтехимика» на очко больше, а еще игра в запасе. Плюс поджимает сзади «Трактор» – у челябинцев 66 баллов и преимущество в два матча.

Хабаровчанам остается только обыгрывать «Адмирал» (по матчу дома и в гостях) и ждать ошибок конкурентов. Вот только у Нижнекамска в ближайших соперниках «Сочи» и «Куньлунь», еще и дома. Кажется, сегодня «Ак Барс» не только обеспечил себе лидерство в конференции, но и отказался от путешествий на Дальний Восток в первом раунде.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Ак Барс 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
19 февраля, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Воронков (Лямкин, Хафизуллин)
0:2 – 12 Сафонов (Хафизуллин, Лямкин)
0:3 – 47 Радулов (Хафизуллин, Сафонов)
0:4 – 58 Воронков (Петров, Сафонов)
Вратари: Аликин 35/39 – Мифтахов 39/39.

«Ак Барс» стал сильнейшей командой лиги при Билялетдинове – хотя не поменял ни одного игрока. Как такое возможно?

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Фото: ak-bars.ru

7 комментариев

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цэсемьэр
ну и будет Ак Барсу Трактор в первом раунде😁
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Роман Кириченко
Это всё, конечно, хорошо, но Хабаровск всё-таки хотелось бы в плей-офф увидеть
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stomatologbeatles
Хабаровск мы с тобой! Симферополь за тебя!
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Den_94
РВСн, однако. Здорово бомбят в последних матчах
+2
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Александр Сабреков
Сафонов отличный универсальный центр, хорош на обеих сторонах, делает много черновой работы, позволяя больше созидать Радулову. Броска нет особого, но понимает комбинационную игру, видит партнёров, держит шайбу. Ну и здоровым он стал невероятно, в паре с Воронковым это огромная мощь и огромная подвижность, все единоборства за ними.
+4
0
+4
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wolf 100
ну теперь можно последние 2 матча дать поиграть и вратарю пексе,посмотреть его в деле,да и молодых проверить,к ним зарипова в дядьки,всех подчистую на выход на площадку,тем более магнитка с авангардом будут экзаменовать,а остальные могут расслабиться и отдохнуть и готовиться к плей-офф
+6
0
+6
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chibudo74@gmail.com
Билялетдинов всё решает. Легендарный тренер
+8
-1
+7
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