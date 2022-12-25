У Мичкова первый гол за «Сочи»! Забил из офиса Овечкина в большинстве, а на буллитах пытался повторить финт Кучерова

Пострадал «Ак Барс».

Аренда Матвея Мичкова – главная тема недели в КХЛ. В понедельник стало известно об этом переходе, а уже в воскресенье он забросил первую шайбу за «Сочи».

Во втором периоде нападающий точным броском в дальнюю девятку прошил вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова. В большинстве. Прямо из левого круга вбрасывания – офиса «Овечкина».

На первую шайбу в новой команде ему понадобилось всего две игры (до этого не забил «Куньлуню»). Но в рамках КХЛ у нападающего была огромная пауза – последний раз он забрасывал еще в составе СКА.

При этом предсезонку он проходил именно со СКА – предполагалось, что регулярку начнет в главной команде. Но помешали травмы – Мичков долго восстанавливался от повреждения, полученного на Sochi Hockey Open. Защитник Алексей Емелин жестко встретил 17-летнего хоккеиста – Матвей вернулся на лед только в конце сентября.

После травмы Мичков набирал форму в «СКА-Неве» из ВХЛ, где за 12 матчей набил неплохую статистику.

«У нас времени как такового не было с ним поговорить, – рассказывал главный тренер «Сочи» Сергей Светлов после матча c «Ак Барсом». – Прошлую игру он в одном сочетании выступал, сегодня – немножко в другом сочетании. Тем не менее, его игра сегодня хорошая, скажем так, можем отметить. Гол хороший забил сегодня, буллит хороший забил. Я считаю, что в его лице у команды хорошее пополнение и хорошая помощь».

Дебютная шайба помогла набрать только одно очко – но в серии буллитов у Мичкова было еще две попытки помочь команде. Первую он реализовал, став единственным игроком «Сочи», кто смог это сделать.

А вот вторую – в стиле «без броска» Кучерова – нет.

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Фото: Хоккейный клуб «Сочи»