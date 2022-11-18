Что известно о погибшем в Канаде Абакаре Казбекове: выбран 1-м на драфте лиги Онтарио, брат играл в хоккей, а отец был борцом

Из-за трагедии несколько матчей OHL перенесены.

В субботу стало известно о смерти российского нападающего «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. Канадские СМИ пишут, что хоккеист выпал из окна своего дома незадолго до тренировки команды.

По информации The London Free Press, полиция, прибывшая на место в 8:20 утра, не нашла в случившемся видимых признаков преступления. Уже выдвинута версия с самоубийством, но отдел по тяжким преступлениям объявил, что расследование продолжается. По информации ведомств, 18-летний хоккеист был найден мертвым – помочь ему было уже нельзя.

Казбеков в пятницу выходил на лед в матче «Лондон Найтс» против «Оуэн Саунд Аттак», где его команда выиграла 5:2. Но у самого Абакара игра в хоккейной лиге Онтарио не очень складывалась: в прошлом сезоне за «рыцарей» он сыграл девять матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-3», в этом розыгрыше за 12 игр только одна голевая передача и «-4».

Проявить себя ему мешали повреждения. «Плечо постоянно беспокоило его, – сказал агент игрока Марти Язовцки, – ему не везло с травмами в последние полтора года». Сам Язовцки, представляющий интересы Казбекова с момента его переезда в Северную Америку, до сих пор не верит в случившееся: «Я опустошен и убит горем. У Абакара большая семья, девять братьев и сестер. Он любил свою семью, был сильным парнем, очень дисциплинированным и с великолепной рабочей этикой. Он был просто очень хорошим парнем».

Абакар – сын Заура Казбекова, мастера спорта международного класса по вольной борьбе: в 2000-м он выигрывал бронзу на чемпионате России и Кубке мира. Старший брат игрока – Гаджи – занимался хоккеем: в 2017-м оказался в GTHL (Большая хоккейная лига Торонто) – и его примеру последовал Абакар.

В Канаду Казбеков-младший приехал по ходу сезона-2019/20 из системы «Витязя». За команды U16 и U18 он играл на первенствах Москвы (вместе с Иваном Мирошниченко), а также вызывался в сборную ЦФО на чемпионат федеральных округов, где выступал с Матвеем Мичковым. В 2021 году он был выбран под общим первым номером на драфте OHL.

«Помню, когда мне звонили из «Лондон Найтс» и спрашивали о нем, я ответил, что этот ребенок невероятен – вспоминает Марк Филиппоне, на от момент тренер «Вон Кингс» – первой северамериканской команды Абакара. – Если б он дорос до главного драфта, возможно, стал бы игроком первого раунда. Все, чего он хотел – оказаться на льду. Днем он ходил в хоккейную школу и тренировался с нами. Он был таким добродушным. Я обычно говорил детям, что хоть этот парень не знает английского, но никогда не ошибается в упражнениях. Так что просто следуй за Абакаром».

Комиссар OHL Дэвид Бранс уже выразил соболезнования по поводу гибели хоккеиста: «Сегодня я присоединяюсь ко всему сообществу, оплакивающему трагическую потерю игрока «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям в России, а также его товарищам по команде и друзьям здесь, в Канаде».

«Абакар был ценным членом команды с 2021 года, — говорится в заявлении «рыцарей». – Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде». Партнеры россиянина по команде в своих социальных сетях сменили аватарки на изображение 15-го номера, под которым играл их товарищ.

Ближайший матч клуба с «Флинт Файрбердс» перенесен из-за гибели хоккеиста. Также отложены другие три субботние игры, так как несколько игроков были знакомы с Абакаром, и лига приняла решение психологически разгрузить хоккеистов.

Фото: facebook.com; vk.com; lfpress.com