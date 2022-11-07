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Радулов спасает Знарка от увольнения! Есть первый хет-трик за «Ак Барс» – да еще против СКА

Олег Знарок Олег Знарок
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Ак Барс Ак Барс
СКА СКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Александр Радулов Александр Радулов
Хоккей Хоккей

Любит забивать Питеру.

Олегу Знарку дали три матча на исправление ситуации – нужно обыгрывать СКА, «Авангард» и «Сибирь». С таким инсайдом выступил на днях казанский «Бизнес-Онлайн». Задачка нелегкая, учитывая нынешнее состояние «Ак Барса» – Питер лидирует в чемпионате с большим отрывом, у Омска серия из восьми побед подряд, а новосибирцы дома могут обыграть кого угодно.

Кто бы мог подумать, что в такой важный для тренера момент выстрелит Александр Радулов, которого Олег Знарок совсем недавно выводил из состава. И тут и там постоянно обсуждался их конфликт. 

Радулов забросил две одинаковые шайбы в конце второго периода – вышел на Дмитрия Николаева и переиграл его. Сначала верхом, а затем между щитков. На это ему понадобилось меньше двух минут.

А в третьем периоде Александр сделал первый хет-трик в Казани, протолкнув шайбу в ворота во время суматохи на пятаке СКА.

После столь удачной игры один из журналистов на пресс-конференции даже предложил Олегу Знарку отдать капитанскую нашивку Радулову. Тренер ответил лаконично: «Подумаем над вашим предложением».

На самом деле ничего удивительного в сегодняшнем перформансе Радулова нет – он в принципе удачно играет против СКА.

Знарок прошел первую проверку, но впереди выездная серия – «Авангард», «Сибирь» и «Барыс». Возможно, как раз в такой критической ситуации главный тренер казанцев заведет буксующую команду, а ветераны вроде Радулова ему в этом помогут.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – СКА 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Дата проведения
17 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Петров (Сафонов)
1:1 – 33 Гусев (Камалов, Воробьев)
2:1 – 38 Радулов (Бурмистров)
3:1 – 39 Радулов (Воронков, Юдин)
3:2 – 45 Ожиганов (Воробьев, Гусев)
4:2 – 53 Сафонов (Янчевский)
5:2 – 56 Радулов (Сафонов, Воронков)
Вратари: Билялов 34/36 – Николаев 21/26.

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Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев

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