Радулов спасает Знарка от увольнения! Есть первый хет-трик за «Ак Барс» – да еще против СКА
Любит забивать Питеру.
Олегу Знарку дали три матча на исправление ситуации – нужно обыгрывать СКА, «Авангард» и «Сибирь». С таким инсайдом выступил на днях казанский «Бизнес-Онлайн». Задачка нелегкая, учитывая нынешнее состояние «Ак Барса» – Питер лидирует в чемпионате с большим отрывом, у Омска серия из восьми побед подряд, а новосибирцы дома могут обыграть кого угодно.
Кто бы мог подумать, что в такой важный для тренера момент выстрелит Александр Радулов, которого Олег Знарок совсем недавно выводил из состава. И тут и там постоянно обсуждался их конфликт.
Радулов забросил две одинаковые шайбы в конце второго периода – вышел на Дмитрия Николаева и переиграл его. Сначала верхом, а затем между щитков. На это ему понадобилось меньше двух минут.
А в третьем периоде Александр сделал первый хет-трик в Казани, протолкнув шайбу в ворота во время суматохи на пятаке СКА.
После столь удачной игры один из журналистов на пресс-конференции даже предложил Олегу Знарку отдать капитанскую нашивку Радулову. Тренер ответил лаконично: «Подумаем над вашим предложением».
На самом деле ничего удивительного в сегодняшнем перформансе Радулова нет – он в принципе удачно играет против СКА.
Знарок прошел первую проверку, но впереди выездная серия – «Авангард», «Сибирь» и «Барыс». Возможно, как раз в такой критической ситуации главный тренер казанцев заведет буксующую команду, а ветераны вроде Радулова ему в этом помогут.
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
- 1:0 – 16 Петров (Сафонов)
- 1:1 – 33 Гусев (Камалов, Воробьев)
- 2:1 – 38 Радулов (Бурмистров)
- 3:1 – 39 Радулов (Воронков, Юдин)
- 3:2 – 45 Ожиганов (Воробьев, Гусев)
- 4:2 – 53 Сафонов (Янчевский)
- 5:2 – 56 Радулов (Сафонов, Воронков)
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Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев
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