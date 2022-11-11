Жара в Нижнем: «Торпедо» Ларионова испортило 1000-й матч «Ак Барса» в КХЛ

Хотя даже Шипачев набрал два очка.

Кажется, в Нижнем Новгороде в четверг выдали одно из самых ярких шоу сезона-2022/23: талантливая молодежь Игоря Ларионова встретилась со старой гвардией Олега Знарка и устроила мастер-класс по игре в атаке. Гости, для которых матч стал 1000-м в КХЛ, показали, что тоже кое-что умеют – но только когда им позволило «Торпедо».

Нижегородцы сделали акцент на быстрый хоккей через контратаки, а Казань пыталась взломать оборону позиционкой. Как итог – гости провели на пять минут больше в нападении, но соперник все равно был острее.

По сути, приговор «Ак Барсу» и его главному тренеру был подписан еще в первом периоде: четыре (!!!) пропущенных – в том числе в меньшинстве и большинстве. Отличился даже японец Ю Сато – вторая шайба в сезоне.

На этом «Торпедо» не остановилось – и продолжило в своем стиле. К 32-й минуте счет уже был 6:2, но держать тот же темп команда больше не могла. Только здесь и включились звезды «Ак Барса», от которых ждут результата с сентября: Вячеслав Войнов набрал 1+1, Радулов заработал 0+2, и даже Вадим Шипачев впервые в сезоне выбил больше одного очка за вечер – две голевые передачи.

Казалось, что близок камбэк и сумасшедшая развязка матча, но Казань хватило только на четыре шайбы. Последнюю организовал Данис Зарипов – отдал голевую передачу на Максима Быкова, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ.

«Третий период был наш, – пытался искать позитив Олег Знарок. – Во втором было неплохо. Надо просто использовать свои моменты – 1 в 0, 2 в 1».

Как выяснилось, опыт и статус не всегда решают. Ларионовское «Торпедо», собранное, по сути, из молодых ноунеймов, продолжает оставаться одной из самых ярких команд лиги: 6-я по голам (78), 5-я по большинству (22,3%), 6-я по броскам (889) и однозначно самая зрелищная этой осенью. Казани есть чему поучиться у Нижнего Новгорода.

«При всем уважении к «Ак Барсу», мы имели тотальное преимущество в первом периоде и могли выигрывать и 6:1, и 7:1, – рассуждал Игорь Ларионов. – Хоккеистам в перерыве было сказано, что на второй период мы выходим при счете 0:0. И надо отдать должное ребятам, они сыграли солидно. Матч удался».

Антиутопия «Ак Барса» продолжается. Казанцы опять начали проигрывать (уже два поражения подряд), еще и пропустили шесть шайб в одной игре – впервые в сезоне.

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Фото: hctorpedo.ru