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Жара в Нижнем: «Торпедо» Ларионова испортило 1000-й матч «Ак Барса» в КХЛ

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Данис Зарипов Данис Зарипов
Ю Сато
Торпедо Торпедо
КХЛ КХЛ
Вячеслав Войнов Вячеслав Войнов
Максим Быков
Ак Барс Ак Барс
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Александр Радулов Александр Радулов
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Олег Знарок Олег Знарок
Хоккей Хоккей

Хотя даже Шипачев набрал два очка.

Кажется, в Нижнем Новгороде в четверг выдали одно из самых ярких шоу сезона-2022/23: талантливая молодежь Игоря Ларионова встретилась со старой гвардией Олега Знарка и устроила мастер-класс по игре в атаке. Гости, для которых матч стал 1000-м в КХЛ, показали, что тоже кое-что умеют – но только когда им позволило «Торпедо». 

Нижегородцы сделали акцент на быстрый хоккей через контратаки, а Казань пыталась взломать оборону позиционкой. Как итог – гости провели на пять минут больше в нападении, но соперник все равно был острее.

По сути, приговор «Ак Барсу» и его главному тренеру был подписан еще в первом периоде: четыре (!!!) пропущенных – в том числе в меньшинстве и большинстве. Отличился даже японец Ю Сато – вторая шайба в сезоне. 

На этом «Торпедо» не остановилось – и продолжило в своем стиле. К 32-й минуте счет уже был 6:2, но держать тот же темп команда больше не могла. Только здесь и включились звезды «Ак Барса», от которых ждут результата с сентября: Вячеслав Войнов набрал 1+1, Радулов заработал 0+2, и даже Вадим Шипачев впервые в сезоне выбил больше одного очка за вечер – две голевые передачи. 

Казалось, что близок камбэк и сумасшедшая развязка матча, но Казань хватило только на четыре шайбы. Последнюю организовал Данис Зарипов – отдал голевую передачу на Максима Быкова, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. 

«Третий период был наш, – пытался искать позитив Олег Знарок. – Во втором было неплохо. Надо просто использовать свои моменты – 1 в 0, 2 в 1». 

Как выяснилось, опыт и статус не всегда решают. Ларионовское «Торпедо», собранное, по сути, из молодых ноунеймов, продолжает оставаться одной из самых ярких команд лиги: 6-я по голам (78), 5-я по большинству (22,3%), 6-я по броскам (889) и однозначно самая зрелищная этой осенью. Казани есть чему поучиться у Нижнего Новгорода.

«При всем уважении к «Ак Барсу», мы имели тотальное преимущество в первом периоде и могли выигрывать и 6:1, и 7:1, – рассуждал Игорь Ларионов. – Хоккеистам в перерыве было сказано, что на второй период мы выходим при счете 0:0. И надо отдать должное ребятам, они сыграли солидно. Матч удался».

Антиутопия «Ак Барса» продолжается. Казанцы опять начали проигрывать (уже два поражения подряд), еще и пропустили шесть шайб в одной игре – впервые в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Ак Барс 6:4 (4:1, 2:2, 0:1)
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Сато (Фирстов, Летунов)
2:0 – 4 Виноградов (Ларионов, Воронин)
2:1 – 5 Галиев (Шипачев, Войнов)
3:1 – 11 Гончарук ()
4:1 – 18 Коваленко (Конюшков, Ларионов)
4:2 – 22 Войнов (Радулов)
5:2 – 24 Летунов (Воронин, Федотов)
6:2 – 32 Веряев (Дарьин, Белевич)
6:3 – 38 Галиев (Шипачев, Радулов)
6:4 – 47 Быков (Зарипов)
Вратари: Кульбаков 27/31 – Мифтахов 19/25.

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Фото: hctorpedo.ru

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