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Магия Ротенберга дала сбой: СКА проиграл два матча подряд – впервые почти за год!

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Максим Сидоренко
Руслан Педан Руслан Педан
Михал Йордан Михал Йордан
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Оба – на Дальнем Востоке.

Победа «Адмирала» над СКА два дня назад стала настоящей сенсацией – армейцы почти не проигрывали в этом сезоне (2 поражения в 27 матчах – и то одно по буллитам). Но мало кто мог представить, что питерцы потеряют очки и в Хабаровске – команда даже не в зоне плей-офф.

К матчу против «Амура» Питер должен был успеть провести работу над ошибками, но в итоге получилась в целом равная игру – гости провели на четыре минуты больше в атаке, но вот по броскам умудрились уступить 28:29.

Основное время завершилось вничью 1:1, а в овертайме победу «Амуру» принес классный бросок Михала Йордана. Хабаровчане впервые в истории КХЛ обыграли СКА два раза подряд – 27 декабря 2021 года они выиграли 3:2 у себя дома.

Питерцы увезли с Дальнего Востока всего одно очко из четырех возможных. С тех пор, как «Адмирал» появился в КХЛ, СКА ни разу не проигрывал на выезде обеим командам подряд. 

Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции сказал, что не надо искать оправданий, но при этом, кажется, сам же их и находил: «Игра боевая, сильный соперник. В третьем периоде добавили. Понятно, что мы не самые свежие. Продолжаем работать, тренироваться. Играем сейчас теми, кто есть – много ребят у нас сейчас не играют: и вратари, и полевые игроки. В то же время мы не ищем никаких оправданий. Даже на фоне усталости, в любом состоянии мы должны быть лучшими. Всегда. Не имеет значения – выспались, поели, летели…».

К сожалению, яркими в матче были не только голы. Во втором периоде защитник «Амура» Руслан Педан пытался выбросить шайбу из своей зоны, но попал в арбитра Максима Сидоренко. В итоге судья не смог продолжить работу, а позже стало известно, что у него диагностирован перелом левой скуловой кости.

Два поражения подряд у СКА впервые в этом сезоне – во Владивостоке прервалась серия из девяти побед. Более того, последний раз дважды подряд армейцы уступали аж в ноябре 2021-го – еще при Брагине: тогда команда выдала неудачную серию из 6 игр. С Ротенбергом же питерские хоккеисты дуплетом проиграли только шестой и седьмой матчи серии с ЦСКА в плей-офф.

До поездки на Дальний Восток у СКА было всего два поражения в сезоне. Теперь четыре. Впереди поездка в Новосибирск, где завершится выездная серия.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – СКА 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
10 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 39 Гиздатуллин (Ли)
1:1 – 43 Хайруллин (Воробьев)
2:1 – 62 Йордан (Гребенкин)
Вратари: Аликин 27/28 – Самонов 27/29.

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Фото: ska.ru

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