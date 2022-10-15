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«Эдмонтон» почтил память 6-летнего болельщика, которого безумно любил Макдэвид. Игрок даже нанес его портрет на капот машины

Джей Вудкрофт
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Эдмонтон Эдмонтон
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
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Play La Bamba, baby!

Матч «Эдмонтона» и «Ванкувера» запомнился большинству хет-триком Коннора Макдэвида и дебютной шайбой Андрея Кузьменко в НХЛ. Но началcя вечер с очень трогательного момента. На экране запустили ролик о Бене Стелтере – шестилетнем болельщике «Ойлерс», который умер в августе.

Несмотря на юный возраст, Бен успел стать ярым фанатом «Эдмонтона» – социальные сети его отца переполнены фотографиями сына в экипировке клуба. Мальчик боролся с глиобластомой – наиболее агрессивной разновидностью рака мозга, которую ему диагностировали в 2021-м, когда ему было четыре года. С того момента болельщик стал сильно набирать в весе. Он прошел четыре курса химиотерапии и 30 сеансов лучевой терапии, чтобы удалить опухоль, но она вернулась перед Рождеством прошлого года.

В трансляции видно, что во время показа ролика операторы отдельно сняли реакцию Макдэвида – он по-особенному относился к этому мальчику. Он один из первых высказался после его смерти в августе:

«Это очень тяжелый день для всей семьи «Ойлерс», всех болельщиков, но, самое главное – для его семьи, – сказал Макдэвид после смерти Стелтера. – Бен так много значил для меня, для моих товарищей по команде, и отношения, которые сложились в течение года, были чем-то, что я точно не забуду. Он был удивительным мальчиком, всюду несущим свет – в любое место, куда бы ни приходил. Так было и с нашей раздевалкой. Мы думаем обо всей семье Стелтеров».

Макдэвид очень любил парня – перед матчем он обязательно подъезжал к нему, чтобы отбить кулачок, приглашал его к себе в гости и даже нанес его портрет на капот своей машины.

Практически все, кто пришел проститься с мальчиком на похороны, были одеты в джерси его любимой команды. Естественно, среди них был и его любимый хоккейный друг.

Вспоминал Бена и главный тренер «Ойлерс» Джей Вудкрофт: «Он зажег не только команду, но и нашу фанатскую базу тоже. Мы знаем, как профессиональные спортсмены влияют на детей. Для меня наиболее интересным в Бене было то, какое влияние этот ребенок оказал на команду и весь город. Я благодарен судьбе за то, что познакомился с ним».

Бен ранил сердца болельщиков в марте, когда клуб устроил для него перед домашним матчем с «Сан-Хосе» большой день с командой. Мальчик вышел на лед вместе с командой, а в перерыве заглянул к ведущим трансляции игры.

«Ойлерс» в тот день выиграли 5:2, а лучшим игроком, конечно же, был признан Бенни единогласным решением хоккеистов в раздевалке. Естественно, он и пошел разговаривать с журналистами на послематчевую пресс-конференцию, прихватив за компанию Зака Хаймана.

Закончился ролик известной фразой мальчика «Play La Bamba, baby», которую он говорил игрокам после каждого победного матча весеннего плей-офф. Это отсылка к Джоуи Моссу – сервисмену с синдромом дауна, отработавшему в клубе 30 лет. Он скончался в октябре 2020 года и очень любил эту песню.

Макдэвид оформил хет-трик в матче с «Ванкувером», и после матча вновь вспомнил о маленьком друге, посвятив ему победу: «Сегодняшний вечер был для нашего приятеля Бена. Мы скучаем по нему… всей семье Стелтеров. Мы думаем о нем. В недавнем интервью я говорил, что вспоминаю о нем после больших побед – сегодня вечером была такая, я вновь думаю о нем. Его знаменитая фраза – «сыграй Ла Бамбу, детка», так что я думаю, нам придется послушать ее сегодня вечером».

«Спасибо «Эдмонтон Ойлерс» за невероятную дань уважения нашему милому Бену, – написал Майк Стелтер, отец Бена. Это было красиво сделано и было очень важно для нашей семьи».

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