Теперь Ларионов пришел к журналистам с малиной (она снимает стресс). У него даже пресс-конференции великие

Ягода снимает стресс – и это правда.

Игорь Ларионов продолжает радовать журналистов и болельщиков аппетитными пресс-конференциями. Главное видео воскресенья: тренер «Торпедо» после победы над минским «Динамо» (5:2) принес на разговор с прессой контейнер малины.

«Малина снимает стресс, – коротко объяснил свой выбор специалист. – Бокал хорошего красного вина был бы лучше, но после игры очень сложно получить удовольствие от этого напитка. Поэтому малина заменяет.

И малина наша, нижегородская, поэтому я очень рад, что она находится у нас на столе, у ребят. Дает возможность прийти в себя после напряженного матча».

Повод понервничать у Ларионова действительно был – первые два периода команды шли вровень и закончили 40 минут со счетом 2:2. Только в третьем «Торпедо» забросило три шайбы.

Посмотреть, как тренер придет с бокалом вина на пресс-конференцию, было бы интересно, но повод пока не серьезный. Возможно, выпьет после попадания в плей-офф и расскажет о его полезных свойствах.

А вот о малине Ларионов не врет. Если верить сайту Meduniver, это один из продуктов, которые стоит употреблять при стрессе: «Малина содержит салициловую кислоту и медь, благодаря чему снижает температуру, снимает усталость и стресс».

Подтверждает это и нижегородский врач Ирина Пигулевская – в книге «Как избавиться от стресса и депрессии. Легкие способы перестать беспокоиться и стать счастливым» она пишет: «Малина содержит большое количество меди, последняя входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому малина полезна людям, работа или жизнь которых связана с большим нервным напряжением».

Нижний Новгород может гордиться своими малиновыми плантациями – их в регионе сразу несколько. По данным «Интерагро», в 2019 году Россия заняла первое место в мире по производству малины.

Но это не единственный продукт, который Игорь Ларионов приносил на пресс-конференцию. 6 сентября после победы над «Амуром» (6:1), он взял с собой контейнер с овощами. И тогда же впервые рассказал о «зеленом векторе» развития команды.

«Всем добрый вечер. Мне прислали одно смс, сказали: «Торпедо» очень быстро бегает, чем вы их кормите?». Так вот какой ответ простой [Ларионов взял в руки контейнер с овощами]. Вот в чем вся разница.

Это детали игры, которые, наверное, очень важны. Не только тренировка на льду, не только зал, не только сон. Главное – питание. Это зеленый вектор. Еще рано говорить, нет никакой эйфории, это просто факт, что мы делаем какие-то вещи, меняя культуру игры, меняя культуру питания, отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру».

Кстати, с журналистами он говорил тогда 28 минут, что тоже вызывает уважение.

В ближайшее время мы вряд ли увидим Ларионова с новыми продуктами – нижегородцев ждет выездная серия из четырех матчей. Хотя он спокойно может удивить модным луком – как было, например, после гостевого матча со «Спартаком».