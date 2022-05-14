Помните рэпера, устроившего эротические танцы на хоккее? Теперь он ходит в раздевалку «Флориды» и фотографируется с Бобровским

Сергей с цепью и сам похож на звезду хип-хопа.

Самое яркое шоу на домашних матчах «Флориды» в этом сезоне устроил в январе рэпер Kodak Black – настоящее имя Дьюсон Октэйви – со своей подругой, начав исполнять вызывающие танцы прямо на трибуне.

После того случая музыкант, вышедший на свободу по амнистии Трампа, продолжил ходить на хоккей – и стал постоянным зрителем «Пантерс», в том числе в серии с «Вашингтоном». Он даже ездил поддержать любимую команду в столицу США, когда она играла в гостях.

«Я прилетел сюда сегодня вечером, чтобы увидеть, как вы побеждаете, и, несмотря ни на что, я хочу, чтобы вы почувствовали мою поддержку во время плей-офф, даже если игра будет в другом штате», – написал рэпер 10 мая в социальных сетях.

В пятой игре серии он вновь привлек внимание к себе, сев не в вип-ложу, а к обычным болельщикам. Интернет переполнен фотографиями фанатов с Кодаком, который еще и дал каждому примерить свою огромную серебряную цепь.

Исполнитель решил не останавливаться на этом и после победной игры лично вышел на лед, чтобы продемонстрировать хоккейные навыки и нанести парочку бросков. Получилось забавно.

Но и это не конец. Покинув площадку, как и полагается настоящему игроку, рэпер отправился в раздевалку, чтобы выразить респект команде за хорошую игру («Флорида» в тот день победила 5:3). Теперь в его профиле есть фото с Джо Торнтоном, Беном Чиаротом, Клодом Жиру и Сергеем Бобровским. Последний тоже заценил серебряную цепь.

«Тяжелая цепочка», – сказал Сергей, примеряя украшение.

Дьюсон Октэйви известен безумными поступками, из-за чего имеет неоднозначную репутацию. Он может пожертвовать большую сумму денег на благотворительность, а затем выкинуть 100 тысяч долларов в океан. Еще один пример: после посещения матча рэпер опубликовал видео, на котором стряхивает сигаретный пепел в часы с бриллиантами.

Кодаку придется покупать билеты еще минимум на две домашние игры любимой команды: «Флорида» победила в серии с «Вашингтоном» 4-2 и теперь ждет соперника по второму раунду. Его поддержка в любом случае им точно пригодится.

Фото: instagram.com/kodakblack; East News/AP Photo/Lynne Sladky