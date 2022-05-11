Яркий автогол в Кубке Стэнли: защитник «Бостона» выбрасывал шайбу из зоны, а в итоге она оказалась в воротах его команды

Как?!

После двух побед дома «Бостон» вернулся в серию с «Каролиной» и, показалось, даже стал ее фаворитом – на кураже они вполне могли бы одержать еще парочку побед. Но этой ночью у «Брюинс» не получалось вообще ничего, а символом беспомощности стала третья шайба, которую гости забросили сами себе.

В конце второго периода «Бостон» играл в меньшинстве. После броска Себастьяна Ахо вратарь гостей Джереми Сваймен не смог зафиксировать шайбу. Нападающий «Каролины» Сет Джарвис пытался добить ее с пятака, но защитники подчистили за голкипером и опасность ушла. Но так только казалось. Защитник «Брюинс» Брэндон Карло пытался выбросить шайбу из зоны – и попал в стоящего перед ним партнера – Джейка Дебраска. В итоге – гол. В свои ворота.

Шайбу записали на Сета Джарвиса, и она стала для него второй в этом плей-офф. В начале третьего периода он оформит дубль, но уже собственными усилиями – так счет стал 4:0, и у «Бостона» не было шансов отыграться.

После игры 20-летний нападающий раскрыл секрет успеха его звена: «Когда шайба у Андрея Свечникова – никто не может ее отобрать, с этого все и начинается. Себастьян Ахо, наверное, один из самых умных игроков в НХЛ, поэтому он всегда знает, где нужно находиться. Мы стараемся поддерживать друг друга, открываться, быть первыми возле шайбы и создавать оттуда игру».

«Каролина» выиграла 5:1 и повела в серии 3-2. Противостояние вновь переезжает в Бостон, но, вероятно, нас ждет седьмой матч – эти команды еще ни разу не выиграли друг у друга на выезде.

1-й раунд

Счет в серии: 3-2

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY SportsSports