Яркий автогол в Кубке Стэнли: защитник «Бостона» выбрасывал шайбу из зоны, а в итоге она оказалась в воротах его команды

Как?!
После двух побед дома «Бостон» вернулся в серию с «Каролиной» и, показалось, даже стал ее фаворитом – на кураже они вполне могли бы одержать еще парочку побед. Но этой ночью у «Брюинс» не получалось вообще ничего, а символом беспомощности стала третья шайба, которую гости забросили сами себе.
В конце второго периода «Бостон» играл в меньшинстве. После броска Себастьяна Ахо вратарь гостей Джереми Сваймен не смог зафиксировать шайбу. Нападающий «Каролины» Сет Джарвис пытался добить ее с пятака, но защитники подчистили за голкипером и опасность ушла. Но так только казалось. Защитник «Брюинс» Брэндон Карло пытался выбросить шайбу из зоны – и попал в стоящего перед ним партнера – Джейка Дебраска. В итоге – гол. В свои ворота.
Шайбу записали на Сета Джарвиса, и она стала для него второй в этом плей-офф. В начале третьего периода он оформит дубль, но уже собственными усилиями – так счет стал 4:0, и у «Бостона» не было шансов отыграться.
После игры 20-летний нападающий раскрыл секрет успеха его звена: «Когда шайба у Андрея Свечникова – никто не может ее отобрать, с этого все и начинается. Себастьян Ахо, наверное, один из самых умных игроков в НХЛ, поэтому он всегда знает, где нужно находиться. Мы стараемся поддерживать друг друга, открываться, быть первыми возле шайбы и создавать оттуда игру».
«Каролина» выиграла 5:1 и повела в серии 3-2. Противостояние вновь переезжает в Бостон, но, вероятно, нас ждет седьмой матч – эти команды еще ни разу не выиграли друг у друга на выезде.
1-й раунд
- Дата проведения
- 11 мая, 02.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 7 Слэвин (Ахо, Деанджело)
- 2:0 – 13 Деанджело (Трочек, Терявяйнен)
- 3:0 – 36 Джарвис (Терявяйнен, Ахо)
- 4:0 – 44 Джарвис (Деанджело, Трочек)
- 4:1 – 51 Клифтон (Холл, Хаула)
- 5:1 – 57 Трочек (Терявяйнен, Нечас)
Счет в серии: 3-2
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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY SportsSports
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