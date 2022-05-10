Гол-призрак помог «Колорадо» выкинуть «Нэшвилл» из Кубка Стэнли. Даже судья не заметил, как шайба попала в ворота

Забавный эпизод.

Еще немного о четвертом матче «Нэшвилла» и «Колорадо», в котором «хищникам» нужна была победа для продолжения сезона. Дела у них не заладились с самого начала – на выход им указала шайба, которую не заметили ни судья, ни вратарь.

На второй минуте матча Андре Бураковски классным кистевым прошил ворота Коннора Ингрэма в прямом смысле слова. Шайба попала под перекладину и вылетела за ворота – судья развел руки в стороны, хотя гости сразу поняли, что это гол. «Предаторс» даже успели провести атаку, пока рефери не пошел смотреть повтор момента.

Это был первый бросок по воротам «Предаторс» в игре – и он стал первым голом и набранным очком вообще для Бураковски в серии. Швед на радостях добавил в этот же вечер к шайбе две голевые передачи.

Коннор Ингрэм отыграл все четыре матча «Нэшвилла» в этом плей-офф – и это больше, чем он провел игр в регулярке. В сезоне он появлялся в воротах всего три раза: 25 октября против «Миннесоты» (5:2), 4 ноября в игре с «Эдмонтоном» (2:5) и 30 апреля с «Аризоной» (4:5). Получается, канадец проиграл шесть из семи матчей, включая плей-офф.

«Нэшвилл» смог отыграться благодаря дублю Якова Тренина, а потом даже выйти вперед в счете. Но «Колорадо» забросил еще 4 шайбы, победная – на счету Валерия Ничушкина.

«Это, безусловно, разочаровывает, – сказал после матча тренер «хищников» Джон Хайнс. – Вы приходите и работаете 82 игры, чтобы попасть в плей-офф. К сожалению, эта серия пошла не так, как мы хотели. Тот факт, что мы не смогли взять ни одной игры, каждый из нас переживает лично, я уверен».

«Предаторс» быстрее всех вылетели из этого розыгрыша, а у «Колорадо» теперь есть время, чтобы изучить будущих соперников. Хотя вряд ли эта команда будет под кого-то подстраиваться.

1-й раунд

Счет в серии: 0-4

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu