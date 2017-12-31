Приз за лучшую роль второго плана достается… Чарльзу Дженкинсу!

В мире информационных технологий подчас кажется, что болельщикам не всегда необходимо смотреть на игру баскетболиста, чтобы составить о нем мнение. Действительно, уследить за тем количеством матчей, которые ежедневно проводятся в НБА, национальных чемпионатах и различных международных турнирах совершенно нереально. Зато в нашем распоряжении всегда есть полная статистика, ознакомиться с которой через интернет можно за несколько секунд. И иногда кажется, что этого вполне достаточно, чтобы судить о тех, кого мы просто не успеваем увидеть на площадке.

Можно, не посмотрев ни одной встречи «Кливленда», точно знать, что Леброн Джеймс –выдающийся игрок, или уверенно говорить об уникальных снайперских качествах Алексея Шведа, никогда на включая трансляции Евролиги и Единой лиги ВТБ. Однако есть и такие баскетболисты, ценность которых для команды очень слабо отражается в стандартных статистических отчетах. О их роли в команде можно судить, только воочию понаблюдав за ними на паркете.

Одним из самых ярких представителей этой категории является американский защитник «Химок» Чарльз Дженкинс. Едва ли на кого-то произведут впечатление 4.8 очка, которые Дженкинс набирает в среднем за матч в Евролиге и даже солидные 40.4% реализации трехочковых кажутся не столь значимыми с учетом того, что бросает из-за дуги он всего пару раз за поединок. Так почему же Чарльз является одним из всего трех игроков желто-синих, которые не пропустили ни одной встречи в самом престижном турнире Старого Света, и проводит на площадке более 20 минут? И как американец вообще мог стать кумиром фанов «Црвены Звезды»?

Ответы на эти вопросы легко получить, внимательно посмотрев любой матч с участием защитника за последние несколько сезонов. Дженкинс никогда не тянет одеяло на себя, но всегда готов взять инициативу в руки и в критический момент действует с феноменальным хладнокровием и расчетливостью. Он никогда не выключается из борьбы, даже в самом, казалось бы, безнадежном положении, и таким образом много раз удивлял соперников, уже списавших его со счетов. Он верит в себя и команду даже тогда, когда у всех опускаются руки, и именно его энергия и спортивная злость неоднократно заряжали партнеров на невероятные камбэки. Чарльз борется с оппонентами предельно жестко, на грани фола, но после окончания игрового эпизода улыбается так широко и искренне, что затаить на него обиду просто невозможно. Иметь в составе такого баскетболиста мечтает каждый тренер, а болельщики его просто обожают. Дженкинс прекрасно понимает свою роль в команде, у него нет никаких проблем в коммуникации с главным тренером желто-синих Георгиосом Барцокасом. Грек видит его в качестве игрока обороны, и Чарльз принимает мнение наставника.

Но даже самый сильный характер без мастерства не добьется в спорте многого. С чисто игровой точки зрения, многие отнесут Дженкинса в категорию «3&D». В нее включают тех, кто является специалистом по действиям в защите, а в нападении сосредоточен на трехочковых бросках. И в отношении «D» тут все совершенно верно. Именно Чарльз является лучшим игроком оборонительного плана «Химок» в задней линии и при этом регулярного эффективно защищается и против намного превосходящих его в габаритах оппонентов. Его часто приставляют к лидерам соперника, чтобы он по максимум перекрывал им кислород, разрушая таким образом налаженные комбинации. Как раз эта составляющая игры защитника наименее отражена в статистике. У него достаточно скромный показатель перехватов. А количество направленных в неудобное русло владений противника и вынужденных тупиковых пасов опекаемых им игроков в протоколы матчей не заносят. Но все же, и эффектная игра в обороне иногда оказывается в центре внимания, особенно когда приводят к результативным контратакам.

А вот в нападении Дженкинс способен на гораздо большее, чем обычный шутер. Хотя снайперских качеств ему не занимать, и оставлять его одного на дуге соперникам категорически не рекомендуется. За последние пять лет выступлений в Евролиге и Еврокубке Чарльз лишь раз завершал сезон с показателем реализации дальних бросков ниже 40%. Он бьет редко, но метко.

Но может выдать и настоящую бомбардировку кольца соперника с периметра.

Однако умением забивать издали атакующие навыки Дженкинса отнюдь не исчерпываются. Несмотря на не очень высокий по баскетбольным меркам рост, он умеет в нападении практически все. А его кинжальные проходы под кольцо всегда становятся сюрпризом для противника, хотя Чарльз исполнял их уже очень много раз.

В большинстве матчей защитник действует на чужой половине в строгом соответствии с установкой тренеров, которые отводят первые роли другим игрокам. Но при необходимости он может блеснуть так, что затмевает всех и вся. Впервые Дженкинс продемонстрировал это еще когда выступал в НБА за «Голден Стэйт», отгрузив 25 очков «Портленду».

Ну а, пожалуй, самое яркое шоу он выдал уже в Европе, когда практически в одиночку похоронил «Будивельник» в Еврокубке, набрав 21 очко за последние 8 минут встречи.

Чарльз Дженкинс относится к разряду так называемых ролевых игроков. Но играть его роль так же стабильно и надежно не всегда под силу иным лидерам. Но он сам всегда готов при необходимости заменить в том числе и ведущих исполнителей. А еще Чарльз – один из самых веселых игроков в команде наряду с Энтони Гиллом. Дженкинс постоянно излучает позитив, не зря Евролига выбрала именно его своим блогером.