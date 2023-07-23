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Всем привет! На связи блог «ЧМ во время зимы» из Австралии, тут сейчас женский чемпионат мира. Два дня мы не были на матчах, но постарались провести время в Брисбене максимально насыщенно.

Брисбен – первый теплый город за время нашего австралийского путешествия. Поэтому мы поехали на пляжи Голд Коста, чтобы искупаться в Тихом океане.

Все удалось, сами пляжи очень чистые, хоть и не выглядят очень благоустроенными. Тем не менее, по береговой линии работают спасатели, которые следят за исполнением всех правил.

Сама вода была не очень теплой, но +19 нас вполне устроили.

На следующий день мы отправились в крупнейший ботанический сад Брисбена. Особенно нам понравился японский дворик. Даже несмотря на то, что сакура в это время года не цветет.

Закончили день просмотром матча Южной Африки против Италии.

Фан-зона в Брисбене разделена на две части: в одной стоит экран прямо на берегу реки, а в другой трибуны на 1500 мест.

Зафиксировали сенсационный выход африканок из группы и отправились прокатиться на колесе обозрения.

Оно в Брисбене очень странное: сажают партиями, поднимают наверх и держат там несколько минут. Видимо, чтобы все успели насладиться красотами города. А затем прогоняют на быстрой скорости еще пять кругов.

Уже в четверг прежде чем отправиться на стадион, чтобы смотреть матч Германии и Южной Кореи, мы наметили две точки на карте: галерею современного искусства и крупнейший в мире коалятник.

Экспозиция галереи почти наполовину бесплатная, ее мы полностью и посетили. Впечатления приятные, хот выделить что-то конкретное сложно.

Зато в заповеднике!

Тут и спящие вомбатики.

И неимоверное количество коал.

И утконос.

И даже селфи с кенгуру.

Мы нашли и спортивный след.

В прошлом году коалы оказались в реальной опасности и даже на грани исчезновения из-за пожаров и засухи, поэтому местному коалятнику нужна была помощь. Хоккеисты из команды «Дроп Берс» буквально три дня назад сделали вот такие свитера, вся выручка от их продажи пойдет в заповедник.

Мы очень хотели на месте купить джерси, но сейчас можно оформить только предзаказ с доставкой. Вряд ли до России.

После долгой прогулки с животными мы наконец отправились на стадион. Ожидания были очень простые: придем на трибуны и посмотрим, как немки выносят кореянок и выходят из группы.

Марина ради этого пришла в футболке вратаря «СКА-Хабаровска» Владимира Сугробова.

Не видите связи? И мы тоже, просто рассказываем.

Но сразу же все пошло не по плану: кореянки повели, в параллельном матче забили марокканки. В общем, в онлайне Германию не спасал даже гол Александры Попп в концовке тайма.

Немцев на трибунах было очень много. И с каждой минутой улыбок на их лицах становилось меньше. Кончилось основное время, а потом и добавленное.

Кореянки удержали ничейный результат, который для них не имел никакого турнирного значения. Германия пропустила в плей-офф Марокко. Команду, которую они сами обыграли 6:0. Мы были на той игре, представить этот фантастический расклад тогда не мог ни один здравомыслящий человек.

Но это случилось: Германия впервые в истории не вышла из группы на ЧМ, а болельщики явно поймали флешбек с ЧМ-2018. Тогда мужская сборная Германии тоже не вышла из группы после матча с Кореей.

После финального свистка на лицах немок был шок. По ощущениям, они не понимали, что это правда происходит с ними, что они вылетели в такой ситуации и из такой группы. Тем не менее респект: они прошлись вокруг трибун, поблагодарили всех за поддержку, а некоторые футболистки даже подарили майки.

Особенно грустно было за Александру Попп, которая провела неплохой турнир, даже в этом матче была хороша (и получила приз лучшему игрока матча). Ее лицо на награждении передает всю боль.

Для нас это был самый яркий по атмосфере матч на этом ЧМ.

Логично: на трибунах было почти 39 тысяч зрителей. Пятница у нас – последний полный день в Брисбене. Вечером мы запланировали матч Кубка Австралии. Брисбенская команда «Пенинсула» принимает команду из элиты – «Веллингтон Феникс», его тренирует бывший игрок «Алании» и сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес.

За нашими лайв-перемещениями по Австралии можно следить в телеграм-канале. Там, кстати, сейчас идет сразу два конкурса. Один из них связан с наклейками Panini: участвуйте обязательно!