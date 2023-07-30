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Всем привет, это новая серия блога Кости и Марины из Австралии. В последний день в Аделаиде мы сходили на матч Южная Корея – Марокко. Оказалось, исторический.

Стадион в Аделаиде – самый маленький из всех на ЧМ (всего 16 тысяч). Мы уже смотрели тут игру китаянок против Гаити, поэтому знали, что можно подойти к стадиону прямо перед игрой и быстро зайти на трибуны.

За 15 минут до стартового свистка мы встали в конец огромной очереди, а уже через пять минут сидели на своих местах на трибуне. В общем, австралийская организация снова сработала безупречно.

После поражения в стартовом матче от Германии (0:6) тренер сборной Марокко сделал несколько изменений. Главное – поменял центральную защитницу.

В старте вышла 25-летняя Нухайла Бензина. Она выделялась.

На нее особенно внимательно смотрели не только 13 тысяч на трибунах, но и весь мир. Марокканка стала первой футболисткой, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе.

Хиджаб, кстати, по официальным правилам ФИФА, должен соответствовать форме команды, поэтому Нухайла была в белом, а на фотографии при объявлении состава – в красном.

У нас был классный вид: билеты второй категории с ограниченной видимостью оказались прямо у углового флажка, поэтому в первом тайме мы пристально наблюдали за игрой главной героини.

Она выиграла почти всю борьбу, здорово начинала атаки. Одна из них как раз закончилась голом марокканок – уже на шестой минуте. В итоге этот мяч стал победным.

Сборная Кореи неожиданно проиграла второй матч подряд: чтобы остаться на турнире, нужна победа над Германией в последнем туре. В общем, маловероятно.

Не помогла кореянкам и 16-летняя звездочка Кейси Пфэйр, которая почти весь матч разминалась прямо перед нами, но после выхода на замену почти ни разу не коснулась мяча.

Больше всего жаль было корейских болельщиков, которые ни на секунду не останавливали поддержку – несмотря на дождь, ветер и слабую игру своей команды.

После финального свистка кореянки отдельно поблагодарили этот сектор, а Ким-Юн-ми даже подарила свои перчатки.

Сразу после матча мы отправились в аэропорт и улетели в третий для себя австралийский город – Брисбен.

Именно отсюда мы уже и пишем этот текст. Уже в понедельник идем на стадион «Санкорп» – на матч Ирландии против Нигерии.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed