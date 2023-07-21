Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Привет! Это Костя и Марина и наш спортивный тревел-блог из Австралии – с женского чемпионата мира по футболу. Накануне мы смотрели на закат, общались с коалами и видели дебют футболистки «Зенита». Если пропустили, исправляйте это поскорее.

Сегодня на ЧМ день отдыха. Тем не менее, для нас он был насыщен спортом. В первой половине дня поехали на матч местной ФНЛ: «Метростарс» принимали «Стюрт Лайонс». Мы уже были на матчах сопоставимого уровня в Мельбурне: опять же, рекомендуем наш текст.

В общем, мы привыкли к тому, что на матчах в Австралии не всегда есть трибуны. Но здесь не существовало даже скамеек: все болельщики стояли по периметру поля.

Ах да, за это удовольствие берут 15 австралийских долларов с человека.

Дорого стоит и шарфик – целых 40 долларов. Один из самых дорогих в нашей коллекции.

Трибун нет, но есть классное административное здание, в котором находятся – загибайте пальцы – и клубный музей:

Место для трофеев:

Бар с огромным выбором напитков, закусок и полноценной еды:

А также огромный зал со столами, откуда неплохо видно поле:

Но все-таки неидеально, поэтому мы отправились на бровку, смотреть игру из самого первого ряда. Вместе с этим хорошим мальчиком.

Собак, кстати, было очень много. Больше только детей с мячами для австралийского футбола.

Скамеек у поля всего две. И обе заняты запасными. Но есть одна в 50 метрах от поля, на ней мы и отдохнули в перерыве.

Ровно за это же дерево (на фото выше) во время разминки бегал справлять нужду запасной вратарь хозяев.

Они в итоге уверенно победили со счетом 4:1 и продолжили лидировать в Национальной Премьер-лиге, в своем дивизионе Южная Австралия. А мы отправились на аделаидское дерби – в Австралийской футбольной лиге. По австралийскому футболу.

Сразу стало очевидно, что для Аделаиды этот матч – одно из важнейших событий в спортивном году. Невероятное количество людей в атрибутике «Аделаиды Краус» и «Порт Аделаиды Пауэр». Особенно бросалось в глаза количество семей, где разные члены болеют за разные команды.

Играли на «Аделаиде Овал», а за несколько дней до игры билеты было не купить.

Мы взяли действительно последние в онлайн-продаже. Стоили они 39 долларов, была пометка «с ограниченной видимостью». Но вот можете сами оценить, насколько наша видимость была ограничена.

Игру описывать сложно, но «Аделаида Пауэр», которая вообще-то идет на втором месте, внезапно не смогла примерно ничего и разгромно проиграла команде с 12-го места, не проходящей в плей-офф.

А атмосфера была очень крутая.

Никак иначе, когда трибуны заполнены на 95 процентов? Итоговая цифра посещаемости – 50 023 зрителя. Большинство из них болели как раз за не попадающую в игры навылет «Аделаиду Краус».

Мы по традиции пополнили свою коллекцию шарфиков, но снова схитрили и взяли детские, которые занимают поменьше места.

В общем, как вы поняли, нам снова очень понравилось на австралийском футболе. Если все будет в порядке, сходим на него еще и в Сиднее.

Завтра у нас последний день в Аделаиде. В планах матч Южная Корея – Марокко (в 7:30 по московскому времени) и перелет в теплый Брисбен. Там сейчас 25 градусов и летняя температура, по которой мы очень соскучились в холодных зимних Мельбурне и Аделаиде.

Следите за нашими перемещениями по Австралии в телеграм-канале. На днях планируем запустить там розыгрыш официального журнала с наклейками Panini по женскому ЧМ. Не пропустите!