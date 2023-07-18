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Привет, это Костя и Марина! И у нас очередное включение из Мельбурна – нашей первой точки, где мы изучаем спортивную Австралию и смотрим женский чемпионат мира.

Накануне мы первый раз сходили на австралийский футбол, а также изучили классный музей спорта. Кстати, в конце текста про наш поход в музей есть конкурс на сувениры из Австралии. Читайте и участвуйте!

Сегодня же у нас в планах был вечерний матч женского ЧМ – Германия против Марокко. Всю первую половину дня мы гуляли по Мельбурну. Засорять спортивный текст видами города не будем, но вот хоть одна классная фотография.

Мы немного увлеклись променадом, поэтому подъехали к стадиону всего за полчаса до старта.

И в этом тоже были свои плюсы: мы смогли самостоятельно протестировать пропускную способность стадиона «ААМИ Парк» и все-таки попытаться найти организационные проблемы в идеально отработанной австралийской системе.

И у нас... не получилось.

Вся толпа перед нами зашла внутрь арены буквально за три минуты. Мы даже не успели достаточно постоять в очереди.

Абсолютно такая же ситуация и в фан-шопе перед игрой: очередь из 20 человек нейтрализуется за пять минут.

Любопытно, что ассортимент в магазине другой по сравнению с первой игрой. С одной стороны, жалко, что почему-то не было матчевых шарфиков.

С другой – появились официальные стаканы с символикой ЧМ. Обычно на больших турнирах стаканы выдаются сразу с напитком, но здесь контрактов с брендами нет, поэтому и стаканы продаются отдельно. Цена – 15 австралийских долларов.

На свой второй матч мы решили выбрать места второй категории за 30 австралийских долларов (примерно 1800 рублей). Но так и не поняли, чем они отличаются от третьей: мы все еще сидели за воротами, но чуть повыше.

Конфигурация стадиона такова, что почти с каждого места обзор на поле шикарный.

На стартовом мельбурнском матче было немало свободных мест, на этот раз почти все битком. 27 256 человек при 30-тысячной вместимости.

Сразу бросалась в глаза немецкая группа поддержки за воротами – с огромным количеством флагов.

Свои флаги немцы поднимали ровно шесть раз: именно столько голов немки завалили в этом матче марокканкам. Представительницы Африки смотрелись крайне беспомощно, хоть и боролись в каждом эпизоде до конца.

Получилось у них только преобразовать два гола в автоголы и один раз забить из вне игры. Понятно, что матчи без интриги смотреть сложновато, но атмосфера большого турнира все-таки мотивировала продолжать болеть за то, чтобы марокканки хотя бы почаще переходили на чужую половину поля.

В перерыве мы немного порадовали себя вкусными закусками.

При этом на кассе в подарок выдали наклейку Панини, посвященную женскому чемпионату мира. Причем в городе журналов и наклеек мы не видели, но теперь точно постараемся отыскать и приобрести.

Про очередь за едой тоже есть наблюдение: мы отстояли в ней ровно 30 секунд, а вот в соседнее заведение образовалась длинная линия из тех, кто хочет немецкий хот-дог.

Моментально у очереди появилась волонтерка, которая записывала скорость уменьшения очереди и работы сотрудников. В общем, анализ здесь постоянный.

После перерыва немки накидали еще четыре мяча, в итоге 6:0. Мы вместе со стадионом позапускали волну...

... а в концовке искренне удивились решению судьи добавить аж 9 минут.

Понятно, что американка Тори Пенсо просто следовала рекомендациям ФИФА, но выглядело это решение скорее как троллинг.

Но все-таки матч кончился. И на этом закончилась наша история со спортивным Мельбурном.

Во вторник у нас день отдыха, никакого спорта в городе нет, а послезавтра мы переезжаем в Аделаиду – удивительный город с разницей во времени с Москвой в 6 часов и 30 минут.

Небольшая пауза без спорта пройдет незаметно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там сейчас разыгрывается значок из фан-стора молодежного чемпионата Европы, футболка чемпиона Тайланда «Бурирам Юнайтед», а также сувениры из австралийского музея спорта.

Всех ждем, участвуйте обязательно!

Фото: авторов; Gettyimages.ru/Robert Cianflone / Staff