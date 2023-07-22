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Всем привет, это блог «ЧМ во время зимы»: мы по-прежнему на женском ЧМ в Австралии, где сейчас (не поверите) зима. После стартового дня турнира, который мы смотрели в фан-зоне (подробный рассказ о ней читайте тут), нам предстояло посетить свой первый матч на стадионе.

Игра Нигерии и Канады была ранняя – в 12:30 (5:30 по Москве), так что за пару часов до стартового свистка на бесплатных трамваях мы выдвинулись в сторону стадиона.

Почти сразу мы оказались в небольшой нигерийской лавине болельщиков, которая активно готовилась переживать за своих. «Ректангулар Арена» находится очень близко к центру Мельбурна, а вокруг нее не менее легендарные спортивные сооружения.

Например, «Род Лейвер Арена» – главный корт теннисного Australian Open. Или «Мельбурн Крикет Граунд», вмещающий больше 100 000 зрителей.

Прошли мимо них и оказались прямо у симпатичного 30-тысячного стадиона, где свои домашние матчи проводит «Мельбурн Виктория» и регбийные команды «Мельбурн Ребелс» и «Мельбурн Сторм».

Логистически арена просто супер: от выхода из трамвая до своего гейта мы дошли за семь минут. Там вежливые стюарды, которые направили нас к турникетам. На турнире аналогичная Катару система прохода: билет подгружен в личном приложении, никак иначе внутрь не попасть.

На арене волшебно: все понятно, нигде нет очередей, огромное количество точек питания (пожалели, что пришли не голодные), даже отдельно стоящие кофейни с огромным выбором напитков и альтернативным молоком.

Работают уже традиционные стойки Visa, где можно оформить памятные карты с дизайном ЧМ номиналом 100 и 25 долларов.

Сделали карты, купили матчевый шарф и направились на трибуны.

На эту игры у нас были билеты третьей (самой дешевой) категории, да еще и с ограниченной видимостью. Стоил один всего пять австралийских долларов – примерно 300 рублей. Оказалось, это самый первый ряд за воротами. Видимость некоторых эпизодов действительно не идеальная, но атмосфера и вовлеченность максимальная. Например, уже по ходу разминки в нас пару раз прилетел мяч.

Перед матчем перед болельщиками выступила представительница коренного населения Австралии со своим кальянщиком (может быть и нет, но выглядело примерно так).

Сам матч получился очень вязкий: фаворитки из Канады атаковали, андердоги из Нигерии старались огрызаться.

Единственный невероятно яркий эпизод матча случился в начале второго тайма: после фола в штрафной канадки получили право на пенальти. К мячу подошла 40-летняя Кристин Синклейр, у которой 190 голов за сборную (женский рекорд) и уже седьмой чемпионат мира. Пробила в угол, но вратарь и капитан нигериек Чиамака Ннадози угадала и отбила удар. Особенно красочной получилась реакция стюарда, сидевшего перед нами. Он подсматривал все моменты на экране.

Но на этом экране он не увидел одного – голов. Как и еще 21 тысяча человек в этот день.

Переносим все голы на этом стадионе на следующий матч: 24 июля здесь сыграют Германия и Марокко. Для нас это будется вторая и последняя игра в Мельбурне.

Хочется верить, что на других австралийских стадионах тоже очень круто все организованно, потому что наш дебют на ЧМ привел в восторг: четкая работа волонтеров, хорошая транспортная доступность, полное отсутствие давки и очередей в любом из мест, безупречная навигация. В общем, пока чемпионат мира кажется идеальным. И вряд ли у кого-то найдется хотя бы один аргумент против.

Несмотря на то, что до нашего следующего матча на ЧМ еще несколько дней, мы продолжим ходить на австралийский футбол: хотим изучить местную ФНЛ. Лайв-контент с матчей будет в нашем телеграме. Там же сейчас два конкурса, в которых можно выиграть крутые призы. Подписывайтесь и участвуйте!