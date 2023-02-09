16 комментариев

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Абсолютное грузинское счастье: их молодежка обыграла фаворитов и свела всех с ума

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: это душевный репортаж из Грузии, где местная сборная сейчас впечатляет вообще всех. Очень советуем проникнуться атмосферой, подписаться на блог, поставить плюс, а если очень захочется – отправить донат, чтобы таких материалов точно было больше.

Всем привет! Это канал «ЧМ во время зимы», который начали вести Марина и Костя во время чемпионата мира по футболу в Катаре. После того самого турнира мы не перестали ездить на спортивные события в разных частях мира. Например, побывали на клубном ЧМ в Марокко или на квалификации теннисного турнира Роллан Гаррос. Мы продолжаем вести наш телеграм-канал, который называется «Спорт в конце тоннеля». Подписывайтесь, ждем там всех, для кого спортивные события и поездки на них остаются тем светом, ради которых можно продолжать получать удовольствие от жизни.

Этим летом у нас намечена одна глобальная поездка на женский ЧМ, который пройдет в Новой Зеландии и Австралии. К сожалению, новозеландцы отказали нам в визе (а что случилось?), а вот до Австралии мы все-таки доберемся. И будем об этом подробно писать.

Но перед этим часть нашего дуэта в лице Кости отправилась в Грузию на молодежный чемпионат Европы. Именно об этом и будет этот текст. Извините за долгое вступление, для наших постоянных подписчиков оно было необходимо. Также для новичков: в этом блоге мы часто душним. Так что открывайте форточку и готовьтесь читать о плюсах и минусах проходящего турнира. Молодежный ЧЕ проходит в двух странах, выбор которых в связке выглядит очень необычно. Помимо Грузии матчи турнира принимает Румыния. В этом тексте подробно именно о грузинской части ивента.

Первый минус – время начала матчей

Самый главный знак вопроса к организаторам – одновременное начало матчей на групповом этапе. На турнире задействовано четыре стадиона: группа А полностью играет в Тбилиси на стадионах имени Бориса Пайчадзе и имени Михаила Месхи. На первой арене все матчи проводила грузинская сборная, остальные команды провели по две встречи на второй арене. Все эти игры начинались в 20:00 по местному времени. Понятно, зачем это сделано в третьем туре. А вот почему так было в первом и втором – загадка. Особенно на фоне румын, которые благополучно разводили эти матчи по времени.

Та же проблема была и в группе С, где англичане, чехи, немцы и израильтяне катались между Батуми и Кутаиси, но при этом постоянно играли одновременно. В общем, необъяснимая загадка дыры.

Я очень хотел посетить как можно больше игр группового этапа, поэтому, мечту свою лелея, решил проблему гениально – стал Тимуром Журавелем. Да, первый тайм я смотрел на стадионе Месхи, а за время перерыва перемещался на Пайчадзе.

Огромное спасибо тбилисским таксистам, которые очень оперативно довозили меня до арен, поэтому не пропустил ни минуты футбола. Решение было супер – побывал на всех тбилисских играх и очень кайфанул от атмосферы на матчах Грузии. О них – чуть позже в тексте.

С Кутаиси и Батуми сделать так было нереально. Оказаться на разных матчах в разных таймах мне не помог бы даже вертолет.

Второй минус – посещаемость

Эта проблема логично вытекает из первой. Зачем делать матчи одновременно, если на игру без участия сборной Грузии никто не придет? Вопрос риторический, отвечали на него 1029, 1526 и 1373 человека соответственно.

Именно такая аудитория была у встреч Нидерландов, Бельгии и Португалии. Атмосфера на этих играх была совершенно никакая. Хотелось поскорее дождаться окончания тайма и переехать на соседний стадион. Отсюда возможно и скучная игра от трех топовых сборных, лидеры которых привыкли играть при полных стадионах.

Кстати, сама арена имени Михаила Месхи – просто восторг. Отремонтированная, с удобными сидениями и широким променадом. Также симпатичное резервное поле для тренировок и матчей резервных команд.

В обычное время на этой арене играет команда «Сабуртало», которая идет на втором месте в чемпионате Грузии. Хочется верить, что на матчах одного из лидеров местного чемпионата людей будет больше, чем вместе взятая аудитория трех состоявшихся здесь игр Евро.

Ситуацию в Тбилиси качественно улучшил стадион имени Бориса Пайчадзе, на котором грузины по ходу группового этапа дважды побили рекорд посещаемости за всю историю турнира: игру хозяев с нидерландцами вживую увидели 43 004 человека. И это был чистый кайф. Но о нем все еще чуть позже.

В Батуми и Кутаиси, где также обновили и классно подготовили к турниру новые стадионы, ситуация с болельщиками не аншлаговая. Например, на игре Англии и Израиля было 5106 человек при вместимости стадиона Рамаза Шенгелия в 14700.

В Батуми на звездных англичан против чехов собралось 8168 (вмещает 20 000). Кажется, могло быть явно больше.

Третий минус – атрибутика и атмосфера

В первые дни турнира складывалось полное ощущение, что молодежный Евро существует только в двух местах: на бутылках колы (официального партнера турнира, который выпустил лимитированные принты с футболистами сборной Грузии) и в местном Макдональдсе, где роботы привозили еду в футболках игроков национальной команды.

Очень и очень скудные фан-шопы на стадионах. Посмотрите на этот ассортимент: футболки, значки, магниты и брелоки.

Даже заявленные шарфики появились только к третьему туру.

Кстати, у вас есть шанс выиграть официальный значок турнира. Все подробности в нашем телеграм-канале. В общем, атмосферы большого турнира нет совсем – иностранных болельщиков на трибунах невероятно мало – по 20-30 человек. Больше всех было у Израиля, примерно 100-150 человек.

Короче говоря, до тех пор, пока ты не дойдешь до матча сборной Грузии, атмосферу большого ивента почувствовать не удастся. Но об это все еще чуть позже.

Первый плюс – точки питания

Все точки с продажей еды и напитков мне понравились. Довольно быстрое обслуживание, все сотрудники говорят на хорошем английском. Ассортимент сложно назвать разнообразным, но все главные футбольные атрибуты на месте: хот-доги, снеки, безалкогольные напитки, а также алкогольное пиво. Цены – вполне демократичные для стадиона: стакан пива обойдется в 150 рублей, хот-дог в 300, бутылка колы в 90 рублей. В общем, этой части ставим лайк!

Второй плюс – симпатичные стадионы

Все четыре арены, на которых удалось побывать, очень понравились. В меньшей степени Бориса Пайчадзе: на нем было ощущение неубранности, грязности и отсутствия санитарии. Больше всего этот стадион напомнил арену Диего Армандо Марадоны в Неаполе: сопоставимый уровень грязноты и очень похожие трибуны.

Батуми, Кутаиси и арена Месхи – большая любовь, несмотря на то, что в двух последних нет крыши. Стадионам ставим 10 из 10: удобное расположение, классный вид с трибун, чистые и ухоженные подтрибунки с работающими туалетами. В общем, тут тоже большой лайк.

Третий плюс – сборная Грузии

Наконец-то мы добрались до того, без чего этот турнир не состоялся бы в полной мере. Сборная Грузии с первого же матча показала свою крутость и доказала все двум категориям: букмекерам и своим же болельщикам. Первые ставили их в главные аутсайдеры группы (что логично), а вторые – заполнили стадион в матче открытия лишь на половину. По ходу турнира местные болельщики исправились и поставили те самые рекорды, о которых уже писалось выше.

Как болели грузины – это отдельный разговор. Таких громких трибун как во время матча против Бельгии (грузины отыгрались с 0:2) я не слышал в своей жизни никогда.

Хотя это было примерно 620-й мой матч. Люди вокруг рыдали от счастья, срывали голоса, но продолжали истошно и где-то даже пугающе выкрикивать голоса своих любимчиков.

Главным в этой сборной точно можно назвать экс-игрока «Рубина», «Арсенала» и «Ротора», а ныне хавбека «Бордо» Зурико Давиташвили. Когда он уходил на замену в игре с Нидерландами, стоял весь стадион, а некоторые в его честь даже жгли файеры.

Финальный свисток третьей игры зафиксировал в Тбилиси еще один рекорд чемпионатов Европы – самое большое количество абсолютно счастливых людей собралось в одном месте. Это их сказка. И она будет продолжаться: грузины ждут своего соперника по четвертьфиналу, но уже точно знают, что сыграют эту встречу на том же стадионе (оргкомитет экстренно перенес матч с менее вместительной арены). И это точно будет новый рекорд посещаемости. И с большой долей вероятности новый рекорд по счастливым людям после матча.

Заканчиваю писать этот текст, а улыбка после матча все еще на лице. Очень надеюсь, что еще когда-нибудь смогу испытывать сопоставимые эмоции после игр сборной России на каком-то большом турнире. Хочется, чтобы это случилось как можно скорее, а среди участников этого турнира был кто-то кроме Белоруссии.

Фото: Константин Белюков; instagram.com/georgiagff (1)

16 комментариев

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Сергей Попов
Еще как свела, спасибо за пост!)
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Amico Megobari ®
стадион Месхи по традиции принимает матчи сборной по регби, он универсальный
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ДнепрЧемпион1983
молодчики! читал ваши репортажи из катара с интересом! тоже хотел сгонять в батуми на полуфинал и финал но походу жена не отпустит придется в сочи ехать:) но билеты на полуфинал и финал все таки успел купить. сейчас финал похоже раскупили но на полуфинал билетов полно в продаже. кому то повезет с билетом на финал - от меня:)
+2
0
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Константин Белюков
Автор
Ответ Amico Megobari ®
стадион Месхи по традиции принимает матчи сборной по регби, он универсальный
Да, посмотрел видео! Круто и атмосферное. Жаль, что на этом турнире на нем очень скучно было
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r3tr0!
Так матчи последнего тура по регламенту играются в одно и то же время)
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Скорый поезд
Благодарю автора за репортаж!
😉✊
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trampvr
Хрен вам , пока не покаетесь в рашизме!
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Константин Белюков
Автор
Ответ ДнепрЧемпион1983
молодчики! читал ваши репортажи из катара с интересом! тоже хотел сгонять в батуми на полуфинал и финал но походу жена не отпустит придется в сочи ехать:) но билеты на полуфинал и финал все таки успел купить. сейчас финал похоже раскупили но на полуфинал билетов полно в продаже. кому то повезет с билетом на финал - от меня:)
Привет! Спасибо!
+1
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Автомобилист Зажопинск
Ответ ДнепрЧемпион1983
отдельный вопрос по просмотру - где у нас можно посмотреть ?? не то что игры даже хайлайты не могу найти даже на сайте уефа! что за дичь??
вк Прайм спорт паблик
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Константин Белюков
Автор
Ответ ДнепрЧемпион1983
По мерчу. Уефа умные все считают, в Грузии единицы купят Майку за 20 евро или шарф а значки там и даром никому не нужны. Вот уефа и не парится
Кстати, сметали очень активно все! К концу дня почти все разбирали кроме футболок сборных
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Константин Белюков
Кстати, сметали очень активно все! К концу дня почти все разбирали кроме футболок сборных
Удивлен. Молодцы
+1
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ДнепрЧемпион1983
отдельный вопрос по просмотру - где у нас можно посмотреть ?? не то что игры даже хайлайты не могу найти даже на сайте уефа! что за дичь??
0
0
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ДнепрЧемпион1983
По мерчу. Уефа умные все считают, в Грузии единицы купят Майку за 20 евро или шарф а значки там и даром никому не нужны. Вот уефа и не парится
0
0
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Константин Белюков
Автор
Ответ r3tr0!
Так матчи последнего тура по регламенту играются в одно и то же время)
Перечитайте ещё раз :)
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Автомобилист Зажопинск
вк Прайм спорт паблик
Спасибо
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