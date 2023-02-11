Матч в африканском гетто: на стадион нас провела полиция, а болельщики стояли прямо за сеткой ворот

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После полуфиналов клубного ЧМ снова наступила пауза без футбола. Но только не для нас.

В первый свободный день мы поехали в Касабланку на матчи 1/16 финала Кубка Марокко. Первая сложность – вообще найти информацию о матче, потому что у клуба «Фатх Касабланка» нет профессионального статуса, а аккаунт в инстаграме он завел лишь за четыре дня до игры.

Тем не менее, мы вызвали такси, вбили адрес стадиона и увидели, что ехать нам 30 минут. Эти полчаса были одними из самых жутких за время путешествия в Марокко. Оказалось, что стадион находится в одном из самых неблагополучных районов Касабланки . Посреди дороги на месте, где должны быть трамвайные пути, оказался разложен километровый микрогород из мусорных пакетов, бутылок и грязи.

Африканцы, которые живут прямо на улице, там же принимали душ, готовили еду, стригли друг друга. Самое неприятное – когда машина останавливалась на светофоре. Ребята подходили, засовывали головы в окна и даже пытались открыть двери.

Мы сразу поняли: убираем и вообще не достаем телефоны. Огромный респект нашему водителю: он отбивался от недовольных нами местных жителей сначала словами, а затем старался при любом удобном случае перестраиваться в дальний от них ряд.

Когда подъехали к стадиону, просто обалдели. Почему-то мы были уверены, что на матч любительской команды в Кубке Марокко в 14:00 в будний день никто не придет, и мы спокойно пройдем на трибуны. Но нет: единственный вход на стадион был похож на ад. Огромное количество не очень адекватных ребят в атрибутике толкались друг с другом, кричали – вели себя очень агрессивно.

В общем, в эту очередь становиться не хотелось совсем. Все это под свистки полиции и крики местных: жерло вулкана, который вот-вот взорвется. Мы решили не идти внутрь, а отойти на другую часть улицы, осмотреться и подождать.

Там мы встретили двух полицейских, которые охраняли клубный автобус гостевой команды «Сейл» из марокканской ФНЛ. Оказалось, у команды, созданной аж в 1928-м, очень много болельщиков – с традициями. Полицейский не говорил на английском, но по рации позвал людей, которые должны были как-то нам помочь.

Через несколько минут пришли два пожилых марокканских мужчины в костюмах: они тоже не говорили по-английски, но были очень милыми и дружелюбными. С помощью гугл-переводчика мы объяснили, что хотим попасть на матч, но не знаем, как лучше пройти. Они очень удивились, что мы заинтересовались этой игрой, но дали понять, что лично проведут нас внутрь. Посоветовали только убрать телефон и держать сумку покрепче. Обещание они выполнили: под охраной двух дедушек в штатском и с рациями мы прошли мимо толпы и оказались внутри.

Кроме нас там уже было около 600 фанатов гостей, они были действовали круто и очень слаженно, к тому же постоянно подходили люди еще и еще.

Все, кто пришел болеть за хозяев – шли за ворота.

От вратаря их отделяла лишь очень хлипкая сетка.

Были на этом стадионе и вип-места.

Несколько человек расположились на крыше строящегося рядом дома.

Нас определили в транзитную зону в нескольких метрах от углового флажка.

Отсюда мы и увидели победу местной команды над профессионалами из «Сейла» – 2:0.

Не факт, что среди читателей найдутся сумасшедшие как мы, но если вы вдруг когда-нибудь захотите пойти на стадион «Ба Мохаммед» в Касабланке – пожалуйста, подумайте несколько раз.

***

На второй свободный день мы тоже запланировали футбол в Касабланке, но уже Африканскую Лигу чемпионов. «Раджа Касабланка» принимала «Вайпер» из Уганды. Но накануне мы узнали, что марокканцев наказали матчем без зрителей: в полуфинале прошлого турнира болельщики «Раджи» прорвали кордоны стюардов, и на игре оказалось намного больше людей, чем вмещает стадион.

Раз так, мы продолжили кубковое путешествие, но уже в Рабате. Тут все прошло очень спокойно: стадион в получасе от риада, где мы живем, а давки на входе не было совсем.

Единственное непонятное: мы прошли на трибуны незаконно, не купив билет – или все-таки билетов на игру и не существовало.

В любом случае мы спокойно увидели победу команды, которая претендует на выход в высший дивизион Марокко.

В таком режиме мы провели дни паузы: продолжали посещать по матчу в день. Дальше – финал клубного ЧМ, и это отдельная история.

Примерно через полчаса после того, как мы купили у спекулянта билеты на финальный день, ФИФА обрадовала новостью.

За двое суток до начала игры перенесли матч за третье место из Рабата в Танжер. И теперь попасть сразу на две игры просто невозможно . Да, прямо по ходу турнира, вот так впритык, поменяли стадион – говорят, чтобы поберечь газон на арене, где «Реал» будет играть финал.

Мы, конечно, немного расстроились и удивились. Но не так, как болельщики «Фламенго» и «Аль-Ахли»: они-то наверняка забронировали себе жилье в Рабате, да и сами хотели бы после игры своей любимой команды за бронзу насладиться финалом. ФИФА порушила им все планы.

Насладятся максимум по телевизору. А мы постараемся пораньше оказаться на стадионе в день матча и с финала клубного ЧМ напилить для вас контента. Чтобы его не пропустить – подписывайтесь на наш телеграм-канал!

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