Саудовский чудо-сезон в разгаре: обыграли Аргентину, купили Роналду, теперь – финал клубного ЧМ

Новый день – новый матч, а то и два. Именно в таком ритме мы жили в Катаре. В Марокко, конечно, все иначе: один матч посмотрели, следующий ждать еще два дня.

Мы скрасили дни ожидания двумя поездками. Сначала сгоняли в испанскую Сеуту – африканский анклав Испании.

Сходили на чемпионат Испании в Африке. И зафанатели от маскота – скумбрии! 🐟

А потом вместе с болельщиками «Фламенго» побывали в потрясающем городе Шефшауэн.

Клубный ЧМ кому-то нужен: бразильцы заполонили Марокко и готовы болеть за «Фламенго». Некоторые даже без билетов

Уже накануне матча «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ весь Танжер был черно-красным. Что уж говорить о дне игры?

Прямо на завтраке в нашем отеле мы попали в бразильское море.

В целом, это видео полностью передает все происходившее в Марокко: бразильцы были совершенно везде и вели себя очень громко.

Наша поездка на матч в какой-то момент оказалась под вопросом: дверь в отеле перестала открываться, а чтобы решить проблему, пришлось вызвать четырех человек.

У нашей двери стоял управляющий, два техника, главный IT-специалист. Вся эта компания полтора часа боролась с нашей дверью и все-таки победила. Мы схватили все необходимое и на автобусе поехали на арену.

В транспорте картина только усилилась: бразильцы заряжали почти всю дорогу.

Болельщики самого разного возраста. Самого.

Территория возле стадиона наконец-то стала похожа на большой турнир: у каждого входа караулили продавцы коллекционных шарфиков.

Так что кроме шарфика «Фламенго», который мы купили еще несколько дней назад на рынке…

… у нас появились еще два новых лота в коллекцию.

Матчевый – с полуфинала.

И шарфик с логотипами всех участников клубного ЧМ.

Впервые в Танжере нам достались билеты на верхний ярус. Подъем туда очень похож на катарский стадион «Халифа».

Оказалось, на втором этаже вообще нет еды и напитков. А мы из-за проблем с дверью совсем не успели перекусить и очень рассчитывали на стадион.

Помогли стюарды: рассказали, что по стадиону ходит специальный человек в кепке, который нас спасет. Да-да, именно такие указания по поиску нам дали.

Самое интересное, что этих поисковых данных нам хватило.

Мы правда обнаружили человека, который ходил по периметру арены и продавал то, что нас интересовало.

А еще до начала матча мы увидели прекрасное: один из зрителей продавал кофе.

Это абсолютно точно был обычный болельщик, потому что в одной из пауз стюард подошел к нему с просьбой показать билет. И он показал!

Матч был бодреньким и без кофе: бразильцы встретили свою команду файерами, а «Фламенго» ответил быстрым фолом в своей штрафной. За право пробить пенальти игроки «Аль-Хилаля» даже поспорили.

Сначала мяч взял Мусса Марега, но в итоге пенальти бил Салем Аль-Досари, автор победного гола Саудовской Аравии в матче с Аргентиной на ЧМ. Когда реализовал удар, он с Марегой подбежал к одной из камер – партнеры обнялись и показали, что атмосфера в команде отличная, что проблем никаких нет.

Все самое важное случилось в дополнительное к первому тайму время: уже при 1:1 на шестой компенсированной Жерсон наступил на голеностоп Лусиано Вьетто и после ВАР получил вторую желтую карточку вместе с пенальти в свои ворота.

Аль-Досари сделал дубль, а бразильцы были просто в шоке: впервые в матче появилось ощущение, что «Фламенго» больше не фаворит. Второй тайм это лишь подтвердил. Несмотря на гол бразильцев в концовке, саудовцы были намного ближе к тому, чтобы забить четыре, пять или даже шесть мячей, чем получить в свои ворота три.

3:2, «Аль-Хилаль» обыграл «Фламенго» и продолжил саудовскую футбольную сказку. Вслед за победой над Аргентиной и покупкой Криштиану Роналду теперь у шейхов есть шанс на победу в клубном ЧМ.

В финале «Аль-Хилаль» сыграет с победителем матча «Реал» – «Аль-Ахли». Эта игра состоится уже в Рабате, так что мы уезжаем из Танжера, в котором провели больше недели.

Ждите рассказ о старте мадрицев на турнире. Получится ли он успешнее, чем у «Фламенго»? Следите в нашем телеграм-канале, он во время клубного ЧМ весьма активен!

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers