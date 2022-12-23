ЧМ здорового человека: в Марокко за 2 дня исправили то, что Катар не мог сделать месяц
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Всем привет, это блог «ЧМ во время зимы». Мы все еще на клубном чемпионате мира в Марокко.
После сложного первого матча в Танжере (если не читали о нашем адском походе на футбол – исправляйтесь скорее) хотелось чего-то очень спокойного, поэтому мы поехали туда, где Средиземное море встречается с Атлантическим океаном.
Многие уверены, что это слияние заметно даже по цвету воды.
Мы, если честно, не заметили, но дзен безусловно поймали.
Из обязательной экскурсионной программы в Танжере был еще музей имени древнего путешественника Ибн Баттуты.
Нам понравилось: лаконично, интерактивно, очень ненавязчиво.
Вообще, в Танжере практически все названо именем Ибн Баттута, который в XIV веке проехал почти по всей Азии и Африке – в общей сложности 120 700 км.
Помимо площадей, музеев и именем путешественника называется и местный стадион. 65-тысячная арена на окраине города, ее построили в 2011-м. Это домашнее поле команды «Иттихад Танжер»: сейчас дела у нее не очень – последнее место в высшей лиге Марокко. Трудно было купить и шарфик этой прекрасной команды.
Но нам повезло: на местном рынке нам удалось найти не только шарфик «Танжера», но и футболку «Сиэтла», участника клубного ЧМ.
Более того, прямо в магазине делали нанесение, именно так у нас оказалась футболка Андрея Томаса.
Не понимаете кто это и почему именно его фамилию мы нанесли? Тогда вам сюда:
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После неприятного опыта на матче открытия мы поехали на стадион намного заранее: за 2,5 часа уже сидели в автобусе до арены.
Почти все на телефонах смотрели трансляцию другого четвертьфинала: марокканский «Видад» рубился с «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии.
За полчаса мы добрались до арены, дошли до того места, где 48 часов назад была давка, и очень удивились: организаторы полностью поменяли подход к стадиону, поставили еще один кордон, повсюду добавили волонтеров, которые отлично говорили по-английски.
В общем, мы были в приятном шоке: путь от остановки до места на трибуне занял меньше 15 минут. Если бы не были на первой игре турнира, и не подумали бы, что в Марокко были хоть какие-то проблемы с организацией. В этом смысле тут выгодное отличие от Катара: там шероховатости и сложности не смогли исправить за месяц, здесь хватило и двух дней.
Понятно, что не очень уместно сравнивать мини-турнир на семь клубов с глобальным ивентом из 32 сборных. Но речь скорее о конкретном стадионе: у «Ибн Баттуты» за два дня получилось решить все проблемы с логистикой и дискомфортом зрителей.
Как вы поняли, мы оказались на стадионе сильно заранее, поэтому размеренно изучили весь кулинарный ассортимент. После Катара у нас статус футбольных дегустаторов. Обещаем, что попробуем и дадим оценку блюдам на следующих матчах, в этот день не хотелось есть совсем. Тем не менее, цены мы вам покажем. Умножайте все на семь (или спрашивайте в комментах, если что-то не разглядели):
Еще до начала игры трибуны вздрогнули: «Видад» пропустил на 94-й минуте, так что параллельный матч ушел в овертайм, его пришлось досматривать по ходу игры. Второе оживление на трибунах – через полчаса, когда «Видад» в серии пенальти проиграл и вылетел.
Игра «Аль-Ахли» с «Сиэтлом» была скучной, а единственная для нас интрига разрешилась еще до начала игры: Андрей Томас не попал даже в заявку, оказался лишь четвертым вратарем.
Футбол был слабый, чуть ли не единственная опасная атака в матче закончилась победным голом египтян на 88-й минуте. Марокканцы на трибунах были очень рады голу, у них все еще осталась на этом турнире команда, за которую можно искренне болеть.
Получится ли у нас увидеть матч команды из Каира против «Реала» – большой вопрос. Билеты купить мы так и не смогли, поэтому рассчитываем поехать к стадиону и попробовать решить вопросы на месте.
Пока – 25 неудачных откликов на местном Авито: либо продавец находится в другом городе и приезжать не намерен, либо просят предоплату вперед, да еще и онлайн. В общем, очень ненадежно.
В любом случае в нашей программе есть еще один полуфинал – «Фламенго» против «Аль-Хилаля». В нашем телеграм-канале специально к этой игре мы запустим конкурс-антифэнтези.
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