Федерико Кьеза забрал наш багаж и два дня не выходил на связь. Как нас коснулся триумф Аргентины

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Последний текст в нашем блоге мы написали в ночь после финала. В целом, на этом можно было бы и закончить, но есть и еще история, связанная с чемпионатом мира!

Мы заранее запланировали, что улетать из Катара будем в ночь после финала. Прежде чем вернуться в Россию, мы хотели съездить в Испанию на день рождения к нашей подруге, которая, кстати, очень сильно помогала нам с этим блогом.

Еще до турнира шутили, что, возможно, полетим в одном самолете с не очень свежими испанцами, которые будут отмечать победу. Но нет – испанцы давно вылетели с турнира, так что нам достались аргентинцы. Их, кстати, было не так много. На весь боинг не больше 40 человек. Остальные, видимо, выбрали другие маршруты.

Почти восемь часов полета прошли незаметно, учитывая, что до вылета мы не успели поспать. А самое интересное началось в аэропорту Мадрида.

Мы пришли на ленту выдачи багажа и обнаружили там лишь один из двух наших чемоданов. Мы почти сразу поняли, что случилось, потому что на ленте остался ровно один чемодан – абсолютно такой же, как у нас. Но не наш.

На нем была не наша бирка, а еще чемодан был подписан – Федерико Кьеза.

Мы сразу же пошутили, что наш чемодан достался полузащитнику «Юве».

И даже написали ему в директ.

Но шутки быстро закончились, мы начали действовать: Марина пошла в службу утери багажа и написала заявление, Костя начал искать в заблокированных социальных сетях всех Федерико Кьез и писать им.

Нашим лучшим вариантом был фотограф из Уругвая, у него в сторис нашлись празднования аргентинских болельщиков.

Но нет, он ответил, что в Дохе не был, а все фотографии сделаны в Монтевидео.

Пытались добиться контактов Федерико у авиакомпании, но в Qatar Airways сказали, что ничем помочь не могут. В целом, объяснимо, что нам не отдали персональные данные Кьезы, но почему компания не смогла самостоятельно с ним связаться – большой вопрос. Единственное, что мы смогли узнать – наш Федерико аргентинец.

Мы погрустили и поняли, что помогать нам никто не настроен. Ситуация усугублялась тем, что уже через два часа у нас был вылет в Севилью. Перед уходом мы сделали то, что в итоге спасло: вложили в чемодан Федерико записку. В ней указали, что Кьеза забрал наш чемодан, и оставили наши контакты.

Следующие два дня в Севилье мы провели в попытках дозвониться до аэропорта, авиакомпаний и найти Кьезу.

Все безуспешно.

На третий день по испанскому номеру нашей подруги, который мы оставляли на записке, наконец-то позвонили. Оказалось, Кьеза все еще в Мадриде и только заметил, что чемодан-то не его. Он очень перед нами извинялся и подробно пытался объяснить, где именно оставляет чемодан.

Мы оценили ситуацию и поняли, что можем оказаться в Мадриде только через шесть часов. За это время с чемоданом может случиться что угодно. А доверия к сотрудникам аэропорта, которые продолжили не брать трубки, не было никакого. Мы стали искать знакомых в Мадриде и через два рукопожатия смогли их найти!

Невероятная благодарность прекрасной Жене, которая нашла несколько часов, приехала в аэропорт, отстояла в очередях и, предъявив все наши документы, заполнив на месте доверенность, получила наш чемодан.

Вместе с нами выдохнули и все наши подписчики: ведь в чемодане сувениры и подарки, которые нам заказывали за время поездки в Катар.

Уже сегодня мы в Мадриде встретились с Женей, забрали чемодан и осыпали ее подарками, а завтра вечером вернемся в родной Петербург, где не были уже 40 дней.

Постараемся до Нового года отправить все призы, которые разыгрывали в телеграм-канале. В конце этого текста хочется сказать огромное спасибо всем, кто разделил с нами один из лучших месяцев нашей жизни.

Спасибо вам за комментарии и подписки, они давали силы каждый вечер садиться за ноутбук и писать новые тексты или монтировать новые ролики.

Месяц в Катаре мы не забудем никогда. Спасибо, что провели его с нами!

Ваши Костя и Марина. Ваш ЧМ во время зимы.