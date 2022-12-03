Увидели лучший матч в жизни: 88 тысяч фанатов Аргентины (скорее Месси) пережили шок

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От редакции: авторы блога (и телеграм-канала) «ЧМ во время зимы» побывали на суперматче Аргентина – Нидерланды. Вот их впечатления!

Этот чемпионат мира многие назовут самым необычным. И, скорее всего, будут правы. Но есть кое-что, что делает чемпионат мира совершенно заурядным – он пролетел невероятно быстро. Казалось, мы только вчера заехали в вагончик и не смогли попасть в фан-зону на матч открытия. Но нет, прошло уже три недели: у нас позади 21 матч, а впереди лишь две игры: четвертьфинал Аргентина – Нидерланды и матч за бронзу, осознавали мы вчера утром.

В четвертьфинальный день мы входили с невероятным предвкушением. Знаете, бывает такое ощущение, что примешь участие в чем-то историческом. Очень хотелось яркого матча, который запомнится на долгие годы. А потом можно будет с гордостью рассказывать, что был на нем лично.

Смотреть первый четвертьфинал мы поехали в фан-зону Hayya, о которой рассказывали ранее. Приехали за 2,5 часа до матча, но издалека увидели, что совершенно нет удобных кресел, которые были в прошлый раз. Мы уточнили – где кресла и будут ли они к матчам. На что нам ответили, что кресла, оказывается, платные. За одно надо заплатить 50 риалов (почти 1000 рублей), при этом покупка осуществляется только на одну игру и только за наличные. Добавляем сюда 40 риалов за вход (750-800 рублей) и получаем круглую сумму просто за то, чтобы попасть внутрь. Больше всего не понравился подход с наличкой, который сразу как бы намекает: продажа кресел – самодеятельность, кто-то просто решил заработать.

Короче говоря, мы решили поискать другое место для просмотра футбола. Вбили в гугл Lusail fan zone и пришли по навигатору. На этом месте оказался пустырь – полное отсутствие фан-зоны.

Мы спросили у волонтера – где поблизости можно посмотреть футбол? В этот раз дали нам классный совет – идти в «Арабские ночи».

В этом месте нам очень понравилось: вход стоил 20 риалов (350 рублей), можно было выбрать любое место у любого экрана (3 больших и штук десять стандартных плазм), которые расположены по всему периметру зоны, а сидеть можно как на свежем воздухе, так и в небольших национальных палатках.

Также разносят напитки и еду, всего около 20 точек питания. Здесь мы и посмотрели вылет Бразилии, а после пенальти Маркиньоса моментально рванули на такси до стадиона.

За 15 минут до стартового свистка мы уже были на самом верхнем ряду 89-тысячного «Лусаила». К сожалению, до сих пор не получилось побывать на «Екатеринбург Арене», но, думается, ощущения сопоставимые.

Поле очень далеко, но атмосфера космическая. Жаль, что почти не было болельщиков из Голландии. Честно, мы пытались вычислить их по оранжевой форме, но не смогли насчитать больше 500 человек на весь стадион. Арена болела за Аргентину, а точнее за Лионеля Месси. Несколько дней назад мы были на игре Португалии и казалось, что невозможно увидеть больше футболок одного футболиста, но Месси все-таки в этом заочном споре круче.

Вокруг нас было мало аргентинцев. В основном ребята из Индии и Пакистана, которые очень искренне топили за Лео. Парень перед нами (индус), который пришел на игру с родителями, после гола Месси достал телефон и написал сторис «Я видел это своими глазами. Я счастлив».

Другой болельщик почти весь матч стримил на какую-то неизвестную нам платформу. Но сбоку высвечивалась цифра просмотров – там стабильно держалось больше 1000.

За 10 минут до конца матча меня попросил его сфотографировать парень, у которого на телефоне была заставка I love Pakistan. Пока я выбирал ракурс, ему в мессенджеры сыпались сообщения типа «Ты видел Месси??????», «Ты правда там???????», «Ты шутишь???????». Надо было видеть лицо этого пакистанца. Оно светилось, он правда был счастлив. Как никто в эту минуту.

Было полное ощущение, что все вот так круто для 88 тысяч и закончится: все выложат сторис с десяткой Аргентины, отправят фотографии друзьям и запомнят этот вечер только как встречу с Месси. На нашем секторе некоторые даже последовали примеру Константина Генича и уже на 80-й минуте покидали трибуны.

Но дальше было то, что сделало этот матч самым крутым, на котором мы вообще были вживую. Ваут Вегорст за 15 минут забил столько же, сколько за всю свою предыдущую карьеру в сборной и перевел матч в дополнительное время. После гениального розыгрыша штрафного Костя единственный на трибуне заорал в голос. Тем самым прервал полный траур людей вокруг.

Марина же время зря не теряла и быстренько закосплеила болельщика из Саудовской Аравии, который переодевался на матче с Польшей.

Тем не менее, для людей вокруг это была сказка со счастливым концом: вместе с пенальти Лаутаро Мартинеса стадион выдохнул. Поход Месси за трофеем продолжается.

Мы почему-то по ходу матча наблюдали за всем этим представлением как бы со стороны. Но именно в серии пенальти почувствовали, частью какой истории стали.

У нас было много эмоциональных игр на стадионе: Марина вживую наблюдала победу «Зенита» над МЮ, Костя видел победу России над Египтом. Но эти эмоции сложно сравнивать, все-таки в тех играх мы откровенно за кого-то болели. Сейчас же фанатских переживаний не было, поэтому просто кайфанули, что увидели потрясающий матч.

Лучший матч в своей жизни.

Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar (1); Константин Белюков