Чемпионат мира по уходу с трибун на 75-й минуте. Объясняем, почему зрители в Катаре постоянно не досматривают матчи

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От редакции: новая порция неочевидных деталей о чемпионате мира-2022 от Константина и Марины, которые в Катаре с самого первого дня турнира. Подписывайтесь на них здесь и в телеграме.

Наш новый день в Катаре получился не очень событийным – к сожалению, Костя все еще отходит от последствий вируса, которым сейчас многие болеют в Катаре. Поэтому большую часть времени провели в нашем новом месте жительства, о котором рассказывали накануне.

В это время наш друг Саша благополучно добрался до Петербурга и распаковал часть сувениров, которые мы накупили во время ЧМ.

Увидели уверенную победу Франции над Польшей, расстроились, что не отдали Килиану Мбаппе в фэнтези капитанскую повязку и на такси поехали на самый дальний стадион турнира – «Аль Байт». Мы никогда не добирались до него на такси, раньше всегда ездили на метро и на шаттлах. Водитель привез нас прямо к мостику, через который надо перейти, чтобы оказаться у стадиона.

Мы вышли и поняли – прохода с этой парковки к мостику нет. Стало ясно, что надо просто перелезть через бетонный бордюр. Именно так и делали все вокруг.

Затем по мостику мы перешли к стадиону, откуда открылся классный вид на арену.

Уже у стадиона предстояло решить главный вопрос, в какой футболке Марине идти внутрь стадиона – в итоге, после длительных споров, Марина осталась в Англии.

Это, конечно, и предопределило исход матча: уже после первого тайма англичане вели 2:0. А на 57-й минуте – 3:0. В общем, крутой концовки в этой игре не было. Только крутая Марина.

С 70-й минуты люди стали уходить со стадиона.

И это далеко не первый матч этого ЧМ, когда болельщики покидают свои места задолго до финального свистка. Наверняка по телекартинке бросаются в глаза пустые места. С трибун они видны еще лучше. Более того, перед нами постоянно ходят люди, что тоже мешает просмотру.

Мы максимально не поддерживаем такое решение, сами никогда не уходим раньше финального свистка, но дальше постараемся объяснить, почему люди так делают.

Главная проблема стадионов в Катаре – большие пробки из людей после матчей.

Дело в том, что у выхода со стадиона у зрителей нет никакой свободы – всех сразу же загоняют в огороженные заборами очереди.

Ты лишь можешь выбрать конечный пункт очереди: шаттл до метро, стоянка такси, автобусы до фан-деревень или других стадионов. Вокруг арен практически ничего нет, поэтому и идти некуда. Люди, чтобы не стоять в очереди в этих змейках по 20-30-40 минут уходят раньше, теряя время на матче, но экономя его после игры.

Реально ли они экономят время? Да. Это происходит из-за того, что всех зрителей на многих аренах сгоняют к одному выходу. После одной из игр у нас был дальний гейт, от которого к змейкам было идти очень долго. Поэтому мы были в дальнем конце очереди и простояли на выход больше часа.

Стадион «Аль Байт», на котором в этот день играли Англия и Сенегал – один из лучших в плане логистики выхода. Тут как раз нет проблем с очередями, но выход с территории арены сам по себе очень долгий: сначала змейка до шаттла, потом 20 минут на шаттле до самой дальней от центра станции метро: от нее еще около 40 минут до пересадочных станций.

Если вы хотите после игры поехать на такси, то это тоже не очень комфортный выбор: к моменту захода на парковку вы должны показать стюарду, что вы вызвали машину. После этого он запускает вас на территорию, куда такси должно подъехать.

На это площадке волонтер в мегафон объявляет номер машины, которая приехала. Люди при этом стоят в змейке из заборов и вынуждены расталкивать других людей, если их машина пришла раньше, а в очереди они позади. В общем, довольно трешово.

Отсюда и такое желание уйти с футбола пораньше. Но лишь у тех, для кого не так принципиально досмотреть матч до конца. Для таких как мы организаторы подготовили зажигательные танцы возле заборов. Например, в этот раз выступал ансамбль из Кении.

После каждой игры коллективы меняются: были и бальные танцы, и чечетка, и сиртаки, и оперные певцы, и рэперы. В общем, скучать нам не дают. А если артисты заканчиваются, на импровизированную сцену выходят волонтеры, которые напоют вам фразу Metro this way под любой мотив.

Пишите в комментариях, уходите ли вы с матча до финального свистка или всегда сидите до конца? Также заходите в наш телеграм-канал, где мы подвели итоги первого розыгрыша. Шарфик получил пользователь Sports.ru, который подписался на нас, перейдя по ссылке в одном из наших текстов.

Скоро мы запустим еще один розыгрыш сувениров из Катара. Не пропустите!

Фото: авторов; Gettyimages.ru/Alex Grimm; REUTERS/Kai Pfaffenbach