Пережили 3 минуты паники вместе с испанцами: тишина, ругань и микроинфаркты. Когда они в онлайне вылетали с ЧМ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: блог «ЧМ во время зимы» снова угадал с ярким матчем – ребята вживую смотрели, как Япония обыгрывает Испанию, и вот их впечатления. А еще у них в телеграм-канале запустился конкурс: можно выиграть официальный шарфик чемпионата мира – тут все условия.

Благодарим за теплые слова по итогам вчерашнего текста: Костя идет на поправку, горло после лечения стало намного лучше, а симптомы болезни почти полностью отступили.

Тем не менее, в первой половине дня мы вновь решили разделиться. Саша отправился на пляж, Марина в большой торговый центр Mall of Qatar, а Костя остался в вагончике, чтобы набраться сил на вечерний футбол.

Саша около 9 утра вышел из нашей фан-деревни, а уже в 9:45 был на входе на платный пляж у метро DECC.

Пляж открылся в 10:00, стоимость – 75 риалов в день (примерно 1500 рублей). В эту стоимость входят:

– шезлонг, зонт и интересный вид на небоскребы

– бургер и напиток

– возможность смотреть матчи на экране

В кассе работают две русские девушки. Одна из них пожаловалась, что в свой выходной очень хочет пойти на футбол, но не понимает, как купить билет.

Саша объяснил ей, что сейчас огромные очереди в онлайн-продаже, поэтому надо просто ждать (девушка видела, что бегунок не двигается и сбрасывала сайт).

Кстати, в пяти минутах от пляжа билетный центр, где уже в 9:30 столпилась огромная очередь из тех, кто надеялся взять билеты на матчи в офлайне.

Удалось ли хоть кому-то – большой вопрос.

В это время Марина изучала торговый центр.

Начала вот с этого театрализованного представления. Сложно сказать, что вообще здесь происходит. Но пройти мимо тоже невозможно.

Кроме этого, был замечен фан-шоп катарского футбольного клуба «Эр-Райян».

Но продавца, чтобы купить шарфик, Марина так и не дождалась – его не было на месте больше часа.

Главное было купить небольшой чемодан, который поместится в ручную кладь. Дело в том, что Саша послезавтра уезжает из Катара.

Вместе с невероятными впечатлениями от ЧМ он заберет часть наших вещей. Как минимум – матчевые шарфики, их мы покупали на каждой игре, на которой были.

Все задачи на первую половину дня оказались выполнены, в вагончике мы посмотрели матчи первого слота и отправились на «Халифу» смотреть игру Японии и Испании.

У стадиона встретили перспективную связку Шевченко – Иньеста.

Как вам такое?

Для Марины Испания – особенная страна. Во-первых, она училась в школе с углубленным изучением испанского (и отлично им владеет).

Во-вторых, ездила на несколько месяцев в школу в Малагу. В-третьих, это был уже шестой для нее матч сборной Испании.

Есть кто-то в комментариях, у кого больше?

Можем даже показать вот такое фото Марины с легендарным Маноло из 2012-го.

Вернемся в 2022-й.

В год, когда сборная Японии на одном турнире создает четыре момента за весь групповой этап, реализует все, обыгрывает Испанию и Германию, проигрывает Коста-Рике, выходит из группы с первого места. Звучит безумно, правда?

Мы разместились на трибунах: Костя с Мариной на верхнем ярусе. С одной стороны у нас были японцы, с другой испанцы. Саша с двумя другими соотечественниками оказался в чисто испанском секторе.

С 1-й до 48-й минуты (до первого гола японцев) испанцы радовались, кайфовали и вообще не напрягались.

На 51-й минуте (после второго гола японцев) испанцы начали переживать, что проигрывают в конкретном матче и упускают первое место в группе.

Но на 70-й минуте (когда Коста-Рика вышла вперед в игре с немцами) в глазах испанских фанатов появилась паника. Семья перед нами на ровном месте начала ругаться между собой, дедуля натуральным образом схватился за сердце, а парни за нами, которые кричали почти всю игру, просто замолчали.

Вернулись крики только через три минуты, когда немцы сравняли счет. Это были самые страшные три минуты футбольной Испании. Сложно было представить вылет испанцев в такой ситуации, но в этот момент все вокруг поняли, что это действительно реально.

После третьего гола немцев испанцы выдохнули и уже начали обсуждать, что выход со второго места в группе – возможно, даже хорошо. Все-таки в 1/8 финала играть надо будет с Марокко, а не с Хорватией, да и в этой части сетки не будет Бразилии. В целом, было яркое ощущение, что игроки думали аналогичным образом и яростно в атаку не стремились. Их можно понять – трудно винить футболистов в проявлении рациональности.

Японцы были просто счастливы. Некоторые на радостях даже забыли убрать за собой мусор. Мы же спустились со своего 9 этажа (это не шутка, поднимались на нашу трибуну по винтовой лестнице и сразу на девятый этаж).

Прошли традиционную змейку к метро.

Потом в честь победы Японии вызвали Сейлор Мун.

В метро послушали пожелания немцам отправляться домой.

И, наконец, добрались до дома ближе к двум часам ночи.

Самое главное – утром 2 декабря в нашем телеграм-канале начался розыгрыш официального шарфика Катар-2022.

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