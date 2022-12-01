Metro this way! Спорим, вы не слышали о главном меме ЧМ-2022?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: блог «ЧМ во время зимы» доказывает, что только тут можно прожить чемпионат мира-2022 так, как будто вы сами в Катаре. Если хотите еще больше впечатлений, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал. А плюс этому посту и подписка на блог – вообще обязательная программа.

В первые дни на чемпионате мира в Катаре было очень и очень напряженно. Местные сотрудники и волонтеры были просто в шоке: сначала от количества людей, которые к ним приехали. А потом от того, что у этих людей есть эмоции.

И эти эмоции они приехали именно выплескивать. Особенно много проблемы было из-за того, что далеко не все хоть как-то владеют английским и способны качественно подсказать, куда идти и каким путем.

Поэтому в первые дни все были очень напряжены, не хватало спокойствия. Нужно было что-то, что расслабило бы всех.

И это что-то нашлось! Фраза METRO THIS WAY – главный мем турнира. Именно эти записанные слова доносились из всех мегафонов всех волонтеров.

Кстати, именно к этому отсыл в забавном эпизоде марокканского фаната с испанскими игроками:

Сначала они раздражали, но потом болельщики поняли – пора отнестись к запретам, постоянным очередям и коммуникационным трудностям с иронией.

Поэтому кто-то начинал напевать кричалки и вставлял туда что-то оканчивающееся на THIS WAY. Кто-то даже рисовал плакаты с этой культовой фразой.

А после игры Австралия – Франция (на пути к метро мы простояли 75 минут) мы сняли видео, у которого уже почти 10 000 просмотров на ютубе. Болельщики радостно встречают записанные реплики волонтерки, но гудят на слова волонтера. Да, все просто теряют время, но зато с каким позитивом!

Подхватили и сотрудники – они начали напевать эту фразу, и теперь все подсказки о том, куда конкретно идти (кстати, в 99 процентах случаев эти подсказки не нужны, потому что все идут вдоль ограждений, альтернативы нет) звучат мелодично.

В общем, молодцы!

Мы решили пофантазировать и представили, как проходили занятия волонтеров перед турниром.

За день мы слышим эту фразу примерно 100-200 раз, в зависимости от того, сколько раз выбираем зис уэй.

Есть ощущение, что эта фраза – символ Катара. Если у организаторов, волонтеров и всех, кто причастен к турниру, получится относиться чуть проще, терпимее и ироничнее друг к другу и ситуациям вокруг, турнир получится. У Катара все еще есть на это шанс.

Но для этого нужно сделать этот шаг в сторону открытости. Qatar, open-mindedness THIS WAY!