Меня не пускали на матч ЧМ в бельгийской панаме. Скорее всего, из-за ее радужных цветов

От редакции: в новой серии заметок блога «ЧМ во время зимы» – неожиданная проблема, с которой ребята столкнулись в Катаре. Еще больше историй, которые вы вряд ли найдете где-то еще, в телеграм-канале у Кости с Мариной и, конечно, в этом блоге – так что стоит подписаться и там, и тут.

Начать рассказ о нашем новом дне в Катаре стоит с двух часов ночи предыдущего дня. В нашей фан-деревне есть чат поддержки, куда можно обратиться по разным вопросам. Работает не очень качественно, на вопросы зачастую ответ «Ай донт ноу», но простейшие задачи ребята решают нормально.

С одной из таких задач мы и обратились: написали, что у нас закончились гигиенические принадлежности, которые мы бы хотели обновить (такая опция была прописана у нас при бронировании вагончика). Мы написали об этом утром позавчера, а вчера в 2 (!) часа ночи нам в дверь вагона начали очень сильно и настойчиво стучать. Спасибо блогу «ЧМ во время зимы» за то, что один из трех жильцов не спал и писал в это время пост. Мы открыли дверь, а за дверью стоял сотрудник с набором.

Окей. Спасибо, конечно. Но тайминг интересный.

Утром поспать тоже не получилось: день начался с того, что в 8:45 к нам в дверь начали долбить. Оказалось, впервые за время жизни в вагоне к нам пришла уборка. Мы сонным голосом попросили убрать у нас после ухода: около 11 часов. Спойлер – когда мы вернулись, уборки у нас не случилось. Вообще не проблема, но зачем тогда было приходить и стучаться рано утром?

В общем, день начался тяжело, потому что главный ресурс восстановления сразу же был отобран. Тем не менее, мы бодрые поехали на матч Коста-Рика – Япония, чтобы качественно притопить за Ельцина Техеду и костариканцев в целом.

Игра, конечно, разочаровала: было невероятно грустно, как на поле, так и на трибунах.

Да, японцы пытались что-то сделать (и игроки, и болельщики), но получалось средненько.

Но насколько все изменил один гол: Кейшер Фуллер закинул мяч за спину вратаря японцев и привел трибуны в экстаз. Сразу же прорезались голоса костариканцев и всех, кто за них в этот день болел. Мы тоже чуть-чуть покричали, порадовались, а затем отправились на матч Хорватии и Канады.

На стадион мы попали с небольшими приключениями: Марина и Саша прошли вперед, а мою сумку пристально осматривала женщина-стюард.

Я уточнил, все ли в порядке. Она попросила подождать и позвала своего начальника. Оказалось, что ее смущает цвет моей панамки .

«This is normal colour?» – уточнила она. Охранник нахмурил брови и начал с кем-то общаться по рации. Я в этот момент пытался объяснить, что это официальная символика сборной Бельгии, что я купил эту панаму прямо на стадионе на одной из игр. Эти аргументы прошли мимо. В итоге главнокомандующий над радужными панамками постановил – можно пройти с ней внутрь, но лучше держать ее в сумке.

Гениально.

Скорее всего, дело в том, что в этой панаме содержатся цвета радуги. Возможно, сомневались, не пропагандирует ли она ЛГБТ. Но это лишь догадки: по инсайдам бельгийской прессы, ФИФА запретила Бельгии играть в форме из той же коллекции, что у меня панама. Формулировка была – «слишком яркая».

В общем, такого яркого меня все-таки пустили на стадион. На каждой игре мы покупаем матчевый шарфик. Сейчас в моей коллекции уже почти 300 шарфиков. Если знаете, как лучше всего их хранить – пишите в комментарии, у нас уже забиты все ящики.

Мы подошли к одному из маленьких магазинов, очередь была длинная: тут к нам подлетел сотрудник ФИФА и объяснил, что сейчас этот магазин закроется, но вы можете купить все, что хотите, в любом другом магазине на своем этаже. Мы уточнили, есть ли на нашем секторе фан-шоп, сотрудник ответил согласием. Мы прошли наш гейт и начали подниматься девять этажей вверх (да-да, мы на игре Хорватия – Канада сидели на самом верху стадиона «Халифа»).

Поднялись. Оказалось, что на нашем этаже нет фан-шопа. Да что там на нашем этаже, его вообще нет нигде. А вернуться обратно вниз уже нельзя, по билету повторно не пустят. Волонтер сказал, что мы сможем купить шарф после матча.

Не смогли: все шарфики во всех точках оказались раскуплены. Так что мы запомним эту игру как первую, с которой мы ушли без сувенира. Мелочь, но неприятно.

А игра, кстати, была очень классная: быстрый гол Канады, ответные мячи Хорватии. Еще и люди вокруг нас были очень живенькие. Особенно всегда радуют хорваты в ватерпольных шапочках. Болели все здорово, поэтому и игра удалась одной из лучших на турнире. Для нас так точно.

А вот атрибутика подкачала: шарфик не дали, панаму чуть не отобрали. В общем, в Катаре идеально все пройти пока не может.

Будем ждать завтрашний день и матч сербов против Камеруна. Надеемся на первый африканский гол, который мы увидим своими глазами! Следите за лайвом у нас в телеграме :)