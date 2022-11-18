ЧМ во время зимы
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Что ж не так со стадионами в Катаре? То слишком жарко, то очень холодно

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От редакции: мы в блоге «ЧМ во время зимы», его авторы снова посетили сразу два матча чемпионата мира за день – что их впечатлило, а что снова пошло не так? Читайте этот пост, подписывайтесь на бодрейший телеграм-канал, ставьте плюс – и инсайд-историй о жизни болельщиков на ЧМ-2022 станет больше!

Проблемная логистика: заставили обойти «толпу» из нас самих

На четвертый день турнира нам наконец-то выпал матч из первого слота: в 13:00 на стадионе «Аль-Байт» играли Хорватия и Марокко. Основная сложность заключалась в том, что добираться до этого стадиона очень (очень-очень) долго, поэтому и вставать пришлось в 9 утра. Учитывая все проблемы с очередями вечернего матча накануне (рассказывали в прошлый раз), поспать почти не получилось. Тем не менее, мы были очень заряжены на посещение нового стадиона и еще одного матча, где Марина сможет надеть футболку одной из сборных.

Позитивное настроение нам испортили почти сразу: таксист за 10 риалов (200 рублей) довез нас до входа в метро, куда мы должны были нырнуть и миновать нереальную жару, которая стоит в Дохе утром. Но местная логистика оказалась иной: вместо захода в метро нас повели вокруг парка, в итоге мы шли 20 минут по кругу под палящим солнцем и вернулись к тому же зданию, но с другой стороны. Все это сделано (наверное) для того, чтобы избежать давки.

Нюанс здесь только один – никого больше у метро не было. Зачем эти змейки и издевательства в такой ситуации – совершенно непонятно. В общем, полное отсутствие гибкости. Будем считать, что все было задумано ради красивой фотографии для Марины.

В целом, это был последний откровенно странный момент на пути к стадиону.

Дальше мы проехали полностью две ветки метро (людей было не очень много, удалось даже присесть, а некоторым – и немного поспать).

Затем пошли на автобус до арены. Идти не очень близко, зато никаких очередей и пробок – мы сели в автобус, а через полчаса были у стадиона.

Палящее солнце во время матча: пришлось менять места

Следующая проблема ожидала нас уже на секторе: оказалось, что наши места находятся прямо под солнцем. Мы решили этот вопрос сначала менее радикально – купили мне кепку Коста-Рики (другой не было, но мы бы и так с радостью выбрали именно родину Ельцина Техеды).

А затем более радикально: сели на чужие места в тени. Там мы просидели тайм, но комфортными места в тени назвать сложно, потому что в спину дул мощный холодный воздух из кондиционера. Поэтому на второй тайм мы к своим изначальным креслам, солнце как раз оказалось уже на соседнем секторе.

Вообще, температурная проблема стоит особенно остро, ведь:

– турнир перенесли на зиму, чтобы не было жарко

– на стадионах все равно жарко, потому что арены не полностью защищены крышей

– везде, где есть возможность спрятаться в тень, вы замерзнете от постоянно работающего кондиционера.

Мы уже привыкли к этому, но для тех, кто только пойдет на игры: одевайтесь теплее, а лучше носите с собой второй комплект одежды.

По игре сказать нечего. Команды скатали унылые нули. Спасибо марокканским болельщикам, что поддерживали уровень энергии стадиона, иначе кто-то вполне мог и уснуть на трибунах. Не помог хорватам победить даже стикер Луки Модрича, который мы взяли с собой.

Мы много ругаем Катар за выход со стадионов, на примере «Аль Байта» обязательно надо похвалить: через 25 минут мы уже сидели в шаттле и ехали до метро.

По пути к нам подошел марокканец, который очень хотел общения: сначала расспросил Марину про футболку и уточнил, где мы ее взяли (все еще позаимствовали у друга, который интересуется африканским футболом), а потом начал вспоминать «потрясающий чемпионат мира в России». В целом, у всех иностранцев одна и та же тональность: в России был лучший турнир, в Катаре сейчас не так.

Продолжать эту тему не хочется, оставим ее для Вити Кравченко, который выпустил небольшое кино, завязанное на сравнении Катара и России.

Увидели всего два гола за день: от Марины и от Батшуайи

Мы отправились в вагончик, чтобы забрать там друга Сашу, переодеться в теплую одежду и выдвинуться на стадион матча Бельгия – Канада.

В фан-зоне у стадиона зафиксировали разгромную победу Испании над Коста-Рикой, а также мастерский удар Марины по мячу в виртуальной реальности. Только посмотрите на эту банку.

Билеты третьей категории вновь оказались невероятными: мы сидели прямо за воротами, а на разминке в нас даже прилетали мячи.

Прямо перед нами канадцы пропустили единственный гол, а потом целый тайм пытались его отыграть. Весь стадион (а он был почти полностью канадским) чувствовал полнейшую несправедливость из-за результата. Канада влюбила в себя, поэтому мы очень рады, что еще раз придем на эту команду в игре с Хорватией.

Выход со стадиона «Ахмед бин Али» организовали нормально: 25 минут прошли вокруг арены, а потом еще 15 постояли в очереди на вход в метро. Долго, но терпимо.

Вообще, именно Катар – главный спонсор наших ноябрьских прогулок: количество шагов увеличилось в разы, за день мы проходим по 15-20 километров, большую часть – в очередях. Это издержки турнира – от них, к сожалению, никуда не деться. Как и от дисбаланса температуры на аренах. Эти проблемы просто есть, с ними нужно смириться и получать удовольствие от футбола настолько, насколько это возможно.

В четверг постараемся сделать это в первой же слот: к 13:00 едем болеть за Гаэля Ондуа, он в составе сборной Камеруна сыграет против Швейцарии. А дальше отправимся изучать фан-зону и попробуем получить на память физический вариант Hayya Card.

Встречаемся завтра (как и в любой другой день ЧМ) в нашем телеграме. Подписывайтесь!

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