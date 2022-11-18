Фан-зона в Дохе – полный провал. Тысячи смотрели матч открытия ЧМ через дырки в заборе

От редакции: блог «ЧМ во время зимы» появился на Трибуне всего несколько дней назад, но он сразу гиперактивен – потому что его ведут Константин и Марина, которые поехали в Катар на чемпионат мира. Теперь они рассказывают, как хотели посмотреть матч открытия в фан-зоне, но смогли найти только дырку в заборе и проекцию счета на небоскребе. Подпишитесь и ставьте плюс, чтобы таких историй изнутри было еще больше!

Накануне старта ЧМ мы прилетели в Доху, потратили кучу сил и времени на то, чтобы заселиться, а потом оперативно об этом написали. А вы, надеемся, прочитали. Если нет, скорее это исправляйте:

На первый полный день у нас было всего два плана: докупить все необходимое в наш вагончик и сходить в фан-зону на матч открытия ЧМ.

Утро в ТЦ: Panini в Маке, мерч во всех магазинах

Сначала мы изучили ближайшие торговые центры. Из интересного – в МакДональдсе тут продаются наклейки Panini. Мы, конечно, прикупили пару пачек.

В торговых центрах все очень спокойно и размеренно, болельщиков пока не очень много, а о чемпионате мира напоминает только брендированный мерч, он почти в каждом магазине.

День в пути: плохая организация, несанкционированные объятья

Затем мы выдвинулись в сторону фан-зоны. Местные таксисты совсем не знают станции метро и виды веток. Сложно объяснить причины: подземка здесь уже три года, но каждый раз для таксиста название станции метро становится откровением. После спуска вниз пришлось потолкаться: во всех вагонах на всех станциях был мощнейший солдаут.

Кроме того, что из-за давки мы вынужденно пообнимались с огромным количеством людей, особенное раздражение вызвала организация работы метро: абсолютно все указатели не соответствовали реальному положению дел.

Сотрудники почему-то вручную направляли потоки и, например, настаивали, что идти надо налево, а не направо, как указано на информационном табло. Отсюда постоянные задержки и странная логистика перемещений огромной толпы.

Вечер в толпе: категоричная полиция, иранский протест

Кое-как мы добрались до фан-зоны, до матча оставалось 45 минут. Когда подошли ко входу – он оказался перекрыт полицией . Никого не пускали, а один из сотрудников на ломаном английском в мегафон сообщил: больше никто в фан-зону не попадет.

Мы, конечно, расстроились, что пришли на место поздно и внутрь не попали. Но потом узнали от мексиканцев, которые приехали за полтора часа до матча, что проход к их приезду уже был ограничен. Приезжать сюда настолько заранее мы в любом случае не планировали. Так что не попали бы внутрь ни при каких раскладах.

Сама фан-зона вмещает 40 000 человек, но один из организаторов рассказывал, что внутри уже больше 60 000 .

Представьте, сколько было на площади возле.

Куча недовольных людей пошли по домам, кто-то отправился искать дырку в заборе и смотреть через нее (в том числе и мы).

А кто-то решил использовать пространство рядом с фан-зоной для общественных высказываний.

Вот болельщица из Ирана провела одиночный пикет в поддержку женщин из своей страны, который моментально перерос в акцию на 10-15 человек.

Футбол посмотреть мы так и не смогли, а счет узнавали только благодаря цифрам на небоскребах.

А вот то, что дубль сделал Эннер Валенсия, которого Марина взяла в фэнтези, мы узнали намного позже. А жаль – может, хоть это в моменте подняло бы настроение хотя бы одному из нас.

После перерыва многие болельщики стали покидать фан-зону. Сложилось впечатление, что ушла чуть ли не половина зрителей.

Тем не менее, полицейские решили не проявлять гибкость и объявили, что запустят всех желающих только через три часа. Кому она через три часа будет нужна, они не уточнили.

В этот момент мы поняли, что ловить здесь нечего и пошли в сторону метро. Волонтер у арены уточнил, что идти нам 10 минут. Через 10 минут пути мы спросили другого волонтера – сколько еще идти? Он ответил – 15 минут. Угадаете, что случилось через 15 минут? Да-да, вновь прогноз от волонтера – идти осталось две минуты.

Не две.

Еще 15…

В общем, впечатления от первого полноценного дня в Катаре отвратительные . Волонтеры почти не говорят по-английски, с трудом отвечают на простые вопросы, да еще и не очень честно. Надеемся, что завтрашний день сложится удачнее: мы идем на вечерний матч США – Уэльс. Собираемся поехать настолько заранее, насколько это вообще возможно.

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Фото: авторов; REUTERS/Marko Djurica, Molly Darlington