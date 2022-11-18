Фан-деревня на ЧМ – треш. 2 часа в палатке, чтобы заселиться в вагон

От редакции: мы в блоге ребят, которые поехали на чемпионат мира – и рассказывают о своем приключении. Задавайте им вопросы о том, как все устроено в Катаре, ставьте плюсы и подписывайтесь, чтобы таких классных инсайд-историй было еще больше!

Если вдруг вы не читали наш первый текст и не понимаете, кто мы и что происходит – открывайте рассказ о том, как мы решили поехать на чемпионат мира в Катар.

Сейчас мы уже в Дохе, в этом тексте постараемся описать все, что происходило с нами в первые часы после прилета.

Проблемы в аэропорту: без обратного билета вылететь нельзя

Начнем с вылета: мы стартовали из Стамбула. Когда мы подошли к стойке регистрации для печати посадочных билетов, сотрудница попросила у нас обратные билеты из Катара.

Мы пока их брали, потому что до конца не понимали, сколько дней проведем в Дохе, сможем ли найти билеты на финал. В общем, обратных билетов у нас не было. Стали на месте придумывать, что планируем взять машину в аренду и поехать на ней в Дубай. Девушка выслушала нас и подытожила: без обратного билета я посадочный вам не отдам .

Пришлось отходить в сторонку и покупать какой-то билет из Дохи: выбрали самый дешевый полет до Дубая, купили возвратный билет (чтобы вернуть его после прилета в Катар) и снова пришли на стойку. У нас проверили Haaya card и выдали посадочные. Получали мы их в окружении мексиканцев.

Вообще, было полное ощущение, что наша часть стамбульского аэропорта на 90 процентов состоит именно из ребят, которые приехали болеть за Гильермо Очоа, Андреса Гуардадо и Эктора Эрреру.

Аэропорт: быстрый контроль и бесплатные сим-карты

Полет прошел очень спокойно: мексиканцы заполнили все багажные полки своими сомбреро (не шутка, реально засовывали их как могли). После посадки пилот сообщил нам о высокой загруженности аэропорта, поэтому мы чуть-чуть посидели в самолете, но потом все-таки вышли на улицу.

Там нас встречал брендированный под ЧМ автобус, который должен был везти в аэропорт. Но мест в нем не хватило – пришлось ехать на обычном белом.

Паспортный контроль занял не больше минуты, у нас не спросили ничего: ни Hayya card, ни обратные билеты, ни цель поездки (ха-ха).

На выходе с контроля в зоне получения багажа все болельщики попадают на сотрудников двух сотовых операторов: Vodafone и Ooredoo выдают сим-карты совершенно бесплатно, всего лишь нужно показать свою Hayya. Мы быстро оформили две симки, на каждой 2 гб интернета, 2022 минуты и 2022 бесплатных смски. Символично, но совершенно бесполезно. Лучше бы пошли со своей символичностью до конца и выдали 2022 гига .

Получили багаж, встретились с другом, который прилетел на полчаса раньше.

Затем подошли к волонтерам, чтобы спросить – какой способ добраться до нашего жилья они считают оптимальным.

Ответ был очень странный: ничего конкретного, общие фразы на не очень хорошем английском – о том, что тут есть такси.

По этому поводу есть мем:

На такси мы и решили добираться (в 3 часа ночи вариантов других и не было). Таксист был очень дружелюбный и улыбчивый, но совершенно не знал, куда нас везти. Мы продиктовали сначала наш адрес, затем название нашего фан-вилладжа, но просветления у водителя не случилось. В итоге получилось вбить в навигатор нужные координаты: за 15 минут в пути заплатили 50 катарских риалов (около 900 рублей). Дорого, но объяснимо.

Фан-деревня: некомпетентные сотрудники с плохим английским и долгое ожидание

Пока мы ехали, таксист спрашивал: знаем ли мы, как должна выглядеть наша фан-деревня. Мы отшучивались, что первый раз в Дохе.

Шутки закончились, когда он привез нас на место – посреди пустынного поля стоят огромные картонные ворота, которые перевязаны веревкой. Тут нас встретил какой-то сотрудник, он заверил, что сейчас за нами приедет транспорт (!) и отвезет на ресепшн для регистрации.

Через 5 минут к нам приехало это.

Прокатили нас с ветерком по всем горкам, камням и песку фан-деревни.

Очевидно, что здесь хотели сделать все круто, но времени не хватило. Причем, примерно года два .

Нас привезли в большую палатку, там мы увидели очередь на заселение. 4 часа ночи, очередь очень большая, а двигалась очень медленно. Было ощущение, что нас специально долго держат в очереди, потому что еще достраивают деревню.

Мы провели в очереди полтора часа. Когда дошли до сотрудника, поняли почему : все проходит невероятно медленно.

Работник ресепшна плохо говорил по-английски, не очень хорошо понимал, что ему надо делать и постоянно куда-то отходил. В какой-то момент он заставил нас ввести данные в огромной форме, которую мы заполняли онлайн за неделю до приезда. Оказалось, что он не заметил этого в системе. В общем, на решение пятиминутных вопросов мы потратили в четыре раза больше. Людям вокруг повезло еще меньше – некоторые проводили у столика по 30 с лишним минут.

На этом мучения закончились: нам выдали ключ, мы сели в уже полюбившуюся, ту самую машинку и поехали к нашему вагончику. Порадовала инструкция по открыванию двери.

Хотя после двух часов ожидания в 6:00 она может быть очень полезна.

Сам вагончик выглядит так:

Внутри вагончика все приятнее: двухспальная кровать, довольно большой диван, столик и огромная плазма. Особенно отметим диван, ведь мы переживали, что нашему другу придется спать на полу.

В общем, первые впечатления очень неоднозначные. Но выводов делать пока не будем.

Уже завтра первый матч чемпионата мира, который мы будем смотреть в местной фан-зоне. Чтобы следить за нашими передвижениями в лайв-формате, подписывайтесь на нас в телеграме!

Фото: REUTERS/Amir Cohen; личный архив