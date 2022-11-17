Оформили Hayya card и едем в Катар на ЧМ. Сошли с ума?

Привет всем, кто зашел в этот блог. Его будут вести Костя и Марина – пара из Петербурга, которая не понимает, как можно жить без путешествий и футбола. Да, даже сейчас.

Марина раньше активно болела за «Зенит» и даже была на Суперкубке Европы против МЮ, а также ездила на Евро-2012 в Польшу и Украину. Костя сначала работал в «Советском спорте» (писал о домашнем ЧМ), затем в пресс-службе хоккейного клуба СКА, а сейчас пытается сделать лучше РПЛ – занимается англоязычными трансляциями.

Это не первый наш большой турнир: в 2021-м мы вместе ездили на Евро, были на матчах в Бухаресте, Риме, Севилье и Санкт-Петербурге, а потом подробно рассказали Вадиму Кораблеву о нашем ковидном Евро.

Ту поездку на Евро мы готовили полтора года. На нынешнюю в Катар полноценно решились за месяц до старта ЧМ, тогда же к нам примкнул наш друг. В этом тексте расскажем о том, с какими трудностями мы столкнулись и как их преодолели (или нет).

Билеты: только в перепродаже, но почти без очередей

За месяц до начала чемпионата мира мы зашли на сайт и офигели: билетов нет. Вот прямо совсем, ни одного. Оказалось, искать билеты в свободной продаже нет смысла – наше единственное спасение в организованной перепродаже на сайте ФИФА.

В ресейле нашли кучу билетов на не очень хайповые матчи, но только первой (14 000 рублей) и второй (11 000) категории. Довольно дорого, но просидев пару дней на сайте, все-таки решились купить билеты второй категории на 4 матча. Тем не менее, каждый день продолжали заходить на сайт ФИФА, но билетов третьей (4 000 рублей) не находили, а если они появлялись – мы не успевали их купить.

Из плюсов – никаких очередей при входе на сайт (вы наверняка помните идущего человечка, который уничтожал нашу нервную систему на ЧМ-2018) почти никогда не было, больше семи минут в очереди не стояли, а чаще всего она занимала 15-20 секунд.

Оказалось, зачастую билеты на ресейле появляются ночью. В промежутке с 4 до 5 утра смогли приобрести самые дешевые билеты на почти каждый день группового этапа чемпионата мира, а также на три матча плей-офф и на игру за третье место. После этого все дорогие билеты мы благополучно сдали: будем кайфовать на верхних ярусах новеньких катарских арен.

Деньги за сданные билеты ФИФА обещает вернуть в самое ближайшее время, но только после того, как найдутся покупатели (за неделю до старта ЧМ 70 процентов наших сданных билетов проданы).

Проживание: будем жить в вагончике, фотографий все еще нет

С билетами все удалось решить довольно быстро, комфортно и недорого, а вот жилье стало настоящей проблемой. Забронировать на привычных ресурсах оказалось невозможно. И на это сразу несколько причин: во-первых, каждый болельщик должен зарегистрироваться в системе и получить электронный Fan ID, который называется Hayya card (сложно не иронизировать, что у нас в России Fan ID в целом так и называют, но мы постараемся).

Чтобы оформить карту, у болельщика должен быть код бронирования, а получить его можно только при оплате официального жилья. В общем, мы поняли, что вариантов у нас особо и нет. Первичный осмотр разделился на несколько классических стадий: были и отрицание, и гнев, но закончилось все по традиции – принятием.

Самый дешевый вариант был очень похож на тюрьму: за 80 евро в ночь ты получаешь общую кухню, койку и шкафчик рядом с ней в каком-то не самом привлекательном здании, причем рядом с тобой наверняка будет спать не очень известный тебе человек.

fifa.com

Кроме того, все эти варианты находятся так далеко, что весь день в Дохе будет состоять из путешествий от общежития до стадиона и обратно. Поэтому такой вариант мы быстро отмели и перешли к тому, который до сих пор нам кажется оптимальным.

Мы забронировали вагончик за 200 евро/ночь: судя по макетам (фотографии ФИФА до сих пор не выставила) есть большая кровать, свой санузел и даже какое-то подобие кухни, а также пространство в комнате, куда мы планируем поставить надувную кровать и положить спать друга. Про эту опцию мы уточнили отдельно – может ли кто-то ночевать третьим в нашем вагончике. Официальный ответ получился неоднозначным – нам посоветовали так не делать, но и строгого запрета не было, так что надеемся, что в местном Декатлоне останутся матрасы, а друг качественно укрепит спину за этот месяц.

Кроме нашего жилья официальный сайт ФИФА предоставляет еще с десяток реальных вариантов по нереальным ценам: есть и лакшери-палатка за 430 долларов, и отель с удобствами за 1000, и совсем заоблачные варианты жизни прямо на лайнере за 10 000. В общем, очень много вариантов для тех, у кого есть очень много денег.

Hayya Card: быстро, удобно и онлайн

Теперь подробнее о местном Fan ID: оформляется онлайн и в адекватные сроки: с того момента, как мы скачали приложение и до того, как нашу заявку одобрили, прошло чуть меньше трех дней. В целом, все свелось к заполнению довольно нудных и монотонных анкет, загрузке фотографии и брони жилья. После оформления карты в приложении все стало очень удобно: на одной странице информация о болельщике, месте проживания и его билетах.

Есть и еще дополнительное приложение, внутри можно перебрасывать купленные билеты другим пользователям. Аналогичное было на Евро-2020(1).

Эта часть с билетом и приложением выглядит самой понятной, все остальное – неизвестность, а вся поездка все больше похожа на авантюру.

Самое непонятное и даже чуть-чуть пугающее – полное отсутствие фотографий из вагончиков, в которых мы будем жить. Надеемся, что они хотя бы существуют и к нашему приезду будут на месте. Прилетим мы в Катар в ночь с 19 на 20 ноября в день открытия турнира, на сам матч открытия не идем (цены на эту игры были просто неадекватные, примерно сопоставимы с финалом), но постараемся уже в первый день попасть в фан-зону, осмотреться и написать об этом в наш блог или в наш телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь!

В общем, ЧМ близко. Первый в истории ЧМ во время зимы. Если вы понимаете, о чем мы.